Két magyar a kezdőcsapatban – az Anfielden harcolná ki a BL-elődöntőt a Liverpool!

Kétgólos hátrányt igyekszik ledolgozni hazai pályán a Liverpool a francia PSG ellen – Szoboszlai Dominikék számára a tét a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntője. A másik keddi mérkőzésen a spanyol derbin a kétgólos előnyben lévő Atlético Madrid a Barcelonát fogadja.

Az egy évvel korábbi BL-nyolcaddöntőhöz hasonlóan ezúttal a negyeddöntőben is a párizsiak dominálták az első meccset, a Vörösök most az Anfielden rendezendő visszavágón azonban gátat szabnának a címvédő rohamainak. Párizsban Kerkez Milos és Szoboszlai is a 78. percig volt a pályán.