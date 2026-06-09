Európa vezetői úgy viselkednek, mint a sértődött tinédzserek – Frank Füredi szerint történelmi rövidlátás kihagyni Trump buliját

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Egyesült Államok június 28-án minden korábbinál nagyobb diplomáciai fogadást rendez Brüsszelben az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából. A meghívásos eseményre több mint ötezer diplomatát, politikust és tisztviselőt várnak, azonban úgy tűnik, hogy az Európai Unió legfontosabb vezetői közül többen távol maradnak. Az MCC brüsszeli központjának vezetője, Frank Füredi a Mandinernek adott nyilatkozatában lesújtó véleményének adott hangot a barátságtalan gesztussal kapcsolatban.

Füredi szerint különösen visszás, hogy az európai vezetők politikai okokból fontolgatják a távolmaradást egy olyan szövetséges ország ünnepségétől, amely évtizedeken keresztül meghatározó szerepet játszott Európa biztonságának garantálásában.