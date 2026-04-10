Trump üzent minden magyarnak: „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!”

„Ez mind Orbán Viktornak köszönhető!” – videón Donald Trump magyarokhoz intézett üzenete
J.D. Vance alelnök telefonon kapcsolta a tömegnek Donald Trumpot.
Az amerikai elnök megerősítette, hogy a vasárnapi választás előtt a magyar miniszterelnök pártját fogja.
Donald Trump amerikai elnök a következőket közölte Truth Social nevű saját közösségi oldalán. Az amerikai elnök azt írta, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el.
Mint írta, Orbán Viktor
fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat".
„Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért! Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az együttműködés és a látványos eredmények új magasságait érték el az én kormányom alatt, nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően.
Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a SIKER és együttműködés felé vezető hatalmas úton.
Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem.
A választás napja 2026. április 12., vasárnap.
Magyarország: MENJEN EL ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA!
Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!
DONALD J. TRUMP elnök” – áll az amerikai elnök levelében.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP