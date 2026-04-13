Anfield Road Liverpool Szoboszlai Dominik

„Szíved mindig a helyén” – Szoboszlai Liverpoolban ismét bizonyította, miért igazi példakép

2026. április 13. 09:06

A súlyosan beteg Dávid élőben láthatta, ahogy a Liverpool legyőzi az Anfield Roadon a Fulhamet az angol bajnokságban. Ráadásul kedvenc játékosával, Szoboszlai Dominikkel is találkozhatott.

A Liverpool Disabled Supporters Association osztott meg egy történetet a közösségi médiában, aminek főszereplője egy súlyosan beteg magyar kisfiú és Szoboszlai Dominik, aki valóra váltotta az álmát – szúrta ki a csakfoci.hu.

Dávid élőben láthatta Szoboszlai Dominiket. Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Dávid szombaton az Anfield Roadon szurkolhatott a Liverpoolnak a Fulham elleni győzelem alkalmával, így láthatta élőben Szoboszlait is. Dávidról a szervezet azt írja: súlyos betegséggel küzd, ami ezúttal még agresszívebben támadta meg, mégis egy olyan bátor fiatalember, aki soha nem hagyja abba a mosolygást.

Vérbeli Szoboszlai-rajongóról van szó, az egyik megosztott fotón a kórházi ágyán rengeteg Liverpool-relikvia között fekszik a magyar válogatott csapatkapitányának plüssfiguráját szorongatva. Szombaton pedig elérkezett számára a nagy pillanat: találkozhatott is kedvenc játékosával – természetesen óriási mosollyal az arcán. 

Szoboszlai Dominiknek helyén van a szíve

Szíved mindig a helyén, örülök hogy a kvalitásaid mellett az értékrended, szociális érzékenységed is példaértékű”

 – írta egy kommentelő az M4 Sport Facebook-oldalán, ahol szintén megosztották a megható történetet.

„Gyógyulj meg te kis drága mihamarabb, Domi igazi példakép a gyerekeknek! Hajrá mind a kettőtöknek!” – tette hozzá egy másik.

„Dominik lelkileg meggyógyítja Dávidot. Bravó!” – méltatták a Liverpool játékosát.

„Szép gesztus! Hajrá Dominik! Jobbulást kívánok és gyors gyógyulást!” – írták még.

„Gyönyörű boldog gyermekek. Dominik te egy csodálatos ember vagy” – jelentették ki Szoboszlairól.

Komoly feladat vár egyébként a magyar középpályásra, hiszen Liverpool–PSG-t rendeznek kedden a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ahol az angol csapatnak kétgólos hátrányt kellene ledolgoznia a továbbjutásért.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Ash Allen

