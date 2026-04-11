transzparens Liverpool molinó Szoboszlai Dominik

„Ti beszéltek hűségről?” – Szoboszlai a Liverpool szurkolóinak célkeresztjébe került (FOTÓ)

2026. április 11. 16:50

Néhány Liverpool-szurkolónál betelt a pohár. Olyan molinót készítettek, amelyen éles kritikát fogalmaznak meg Szoboszlai Dominikék irányába.

null

A Liverpool labdarúgócsapata az egész idényben a várakozásokon alul teljesít, az előző három mérkőzésen elszenvedett három vereség (a Brightontól a bajnokságban 2–1-re, a Manchester Citytől az FA-kupában 4–0-ra, a Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligájában 2–0-ra kaptak ki a Vörösök) után pedig néhány szurkolónál betelt a pohár. A közösségi médiába kikerült egy kép egy molinóról, amelyen az alkotó nagyon éles kritikát fogalmaz meg a játékosokkal szemben, és az üzenetét Szoboszlai Dominik fotójával illusztrálta.

A transzparenst egy ház udvarán feszítették ki. A vásznon az alábbi szöveg olvasható:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

„Hűség? Nincs bennetek küzdőszellem. Nincs erőfeszítés. Nincs szenvedély. És ti beszéltek a hűségről? Többet kerestek egy hét alatt, mint amennyit néhányunk évek alatt.”

Elfogyott a Liverpool-szurkolók türelme Szoboszlaiékkal szemben (Fotó: Facebook)

A molinóra vélhetően azért Szoboszlai fotója került fel, mert 

ő volt az, aki a múlt hétvégi, Manchester City elleni meccs után frusztráltan mutogatott a szurkolóknak, és a kiütéses vereség ellenére támogató tapsot kért tőlük az elégedetlenkedés helyett.

Emiatt aztán később meg is kapta a magát a világhálón, és azt írták róla, hogy egyelőre nem áll készen a Liverpool csapatkapitányi tisztségére.

Ezt is ajánljuk a témában

Persze, azon is el lehet vitatkozni, mennyire korrekt a drukkerektől, hogy a dühüket most egy olyan játékoson vezetik le, aki a csalódást keltően alakuló évadban is végig a csapat egyik – ha nem a – legjobbja volt.

A Premier League-ben három forduló óta nyeretlen Vörösök szombaton a Fulhamet fogadják az angol bajnokságban (18.30 óra, Spíler1). Szoboszlaiéknak kellenek a pontok ahhoz, hogy a következő szezonra (is) kiharcolják a Bajnokok Ligájában való szereplés lehetőségét.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. április 11. 18:17
Igazuk van a szurkolóknak. Szopjon faszt a magyar!
Búvár Kund
2026. április 11. 18:12
A szurkolók a mennybe tudnak emelni, de egy rossz mozdulat, egy meggondolatlan mondat, és letaszítanak a pokolba, tegyél bármit addig a klubbért! A szurkolónak mindig igaza van! Olyan mint ha a tűz veszekedne a fára, hogy miért nedves!
Búvár Kund
2026. április 11. 18:07
Ez oltári nagy butaság volt Szoboszlai részéről! Pedig már nem egy rutintalan elsőéves játékos! Egy focista sosem kérheti számon a szurkolókat!!! Domonik szereptévesztésben van! Nem a szurkolók vannak a játékosokért, hanem a játékosok a szurkolókért!!! Remélem ezt egy életre megtanulja! Teljesen igaza van a drapit készítő szurkolónak!
Atti bá
2026. április 11. 17:28
Liverpool drukkolói soha nem az eszükről voltak hiresek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!