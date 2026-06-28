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mentő kórház Országos Mentőszolgálat víz mentőhelikopter

Kis híján tragédia történt a Balatonnál

2026. június 28. 12:02

A férfit mentőhelikopter szállította kórházba.

2026. június 28. 12:02
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Egy Veszprém vármegyei strandról érkezett segélykérés, miután egy fiatal férfi fejest ugrott a sekély vízbe és elmerült – közölte az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a pár nappal ezelőtt történt balesetnél  többen azonnal a sérült segítségére siettek, kimentették a vízből és mentőt hívtak.

Kezdetben a férfi nem lélegzett, így a mentésirányító instrukcióit követve újraélesztést kezdtek a vízparton, ami rövidesen sikerre vezetett, a férfi légzése visszatért, néhány perc múlva pedig magához is tért.

Közölték, elsőként mentőgépkocsi, majd esetkocsi és mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Ellátták a sérültet, akinek erős fájdalmai voltak, lábait pedig nem érezte és mozgatni sem tudta. Állapotstabilizálást követően a férfit légi úton szállították kórházba a mentők.

Nyitókép: Katona Tibor/MTI

 

Összesen 3 komment

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Dunhill67
2026. június 28. 12:44
'mer a sekély vízben kell fejest ugrani...abban van a kihívás....uhbazmeg
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0
0
Babóca
2026. június 28. 12:31
Darwin dijas. Egyébként az ilyen, felelőtlen balesetek elszenvedői mikor fizetik be a közösbe a mentés és gyógyítás költségét?
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2
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Glück28
2026. június 28. 12:08
Juszt Lacika és Lendvai elvtársnő fürdőzni ment, de sajnos kihúzták őket?
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2
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