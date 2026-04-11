Nem sok szót „pazaroltak” az angolok Szoboszlaira, de ismét kapott egy óriási dicséretet

Varázsolt a 17 éves csodatini, ráfért már Szoboszlaiékra ez a győzelem
A Liverpool három nyeretlen meccs után ismét győzött a bajnokságban.
Nem férhet kétség hozzá, hogy Rio Ngumoha volt a Liverpool legjobbja a Fulham elleni győzelem alkalmával. Szoboszlai Dominik stabil, megbízható teljesítményt nyújtott, de megint kapott egy dicséretet, ami egyben világbajnok csapattársa kritikája is.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool 2–0-ra legyőzte hazai pályán a Fulhamet az angol bajnokság (Premier League) 32. fordulójában. A Vörösök magyar válogatott labdarúgói közül ezúttal csak Szoboszlai Dominik játszott, ő azonban végig a pályán volt. A helyi lapok szerint Szoboszlai megbízható és jó teljesítményt nyújtott, de abban mindenki egyetért, hogy ez a meccs elsősorban nem róla, hanem a nagyon agilisan és veszélyesen játszó Rio Ngumoháról szólt, aki 17 évesen megszerezte az első bajnoki gólját az Anfielden.
A This is Anfield és a liverpool.com szurkolói oldal, valamint a Liverpool Echo is 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak, míg a Rousing the Kop csak 6-osat, de ők sem bírálták a magyar középpályás teljesítményét.
„A középpályán mélyebb szerepkörben játszva is hatékonyan végezte a feladatát.
Hozta azt a fegyelmezettséget, ami ebben a pozícióban szükséges, és több futómennyiséget tett bele a játékba, mint Alexis Mac Allister a teljes szezon során.
Egy pillanatig sem állt meg, és a saját tizenhatosán belül volt egy kulcsfontosságú labdaszerzése is” – írta róla a This is Anfield.
„Mélyebben játszva időnként előre tudott törni, de a támadóharmadban nem mindig volt határozott, pedig ott nagyon jó tud lenni. Most nem mutatta meg a teljes eszköztárát, még ha volt is néhány fontos labdaszerzése” – összegzett a liverpool.com.
„A megszokott formáját nyújtotta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki védekezésben és támadásban is energikus volt. Labdabirtoklásnál folyamatosan a szélső játékosokat kereste a passzokkal, a második félidőben időnként ő diktálta a tempót” – vont mérleget a Liverpool Echo.
„Nincs sok mondanivaló Szoboszlairól. Minden tekintetben stabil teljesítményt nyújtott” – írta röviden a Rousing the Kop.
A Sofascore 7.6-os, a Flashscore 7.4-es értékelést adott Szoboszlainak, aki
Továbbá volt egy kapura lövése (ami nem talált kaput), egy blokkolt lövése, két sikeres csele (a háromból), négy megnyert párharca a földön (a hatból) és négy tisztázása.
A Liverpool bajnoki mérkőzésen 2024 áprilisa óta először győzte le a Fulhamet. Sikerüknek köszönhetően a Vörösök megszilárdították a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyüket a táblázaton. Szoboszlaiék a következő fordulóban az Evertonnal vívnak városi derbit, de előtte még vár rájuk a Paris Saint-Germain elleni BL-negyeddöntős párharc visszavágója, amelynek kétgólos hátrányból vágnak majd neki.
Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP
