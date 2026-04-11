országgyűlési választás 2026 magyarország egyesült államok donald trump orbán viktor

Trump bejelentette: Ha Orbán nyer, az USA teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot

2026. április 11. 00:53

Óriási gazdasági lehetőségeket ígért meg Trump Magyarország számára, ha Orbán marad a miniszterelnök. „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli magyar jólétbe, amit Orbán Viktor folytatódó miniszterelnöksége fog előteremteni!”

2026. április 11. 00:53
null

„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta péntek este Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon. Hozzátette:

Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amit Orbán Viktor folytatódó miniszterelnöksége fog előteremteni!

Orbán Viktor győzelme nagy gazdasági lehetőségeket ígér, Magyar Pétert már a Politico is cáfolja

Mindezzel egy időben

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

a Politico arról ír, hogy Magyar Péter az ígérete ellenére nem tudná hazahozni az uniós forrásokat. A brüsszeli lap szerint hiába ígérte a Tisza Párt elnöke az uniós források gyors hazahozatalát a választási győzelem esetén, ez vélhetően nem fog megtörténni akkor sem, ha valóban nyer.

Ezt is ajánljuk a témában

Arról is beszámoltunk, hogy Donald Trump péntek reggel üzent minden magyarnak. „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!” – hangsúlyozta az USA elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!” – zárta üzenetet Donald Trump.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. április 11. 03:41
re: majdnemhoznektekahétfőreményt helyette ezt hozta: ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!” – zárta üzenetet Donald Trump.
hexahelicene
2026. április 11. 03:34 Szerkesztve
alenka 2026. április 11. 02:56 Cunci náci gecikéim: tiszás nyomoroncok+ ukiiiikiiikriiiijniii banderisták, ugyiiiii tetszik nektek is ez a fantasztikus terv?... Amennyiben nem, így is, meg úgy is le vagytok szarva! ---------------- Drága Kiscsillag. Nem gondoltam, hogy ilyen korai vagy mint a fekete rigó, aki a kertben énekel. XD Szétvágjuk a redves tiszás tetveket és a banderista ukronácikat. Együtt.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 11. 03:07
Ha az USA gazdasági erejét (GDP) hozzáadjuk a magyarhoz, akkor éves szinten minden magyarnak 1 milliárd forinttal lesz több! 🤑🤑🤑 Ez már majdnem az a szint, mintha az Orbán családba született volna mindenki! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
alenka
2026. április 11. 02:56
Cunci náci gecikéim: tiszás nyomoroncok+ ukiiiikiiikriiiijniii banderisták, ugyiiiii tetszik nektek is ez a fantasztikus terv?... Amennyiben nem, így is, meg úgy is le vagytok szarva!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!