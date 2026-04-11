Nem sok szót „pazaroltak” az angolok Szoboszlaira, de ismét kapott egy óriási dicséretet

Hozta azt a fegyelmezettséget, ami ebben a pozícióban szükséges, és több futómennyiséget tett bele a játékba, mint Alexis Mac Allister a teljes szezon során.

Egy pillanatig sem állt meg, és a saját tizenhatosán belül volt egy kulcsfontosságú labdaszerzése is” – írta róla a This is Anfield.

„Mélyebben játszva időnként előre tudott törni, de a támadóharmadban nem mindig volt határozott, pedig ott nagyon jó tud lenni. Most nem mutatta meg a teljes eszköztárát, még ha volt is néhány fontos labdaszerzése” – összegzett a liverpool.com.

„A megszokott formáját nyújtotta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki védekezésben és támadásban is energikus volt. Labdabirtoklásnál folyamatosan a szélső játékosokat kereste a passzokkal, a második félidőben időnként ő diktálta a tempót” – vont mérleget a Liverpool Echo.

„Nincs sok mondanivaló Szoboszlairól. Minden tekintetben stabil teljesítményt nyújtott” – írta röviden a Rousing the Kop.