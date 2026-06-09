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brüsszelben egyesült államok trump ünnepség

Hatalmas USA-party készül Brüsszelben – már csak az a kérdés, ki meri kihagyni

2026. június 09. 10:23

Az Egyesült Államok hatalmas, meghívásos ünnepséget rendez Brüsszelben az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából, ám a legfontosabb uniós vezetők közül többen várhatóan távol maradnak.

2026. június 09. 10:23
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Az Egyesült Államok június 28-án több mint ötezer diplomatát, politikust és tisztviselőt vár Brüsszelben egy nagyszabású, meghívásos ünnepségre, amelyet az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából rendeznek – írja az Euractiv. Hasonló eseményeket amerikai nagykövetek világszerte szerveznek, a brüsszeli fogadás azonban különösen látványosnak ígérkezik: 

a helyszín az Autoworld Museum és a Cinquantenaire park környéke lesz, a programban tűzijáték, Nile Rodgers fellépése és akár egy NATO-légi bemutató is szerepelhet.

Nyugodtabb transzatlanti időszakban egy ilyen esemény alighanem Brüsszel egyik legkeresettebb diplomáciai meghívója lenne, most 

azonban több vezető uniós szereplő is távol maradhat. 

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke utazás miatt nem vesz részt a fogadáson, 
  • António Costa, az Európai Tanács elnökének jelenléte még bizonytalan, 
  • Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője pedig várhatóan szintén nem lesz ott. 

A távolmaradás különösen azért feltűnő, mert az eseményt közvetlenül az uniós intézmények szomszédságában rendezik meg.

A legmagasabb rangú uniós résztvevő így könnyen Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke lehet, aki elfogadta Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-nagykövetének meghívását. Washington hivatalosan továbbra is magabiztos, és azt állítja, hogy az EU, a NATO és a belga kormány részéről is magas szintű részvételre számít, bár biztonsági okokra hivatkozva neveket nem közölnek. 

Bart De Wever belga miniszterelnök és Mark Rutte NATO-főtitkár várhatóan részt vesz az ünnepségen, ami valamelyest ellensúlyozhatja a legfontosabb uniós vezetők hiányát.

A brüsszeli fogadás érzékeny pillanatban érkezik, mert az EU és az Egyesült Államok viszonyát jelenleg kereskedelmi viták, Ukrajnával kapcsolatos nézeteltérések és a Trump-adminisztráció európai szövetségeseket bíráló nyilatkozatai terhelik. 

A feszültséget tovább növelte, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a normandiai partraszállás helyszínén bírálta élesen az Európai Uniót az illegális migráció kezelésének állítólagos gyengesége miatt. James Kanter amerikai-brit brüsszeli újságíró nemrég azt is felvetette, hogy az uniós tisztviselőknek bojkottálniuk kellene az ünnepséget, mert szerinte Trump Európához való viszonya kifejezetten káros.

Von der Leyen, Costa és Kallas távolmaradása azonban aligha marad észrevétlen Washingtonban, különösen egy olyan ünnepségen, amelyet az Egyesült Államok néhány lépésre az európai intézményektől, kifejezetten látványos politikai-diplomáciai gesztusként rendez meg.

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Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 8 komment

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sanya55-2
2026. június 09. 11:07
Akiket nem hívnak meg, lesznek egy páran
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nempolitizalok-0
2026. június 09. 10:59
Ez is olyan mint nov7 volt. Nem kötelező az ünnepélyre elmenni, de AJÁNLOTT. Ha az USA független, mennyire vagyunk függetlenek mi?
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gyzoltan-2
2026. június 09. 10:44
"Az Egyesült Államok hatalmas, meghívásos ünnepséget rendez Brüsszelben az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából," Ami biztos az az, hogy az utóbbi 150 év az biztos nem volt független! A zsidóság szervilis kiszolgálása volt a főtevékenység! -ezen nincs mit szépíteni, nálunk sincs másképp...
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Vata Aripeit
2026. június 09. 10:41
nem a távolmaradás az érdekes, hanem az ok, hogy ki kapott egyáltalán meghívót a parádéra, és miért is jó ott lenni, vagy ott se lenni..kíváncsi vagyok Mo-t ki fogja képviselni, és kitől fog jönni a meghívó...ha egyáltalán...
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