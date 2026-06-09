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MCC Brüsszel Brüsszel Donald Trump Frank Füredi Európai Unió Belgium Egyesült Államok

Európa vezetői úgy viselkednek, mint a sértődött tinédzserek – Frank Füredi szerint történelmi rövidlátás kihagyni Trump buliját

2026. június 09. 18:40

Több uniós politikus inkább távol marad az amerikai függetlenség 250. évfordulójára rendezett, Donald Trump nevével fémjelzett nagyszabású brüsszeli ünnepségtől.

2026. június 09. 18:40
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Egyesült Államok június 28-án minden korábbinál nagyobb diplomáciai fogadást rendez Brüsszelben az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából. A meghívásos eseményre több mint ötezer diplomatát, politikust és tisztviselőt várnak, azonban úgy tűnik, hogy az Európai Unió legfontosabb vezetői közül többen távol maradnak. Az MCC brüsszeli központjának vezetője, Frank Füredi a Mandinernek adott nyilatkozatában lesújtó véleményének adott hangot a barátságtalan gesztussal kapcsolatban.

Füredi szerint különösen visszás, hogy az európai vezetők politikai okokból fontolgatják a távolmaradást egy olyan szövetséges ország ünnepségétől, amely évtizedeken keresztül meghatározó szerepet játszott Európa biztonságának garantálásában.

Van valami egészen nevetséges abban, hogy Európa vezető kasztja úgy kezeli Amerika meghívását, mintha egy kínos társasági eseményre szóló invitáció lenne”

– fogalmazott.

Az MCC Brüsszel igazgatója emlékeztetett, hogy Washington második világháborús szerepvállalása és a normandiai partraszállás idején még egészen más volt a hozzáállás:

Nyolcvankét évvel ezelőtt az európaiak kétségbeesetten remélték, hogy az amerikaiak megjelennek [a kontinensen]. Ma viszont egyesek attól tartanak, hogy ha részt vesznek az ünnepségen, az sértheti a brüsszeli konszenzust.”

Füredi szerint az államférfiaktól történelmi érzéket és diplomáciai józanságot várna el az ember:

Ehelyett Brüsszel hangulata inkább egy olyan tinédzsercsoportéra emlékeztet, amely azon vitatkozik, hogy vajon megsértődnek-e rájuk a barátaik, ha a rossz buliban vesznek részt. Micsoda szégyen”

– zárta gondolatait.

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Fotó: Michael Kappeler / POOL / AFP

 

Összesen 3 komment

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magyar-1977
2026. június 09. 18:53
A háborúpárti tömeggyilkos trampli bohócot már mindenki magasról le se szarja!:DDDD
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magyar-1977
2026. június 09. 18:52
Szegény bukott cigány tíz körömmel menne, hogy a pisihajú pedofil demens múmiának kinyalhassa a seggét!:DDDDD
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Gubbio
2026. június 09. 18:47
Menjenek örömködni a kijevi Pride-ra. Odavalóak.
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