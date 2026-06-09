Hatalmas USA-party készül Brüsszelben – már csak az a kérdés, ki meri kihagyni

Az Egyesült Államok június 28-án több mint ötezer diplomatát, politikust és tisztviselőt vár Brüsszelben egy nagyszabású, meghívásos ünnepségre, amelyet az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából rendeznek – írja az Euractiv. Hasonló eseményeket amerikai nagykövetek világszerte szerveznek, a brüsszeli fogadás azonban különösen látványosnak ígérkezik:

a helyszín az Autoworld Museum és a Cinquantenaire park környéke lesz, a programban tűzijáték, Nile Rodgers fellépése és akár egy NATO-légi bemutató is szerepelhet.

Nyugodtabb transzatlanti időszakban egy ilyen esemény alighanem Brüsszel egyik legkeresettebb diplomáciai meghívója lenne, most