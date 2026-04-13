Könnyen semmissé válhat Szoboszlai álma – Liverpoolban máris új célt tűztek ki elé

Ha a keddi visszavágón a Liverpool nem tudja megfordítani kétgólos hátrányból a címvédő Paris Saint-Germain elleni negyeddöntős párharcot, akkor Szoboszlai Dominik vágyálma szertefoszlik azt illetően, hogy Budapesten, a Puskás Arénában játszhasson idén Bajnokok Ligája-finálét. Ebben az esetben a magyar futballistának és klubjának új célokat kellene kitűznie maga elé az idényből hátralévő nagyjából másfél hónapra, elsősorban azt, hogy a csapat az angol bajnokságban a következő évadra is kiharcolja a BL-szereplés lehetőségét.

A Premier League-ből a tabella első öt helyezettje biztosan indulhat a legrangosabb európai kupasorozat 2026–2027-es kiírásában. A Liverpool jelenleg a még éppen kvalifikációt érő ötödik helyen áll, és az elmúlt hétvégén a Fulham legyőzésével egy pontról négyre növelte az előnyét a hatodik Chelsea előtt, amely vasárnap simán, 3–0-ra kikapott otthon a bajnoki címre hajtó Manchester Citytől. A Vörösök egyik szurkolói oldala, a liverpool.com megvizsgálta, hogy a Mersey-parti együttesre és a vetélytársaira milyen mérkőzések várnak a bajnokság utolsó hat fordulójában.