„Szíved mindig a helyén” – Szoboszlai Liverpoolban ismét bizonyította, miért igazi példakép

Nem sok szót „pazaroltak” az angolok Szoboszlaira, de ismét kapott egy óriási dicséretet
A Fulham elleni győztes meccs Rio Ngumoháról szólt.
A súlyosan beteg Dávid élőben láthatta, ahogy a Liverpool legyőzi az Anfield Roadon a Fulhamet az angol bajnokságban. Ráadásul kedvenc játékosával, Szoboszlai Dominikkel is találkozhatott.
A Liverpool Disabled Supporters Association osztott meg egy történetet a közösségi médiában, aminek főszereplője egy súlyosan beteg magyar kisfiú és Szoboszlai Dominik, aki valóra váltotta az álmát – szúrta ki a csakfoci.hu.
Dávid szombaton az Anfield Roadon szurkolhatott a Liverpoolnak a Fulham elleni győzelem alkalmával, így láthatta élőben Szoboszlait is. Dávidról a szervezet azt írja: súlyos betegséggel küzd, ami ezúttal még agresszívebben támadta meg, mégis egy olyan bátor fiatalember, aki soha nem hagyja abba a mosolygást.
A Liverpool három nyeretlen meccs után ismét győzött a bajnokságban.
Vérbeli Szoboszlai-rajongóról van szó, az egyik megosztott fotón a kórházi ágyán rengeteg Liverpool-relikvia között fekszik a magyar válogatott csapatkapitányának plüssfiguráját szorongatva. Szombaton pedig elérkezett számára a nagy pillanat: találkozhatott is kedvenc játékosával – természetesen óriási mosollyal az arcán.
Szíved mindig a helyén, örülök hogy a kvalitásaid mellett az értékrended, szociális érzékenységed is példaértékű”
– írta egy kommentelő az M4 Sport Facebook-oldalán, ahol szintén megosztották a megható történetet.
„Gyógyulj meg te kis drága mihamarabb, Domi igazi példakép a gyerekeknek! Hajrá mind a kettőtöknek!” – tette hozzá egy másik.
„Dominik lelkileg meggyógyítja Dávidot. Bravó!” – méltatták a Liverpool játékosát.
„Szép gesztus! Hajrá Dominik! Jobbulást kívánok és gyors gyógyulást!” – írták még.
„Gyönyörű boldog gyermekek. Dominik te egy csodálatos ember vagy” – jelentették ki Szoboszlairól.
Komoly feladat vár egyébként a magyar középpályásra, hiszen Liverpool–PSG-t rendeznek kedden a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ahol az angol csapatnak kétgólos hátrányt kellene ledolgoznia a továbbjutásért.
Nyitókép: MTI/EPA/Ash Allen