orbán viktornak donald trump orbán viktor

„Ez mind Orbán Viktornak köszönhető!” – videón Donald Trump magyarokhoz intézett üzenete

2026. április 07. 18:18

J.D. Vance alelnök telefonon kapcsolta a tömegnek Donald Trumpot.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, kedd délután egy nagyszabású, nyilvános rendezvényre került sor a MTK Sportpark területén, ahol J.D. Vance alelnök telefonon kapcsolta Donald Trumpot. Az amerikai elnök a következőket üzente Magyarországnak és a magyar embereknek:

„Annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok, hiszen nagyon lelkes emberekről van szó, önök egyszerűen fantasztikus emberek. Egy olyan ember vezeti önöket, aki erősen és jól tartotta az országot, és nincsenek azok a problémák Magyarországon, ami sok más országban megvannak, mert azok az országok hagyták, hogy elárasszák őket a bevándorlók. Ez mind Orbán Viktornak köszönhető, csak miatta menekültek meg ezektől a problémáktól. Nagyon nagy nyomás helyezedik rá, úgyhogy szeretnék sok szerencsét kívánni önöknek” – fogalmazott Donald Trump.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A videót alább tekinthetik meg: 

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. április 07. 20:23
A hazaszerető emberek megtalálják a közös hangot. Ami új, hogy Orbán Viktor önerőből országunkat méretét, lakóinak számát, gazdaságát és haderejét meghaladó módon helyezte fel a világpolitika térképére. És ez immár nagyhatalmak is elismerik. Ez ad erőt arra, hogy Brüsszel és Kijev zsarolását lerázzuk magunkról Orbán vezetésével. A választás tétje, hogy maradunk szuverén állam, vagy visszarúgnak a szolgasorba Brüsszel, Kijev és minden szuverén ország lábtörlőjeként, mint voltunk a Rákosi, Kádár Horn, Gyurcsány, Bajnai időkben ehhez kell a Szaros.
bekeev-2025
2026. április 07. 19:31
altercat1bekeev-2025 2026. április 07. 19:28 Mi van csacsimadár- bíbicboci? Petike nem kúrt ma még seggbe? Hát téged Bese atyád és a zsidókeresztény Szájeretek?
altercat1
2026. április 07. 19:31
Most jött a hír: a szarosgatyás be akart furakodni Vance-hez, de a biztonságiak megint befosatták.
akitiosz
2026. április 07. 19:19
Magyarországon az a fő probléma az emberek számára, hogy a magyar emberek munkájáért csak töredék annyit fizetnek, mint a szerencsésebb történelmű országok állampolgárainak a munkájáért. Akát ugyanazok a cégek. A kormányzással meg leginkább az, hogy hiányt, inflációt és államadósságot csinál folyamatosan, ami nem jó az országnak. A többi inkább véleményes.
