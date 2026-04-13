Szoboszlaiéknak csodára lenne szükségük a budapesti BL-döntőhöz

„Szíved mindig a helyén” – Szoboszlai Liverpoolban ismét bizonyította, miért igazi példakép
Valóra váltotta a súlyosan beteg kisfiú álmát.
Az Opta szuperszámítógép egyértelműen a párizsiak továbbjutását várja. A Liverpool–PSG labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének angliai visszavágóján Szoboszlai Dominikéknek hatalmas bravúrra lesz szükségük.
Mindenféle számolgatás, jósolgatás és elemzés nélkül is teljesen egyértelmű, hogy a Liverpool–PSG Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágóján borzasztóan nehéz feladata lesz az angol labdarúgócsapatnak. Szoboszlai Dominikék úgy kaptak ki 2–0-ra Párizsban, hogy egyetlen alkalommal sem tudták eltalálni a hazaiak kapuját.
Valóra váltotta a súlyosan beteg kisfiú álmát.
Ez az egyetlen sorozat a Vörösök számára, amelyben trófeát nyerhetnek, a magyar játékosaiknak – Kerkez Milosnak és Szoboszlai Dominiknak – pedig nyilván még nagyobb motivációs tényező, hogy Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a BL-döntőt.
A főpróba mindenesetre nem sikerült rosszul, ugyanis Arne Slot gárdája 2–0-ra győzött a Fulham ellen a Premier League-ben – ezzel minden sorozatot figyelembe véve egy hárommérkőzéses nyeretlenségi sorozatot szakítottak meg.
A továbbjutáshoz most három góllal kellene nyerni a Bajnokok Ligája-címvédő ellen otthon – vagy elég lehet a kettő, de akkor a szétlövésre bízzák a sorsukat. Az Opta szuperszámítógép előrejelzései mindenesetre nem túl biztatók…
Magának a mérkőzésnek a kimenetelét iksz körüli eredményre teszi az algoritmus, köszönhetően annak, hogy az Anfield Roadon rendezik a találkozót.
Tehát a szimulációk szerint a liverpooli sikerre 39,6, a döntetlenre 22,8, míg a párizsi győzelemre 37,6 százalék az esély.
Ez nem is nézne ki rosszul, de ugyebár már a döntetlen is a PSG-nek kedvez, ahogy az egygólos hazai siker is.
Ennek megfelelően, ha csak a továbbjutást nézzük, akkor a francia klub esélye egészen magas, 85,8 százalék, míg az angoloknak csupán 14,2 százalékot adnak.
Ezt a két számot nézve nem túlzás kijelenteni, hogy Szoboszlaiék továbbjutása a csoda kategóriába esne.
A Liverpool kedd este 9-től fogadja a PSG-t, a továbbjutó a Bayern München–Real Madrid (2–1) párharc nyertesével mérkőzik meg a döntőért.
Nyitókép: HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP