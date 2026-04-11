Alexis Mac Allister Fulham Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Nem sok szót „pazaroltak” az angolok Szoboszlaira, de ismét kapott egy óriási dicséretet

2026. április 11. 21:55

Nem férhet kétség hozzá, hogy Rio Ngumoha volt a Liverpool legjobbja a Fulham elleni győzelem alkalmával. Szoboszlai Dominik stabil, megbízható teljesítményt nyújtott, de megint kapott egy dicséretet, ami egyben világbajnok csapattársa kritikája is.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool 2–0-ra legyőzte hazai pályán a Fulhamet az angol bajnokság (Premier League) 32. fordulójában. A Vörösök magyar válogatott labdarúgói közül ezúttal csak Szoboszlai Dominik játszott, ő azonban végig a pályán volt. A helyi lapok szerint Szoboszlai megbízható és jó teljesítményt nyújtott, de abban mindenki egyetért, hogy ez a meccs elsősorban nem róla, hanem a nagyon agilisan és veszélyesen játszó Rio Ngumoháról szólt, aki 17 évesen megszerezte az első bajnoki gólját az Anfielden.

7-es osztályzatok Szoboszlai neve mellett

A This is Anfield és a liverpool.com szurkolói oldal, valamint a Liverpool Echo is 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak, míg a Rousing the Kop csak 6-osat, de ők sem bírálták a magyar középpályás teljesítményét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
„A középpályán mélyebb szerepkörben játszva is hatékonyan végezte a feladatát. 

Hozta azt a fegyelmezettséget, ami ebben a pozícióban szükséges, és több futómennyiséget tett bele a játékba, mint Alexis Mac Allister a teljes szezon során.

Egy pillanatig sem állt meg, és a saját tizenhatosán belül volt egy kulcsfontosságú labdaszerzése is” – írta róla a This is Anfield.

„Mélyebben játszva időnként előre tudott törni, de a támadóharmadban nem mindig volt határozott, pedig ott nagyon jó tud lenni. Most nem mutatta meg a teljes eszköztárát, még ha volt is néhány fontos labdaszerzése” – összegzett a liverpool.com.

„A megszokott formáját nyújtotta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki védekezésben és támadásban is energikus volt. Labdabirtoklásnál folyamatosan a szélső játékosokat kereste a passzokkal, a második félidőben időnként ő diktálta a tempót” – vont mérleget a Liverpool Echo.

„Nincs sok mondanivaló Szoboszlairól. Minden tekintetben stabil teljesítményt nyújtott” – írta röviden a Rousing the Kop.

A Sofascore 7.6-os, a Flashscore 7.4-es értékelést adott Szoboszlainak, aki 

  • 87-szer ért labdába a meccsen, 
  • a 65 passzából 61 pontos volt (94 százalékos hatékonyság), 
  • az ellenfél térfelén 32-ből 30, 
  • a 11 hosszú átadásából pedig 10 társat talált. 

Továbbá volt egy kapura lövése (ami nem talált kaput), egy blokkolt lövése, két sikeres csele (a háromból), négy megnyert párharca a földön (a hatból) és négy tisztázása.

A Liverpool bajnoki mérkőzésen 2024 áprilisa óta először győzte le a Fulhamet. Sikerüknek köszönhetően a Vörösök megszilárdították a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyüket a táblázaton. Szoboszlaiék a következő fordulóban az Evertonnal vívnak városi derbit, de előtte még vár rájuk a Paris Saint-Germain elleni BL-negyeddöntős párharc visszavágója, amelynek kétgólos hátrányból vágnak majd neki.

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

Liverpool–Fulham 2–0 – a mérkőzés összefoglalója

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
reepcze-2
2026. április 11. 22:29
"a Vörösök megszilárdították a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyüket a táblázaton", Ötödik az a "negyedik".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!