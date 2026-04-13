Könnyen semmissé válhat Szoboszlai álma – Liverpoolban máris új célt tűztek ki elé

Liverpool: „a szezon legfontosabb meccsére” nem Szoboszlait követelik a szurkolók, újabb klubikon távozhat
Új kedvenc bukkant fel, miközben újabb távozót emlegetnek.
A Liverpoolnak bravúrra lenne szüksége ahhoz, hogy továbbjusson a Bajnokok Ligájában. Ellenkező esetben Szoboszlai Dominiknek le kell mondani az álmáról.
Ha a keddi visszavágón a Liverpool nem tudja megfordítani kétgólos hátrányból a címvédő Paris Saint-Germain elleni negyeddöntős párharcot, akkor Szoboszlai Dominik vágyálma szertefoszlik azt illetően, hogy Budapesten, a Puskás Arénában játszhasson idén Bajnokok Ligája-finálét. Ebben az esetben a magyar futballistának és klubjának új célokat kellene kitűznie maga elé az idényből hátralévő nagyjából másfél hónapra, elsősorban azt, hogy a csapat az angol bajnokságban a következő évadra is kiharcolja a BL-szereplés lehetőségét.
A Premier League-ből a tabella első öt helyezettje biztosan indulhat a legrangosabb európai kupasorozat 2026–2027-es kiírásában. A Liverpool jelenleg a még éppen kvalifikációt érő ötödik helyen áll, és az elmúlt hétvégén a Fulham legyőzésével egy pontról négyre növelte az előnyét a hatodik Chelsea előtt, amely vasárnap simán, 3–0-ra kikapott otthon a bajnoki címre hajtó Manchester Citytől. A Vörösök egyik szurkolói oldala, a liverpool.com megvizsgálta, hogy a Mersey-parti együttesre és a vetélytársaira milyen mérkőzések várnak a bajnokság utolsó hat fordulójában.
Az angol élvonal középmezőnye a mostani idényben nagyon zsúfolt, a 6. és a 14. helyezettet csak hat pont választja el egymástól, matematikailag tehát még sok minden történhet a szezon hajrájában, de a portál a Bajnokok Ligája-indulásért folyó versenyfutásban az Aston Villát és a Chelsea-t tekinti a Liverpool legnagyobb riválisainak, a hetedik Brentforddal és a mögötte sorakozó együttesekkel ebben az írásában nem foglalkozott, miképp a Manchester Uniteddel sem, amely hétfő este a Leeds United legyőzésével hatpontos előnyre tehetne szert a harmadik pozícióban Szoboszlaiék előtt.
Manchester United (3. helyezett, 55 pont)
Aston Villa (4., 55)
Liverpool (5., 52)
Chelsea (6., 48)
32. forduló
Leeds United (o)
Nottingham Forest 1–1
Manchester City 0–3
33. forduló
Chelsea (i)
Sunderland (o)
Everton (o)
Manchester United (o)
34. forduló
Brentford (o)
Fulham (i)
Crystal Palace (i)
Brighton (i)
35. forduló
Liverpool (o)
Tottenham (o)
Manchester United (i)
Nottingham Forest (o)
36. forduló
Sunderland (i)
Burnley (i)
Chelsea (o)
Liverpool (i)
37. forduló
Nottingham Forest (o)
Liverpool (o)
Aston Villa (i)
Tottenham (o)
38. forduló
Brighton (i)
Manchester City (i)
Brentford (o)
Sunderland (i)
|A bajnokság aktuális állását ide kattintva tekintheti meg!
A honlap
Új kedvenc bukkant fel, miközben újabb távozót emlegetnek.
Visszakanyarodva néhány gondolat erejéig a Liverpool keddi meccsére a PSG ellen: az odavágón látottak alapján nehéz elképzelni, hogy Szoboszlaiék megfordítsák a párharcot – a statisztikai adatokkal foglalkozó Opta finoman szólva sem tévedhetetlen szuperszámítógépe 14,25 százalékos esélyt ad erre –, és ez ellen szól az is, hogy a két csapat eddigi két oda-visszavágós párharcából egyaránt a párizsiak jöttek ki győztesen. Ha most is így történne, akkor
a Paris Saint-Germain sorozatban harmadszor jutna be az első számú nemzetközi kupa elődöntőjébe, ami korábban sem a BEK-ben, sem a BL-ben nem sikerült egyetlen francia klubnak sem.
A keddi összecsapást az olasz Maurizio Mariani vezeti. A párharc továbbjutója a legjobb négy között a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal találkozik majd.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK
Április 14., kedd
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) (2–0)
21.00: Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (0–2)
Április 15., szerda
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) (1–0)
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) (2–1)
Zárójelben az első meccsek eredményeit tüntettük fel.
Nyitókép: PETER POWELL / AFP
