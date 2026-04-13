„Szíved mindig a helyén” – Szoboszlai Liverpoolban ismét bizonyította, miért igazi példakép

Vérbeli Szoboszlai-rajongóról van szó, az egyik megosztott fotón a kórházi ágyán rengeteg Liverpool-relikvia között fekszik a magyar válogatott csapatkapitányának plüssfiguráját szorongatva. Szombaton pedig elérkezett számára a nagy pillanat: találkozhatott is kedvenc játékosával – természetesen óriási mosollyal az arcán.

We are looking forward to seeing David and his family at Anfield this weekend. He is one of our junior members and is travelling over from Hungary. Sadly, his cancer has returned this time aggressively. He is such a brave young man who never stops smiling. ❤️❤️ pic.twitter.com/2YJaeDUAxt — Liverpool Disabled Supporters Association (@LiverpoolDSA) April 7, 2026

Szoboszlai Dominiknek helyén van a szíve

Szíved mindig a helyén, örülök hogy a kvalitásaid mellett az értékrended, szociális érzékenységed is példaértékű”

– írta egy kommentelő az M4 Sport Facebook-oldalán, ahol szintén megosztották a megható történetet.