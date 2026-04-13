Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Paris Saint-Germain (PSG) Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

„Kész vagyok meghalni a pályán” – Szoboszlai bocsánatot kért a Liverpool-szurkolóktól

2026. április 13. 17:47

A Liverpool kétgólos hátrányból várja a Paris Saint-Germain elleni BL-negyeddöntős párharc visszavágóját. A mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik sajtótájékoztatót tartott.

Kedden rendezik a Liverpool–Paris Saint-Germain párharc visszavágóját a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az angol klub játékosai közül Szoboszlai Dominik vett részt, aki eddigi pályafutása legnagyobb fordításának tartaná, ha kétgólos hátrányból felállva sikerülne kiharcolniuk a továbbjutást a címvédő ellen.

Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah, Liverpool, edzés
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a Liverpool hétfői edzésén (Fotó: PETER POWELL / AFP)

„Hiszek a fordításban, mert tudom, mire vagyunk képesek, és hogy milyen játékoskeretünk és mentalitásunk van. 

Kész vagyok holnap meghalni a pályán, és ezt a csapattársaim nevében is mondhatom. Akarjuk a sikert, és meg is fogunk dolgozni érte. Az Anfielden bármi megtörténhet.

Nemcsak a kezdő- és a cserejátékosok szerepe lesz fontos, hanem a teljes stadioné, jól tudjuk, milyen érzés ilyen szurkolótábor előtt pályára lépni Liverpoolban. Ennél nagyobb motivációra nincs is szükségünk” – mondta Szoboszlai.

Újságírói kérdésre válaszolva a magyar futballista hozzátette, 

klubszínekben karrierje eddigi legnagyobb feltámadása lenne, ha a Liverpool megfordítaná ezt a párharcot.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a válogatottban egyszer már átélt egy nagy fordítást, méghozzá 2019-ben az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, amikor a 85. percben még az ellenfél vezetett, de 2–1-es győzelmükkel végül a mieink jutottak ki a kontinenstornára.

„Biztosan más meccs lesz, más dolgokat fogunk csinálni. Láttuk, a PSG mit játszott az első mérkőzésen, ezt kezelnünk kell, és mindent bele kell majd adnunk, ami a csövön kifér. Ha mindent beleadtál, mégsem sikerült, akkor felemelheted a fejedet, és mondhatod azt, hogy megpróbáltad. Mindenki tudja, mit kell tennünk, nagy lehetőség előtt állunk” – folytatta Szoboszlai, aki öt góljával a Liverpool legeredményesebb játékosa a BL mostani kiírásában.

PSG–Liverpool 2–0 – az első mérkőzés összefoglalója

 

A középpályás a PSG kapcsán elmondta, nincsenek már akkora szupersztárjai, mint Lionel Messi, Kylian Mbappé és Neymar, de így is világklasszis játékosok alkotják a keretét, és nagyon nehéz ellene játszani, főleg akkor, amikor duzzad az önbizalomtól. Arról, hogy a párizsiaknak az elmúlt hétvégén nem kellett bajnokit játszaniuk, mert a francia szövetség elhalasztotta a meccsüket azt mondta, elég profik ahhoz, hogy kezeljék ezt a helyzetet, és erre nem akar majd kifogásként hivatkozni egy esetleges kiesés esetén.

Szoboszlait arról is megkérdezték, hogy a Manchester Cityvel szemben 4–0-ra elveszített FA-kupa-mérkőzés után kimutogatott a Liverpool szurkolóinak, akik közül ezt sokan nem vették jó néven, és akadtak olyanok, akik annak adtok hangot, hogy ez a viselkedés nem méltó egy olyan játékoshoz, akire a jövő liverpooli csapatkapitányaként tekintenek.

Lehet, hogy félreértés történt köztem és a szurkolók között. Semmi rosszat nem akartam. Nyilvánvalóan tudom, mit jelentenek a szurkolók a klubnak, és azt is, hogy a klub mit jelent a szurkolóknak. Mindent megteszünk értük. Ha valami félreértés volt, akkor elnézést kérek!

– mentegetőzött Szoboszlai.

A Liverpool–PSG mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik. A párharc továbbjutója az elődöntőben a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Szoboszlaiék utolsó edzése a PSG elleni meccs előtt

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Expert0418
2026. április 13. 18:21
Ez a mai nap negyedik Szoboszlai "cikke" és még az esti recska időszak messze! Köszönjük ezt is Mandíner!
Válasz erre
0
1
Burdisgarage
2026. április 13. 18:16
Egyszer a Magyar válogatottban is mondhatná ezt, olyean szép lenne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!