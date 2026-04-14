liverpool Bajnokok Ligája PSG

Két magyar a kezdőcsapatban – az Anfielden harcolná ki a BL-elődöntőt a Liverpool!

2026. április 14. 19:56

A két vezetőedző kihirdette a kezdőcsapatát! Kulcsmérkőzés vár a Vörösök magyarjaira, jön a Liverpool–PSG csata!

2026. április 14. 19:56
null

Kétgólos hátrányt igyekszik ledolgozni hazai pályán a Liverpool a francia PSG ellen – Szoboszlai Dominikék számára a tét a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntője. A másik keddi mérkőzésen a spanyol derbin a kétgólos előnyben lévő Atlético Madrid a Barcelonát fogadja.

Az egy évvel korábbi BL-nyolcaddöntőhöz hasonlóan ezúttal a negyeddöntőben is a párizsiak dominálták az első meccset, a Vörösök most az Anfielden rendezendő visszavágón azonban gátat szabnának a címvédő rohamainak. Párizsban Kerkez Milos és Szoboszlai is a 78. percig volt a pályán.

„Hiszek a fordításban, mert tudom, mire vagyunk képesek, és hogy milyen játékoskeretünk és mentalitásunk van.

Kész vagyok meghalni a pályán, és ezt a csapattársaim nevében is mondhatom.

Akarjuk a sikert, és meg is fogunk dolgozni érte. Az Anfielden bármi megtörténhet. Nemcsak a kezdő- és a cserejátékosok szerepe lesz fontos, hanem a teljes stadioné, jól tudjuk, milyen érzés ilyen szurkolótábor előtt pályára lépni Liverpoolban. Ennél nagyobb motivációra nincs is szükségünk” – fogalmazott Szoboszlai a meccset megelőző sajtótájékoztatón.

Nem felejtenek: az 1989. április 15-én történt Hillsborough-tragédia 97 áldozatára emlékezve gyászszünettel kezdődött a találkozó.

A Liverpool–PSG találkozót élő, szöveges közvetítésben követhetik a Mandineren!

Liverpool–PSG: a kezdőcsapatok

A kezdőcsapatok:

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak. vezetőedző: Arne Slot

Paris SG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia. vezetőedző: Luis Enrique

Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

 

