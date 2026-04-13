„Kész vagyok meghalni a pályán” – Szoboszlai bocsánatot kért a Liverpool-szurkolóktól

Könnyen semmissé válhat Szoboszlai álma – Liverpoolban máris új célt tűztek ki elé
A Liverpool kétgólos hátrányból várja a Paris Saint-Germain elleni BL-negyeddöntős párharc visszavágóját. A mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik sajtótájékoztatót tartott.
Kedden rendezik a Liverpool–Paris Saint-Germain párharc visszavágóját a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az angol klub játékosai közül Szoboszlai Dominik vett részt, aki eddigi pályafutása legnagyobb fordításának tartaná, ha kétgólos hátrányból felállva sikerülne kiharcolniuk a továbbjutást a címvédő ellen.
„Hiszek a fordításban, mert tudom, mire vagyunk képesek, és hogy milyen játékoskeretünk és mentalitásunk van.
Kész vagyok holnap meghalni a pályán, és ezt a csapattársaim nevében is mondhatom. Akarjuk a sikert, és meg is fogunk dolgozni érte. Az Anfielden bármi megtörténhet.
Nemcsak a kezdő- és a cserejátékosok szerepe lesz fontos, hanem a teljes stadioné, jól tudjuk, milyen érzés ilyen szurkolótábor előtt pályára lépni Liverpoolban. Ennél nagyobb motivációra nincs is szükségünk” – mondta Szoboszlai.
Újságírói kérdésre válaszolva a magyar futballista hozzátette,
klubszínekben karrierje eddigi legnagyobb feltámadása lenne, ha a Liverpool megfordítaná ezt a párharcot.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy a válogatottban egyszer már átélt egy nagy fordítást, méghozzá 2019-ben az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn, amikor a 85. percben még az ellenfél vezetett, de 2–1-es győzelmükkel végül a mieink jutottak ki a kontinenstornára.
„Biztosan más meccs lesz, más dolgokat fogunk csinálni. Láttuk, a PSG mit játszott az első mérkőzésen, ezt kezelnünk kell, és mindent bele kell majd adnunk, ami a csövön kifér. Ha mindent beleadtál, mégsem sikerült, akkor felemelheted a fejedet, és mondhatod azt, hogy megpróbáltad. Mindenki tudja, mit kell tennünk, nagy lehetőség előtt állunk” – folytatta Szoboszlai, aki öt góljával a Liverpool legeredményesebb játékosa a BL mostani kiírásában.
A középpályás a PSG kapcsán elmondta, nincsenek már akkora szupersztárjai, mint Lionel Messi, Kylian Mbappé és Neymar, de így is világklasszis játékosok alkotják a keretét, és nagyon nehéz ellene játszani, főleg akkor, amikor duzzad az önbizalomtól. Arról, hogy a párizsiaknak az elmúlt hétvégén nem kellett bajnokit játszaniuk, mert a francia szövetség elhalasztotta a meccsüket azt mondta, elég profik ahhoz, hogy kezeljék ezt a helyzetet, és erre nem akar majd kifogásként hivatkozni egy esetleges kiesés esetén.
Szoboszlait arról is megkérdezték, hogy a Manchester Cityvel szemben 4–0-ra elveszített FA-kupa-mérkőzés után kimutogatott a Liverpool szurkolóinak, akik közül ezt sokan nem vették jó néven, és akadtak olyanok, akik annak adtok hangot, hogy ez a viselkedés nem méltó egy olyan játékoshoz, akire a jövő liverpooli csapatkapitányaként tekintenek.
Lehet, hogy félreértés történt köztem és a szurkolók között. Semmi rosszat nem akartam. Nyilvánvalóan tudom, mit jelentenek a szurkolók a klubnak, és azt is, hogy a klub mit jelent a szurkolóknak. Mindent megteszünk értük. Ha valami félreértés volt, akkor elnézést kérek!
– mentegetőzött Szoboszlai.
A Liverpool–PSG mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik. A párharc továbbjutója az elődöntőben a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik.
