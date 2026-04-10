Trump üzent minden magyarnak: „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!”

Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a SIKER és együttműködés felé vezető hatalmas úton.

Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem.

A választás napja 2026. április 12., vasárnap.

Magyarország: MENJEN EL ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA!

Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK!