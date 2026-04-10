Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 Donald Trump Orbán Viktor választás

Trump üzent minden magyarnak: „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!”

2026. április 10. 10:56

Az amerikai elnök megerősítette, hogy a vasárnapi választás előtt a magyar miniszterelnök pártját fogja.

2026. április 10. 10:56
Donald Trump amerikai elnök a következőket közölte Truth Social nevű saját közösségi oldalán. Az amerikai elnök azt írta, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el.

Mint írta, Orbán Viktor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat". 

„Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért! Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az együttműködés és a látványos eredmények új magasságait érték el az én kormányom alatt, nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően. 

Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a SIKER és együttműködés felé vezető hatalmas úton. 

Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem.

A választás napja 2026. április 12., vasárnap. 

Magyarország: MENJEN EL ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA! 

Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!

DONALD J. TRUMP elnök” – áll az amerikai elnök levelében. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mreinstand-3
2026. április 10. 14:41
Na, egy csalást máris lelepleztetek.
Válasz erre
0
0
johnny
2026. április 10. 14:26
Na ennyit arról a nagy szuverenitás pártiságról
Válasz erre
0
0
Hangillat
•••
2026. április 10. 14:03 Szerkesztve
Fidesz -X fix -nix az internáculók ellen.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. április 10. 13:58
Esetleg Bibi úr is küldhetne egy hasonló üzentetet az övéinek, hogy ha nem akarnak muszlim szomszédokat és elégedettek a kebabosok mostani mennyiségével, akkor egy X a Fidesz mellett a biztos választás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!