„Ti beszéltek hűségről?” – Szoboszlai a Liverpool szurkolóinak célkeresztjébe került (FOTÓ)

Azzal vádolják Szoboszlait, hogy túltolta, szerintük mégsem áll készen
Viselkedése nem volt méltó egy Liverpool-kapitányhoz.
Néhány Liverpool-szurkolónál betelt a pohár. Olyan molinót készítettek, amelyen éles kritikát fogalmaznak meg Szoboszlai Dominikék irányába.
A Liverpool labdarúgócsapata az egész idényben a várakozásokon alul teljesít, az előző három mérkőzésen elszenvedett három vereség (a Brightontól a bajnokságban 2–1-re, a Manchester Citytől az FA-kupában 4–0-ra, a Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligájában 2–0-ra kaptak ki a Vörösök) után pedig néhány szurkolónál betelt a pohár. A közösségi médiába kikerült egy kép egy molinóról, amelyen az alkotó nagyon éles kritikát fogalmaz meg a játékosokkal szemben, és az üzenetét Szoboszlai Dominik fotójával illusztrálta.
A transzparenst egy ház udvarán feszítették ki. A vásznon az alábbi szöveg olvasható:
„Hűség? Nincs bennetek küzdőszellem. Nincs erőfeszítés. Nincs szenvedély. És ti beszéltek a hűségről? Többet kerestek egy hét alatt, mint amennyit néhányunk évek alatt.”
A molinóra vélhetően azért Szoboszlai fotója került fel, mert
ő volt az, aki a múlt hétvégi, Manchester City elleni meccs után frusztráltan mutogatott a szurkolóknak, és a kiütéses vereség ellenére támogató tapsot kért tőlük az elégedetlenkedés helyett.
Emiatt aztán később meg is kapta a magát a világhálón, és azt írták róla, hogy egyelőre nem áll készen a Liverpool csapatkapitányi tisztségére.
Persze, azon is el lehet vitatkozni, mennyire korrekt a drukkerektől, hogy a dühüket most egy olyan játékoson vezetik le, aki a csalódást keltően alakuló évadban is végig a csapat egyik – ha nem a – legjobbja volt.
A Premier League-ben három forduló óta nyeretlen Vörösök szombaton a Fulhamet fogadják az angol bajnokságban (18.30 óra, Spíler1). Szoboszlaiéknak kellenek a pontok ahhoz, hogy a következő szezonra (is) kiharcolják a Bajnokok Ligájában való szereplés lehetőségét.
