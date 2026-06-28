Kis híján tragédia történt a Balatonnál

Egy Veszprém vármegyei strandról érkezett segélykérés, miután egy fiatal férfi fejest ugrott a sekély vízbe és elmerült – közölte az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a pár nappal ezelőtt történt balesetnél többen azonnal a sérült segítségére siettek, kimentették a vízből és mentőt hívtak.

Kezdetben a férfi nem lélegzett, így a mentésirányító instrukcióit követve újraélesztést kezdtek a vízparton, ami rövidesen sikerre vezetett, a férfi légzése visszatért, néhány perc múlva pedig magához is tért.

Közölték, elsőként mentőgépkocsi, majd esetkocsi és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Ellátták a sérültet, akinek erős fájdalmai voltak, lábait pedig nem érezte és mozgatni sem tudta. Állapotstabilizálást követően a férfit légi úton szállították kórházba a mentők.