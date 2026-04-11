Trump bejelentette: Ha Orbán nyer, az USA teljes gazdasági erejét arra fogja használni, hogy megerősítse Magyarországot

Politico: Magyar Péter az ígérete ellenére nem tudná hazahozni az uniós forrásokat
Hiába nyerné meg a választásokat.
Óriási gazdasági lehetőségeket ígért meg Trump Magyarország számára, ha Orbán marad a miniszterelnök. „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli magyar jólétbe, amit Orbán Viktor folytatódó miniszterelnöksége fog előteremteni!”
„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta péntek este Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon. Hozzátette:
Mindezzel egy időben
a Politico arról ír, hogy Magyar Péter az ígérete ellenére nem tudná hazahozni az uniós forrásokat. A brüsszeli lap szerint hiába ígérte a Tisza Párt elnöke az uniós források gyors hazahozatalát a választási győzelem esetén, ez vélhetően nem fog megtörténni akkor sem, ha valóban nyer.
Arról is beszámoltunk, hogy Donald Trump péntek reggel üzent minden magyarnak. „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!” – hangsúlyozta az USA elnöke.
Az amerikai elnök megerősítette, hogy a vasárnapi választás előtt a magyar miniszterelnök pártját fogja.
„Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!” – zárta üzenetet Donald Trump.
