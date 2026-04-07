„Ez mind Orbán Viktornak köszönhető!” – videón Donald Trump magyarokhoz intézett üzenete

Ahogy mi is beszámoltunk róla, kedd délután egy nagyszabású, nyilvános rendezvényre került sor a MTK Sportpark területén, ahol J.D. Vance alelnök telefonon kapcsolta Donald Trumpot. Az amerikai elnök a következőket üzente Magyarországnak és a magyar embereknek:

„Annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok, hiszen nagyon lelkes emberekről van szó, önök egyszerűen fantasztikus emberek. Egy olyan ember vezeti önöket, aki erősen és jól tartotta az országot, és nincsenek azok a problémák Magyarországon, ami sok más országban megvannak, mert azok az országok hagyták, hogy elárasszák őket a bevándorlók. Ez mind Orbán Viktornak köszönhető, csak miatta menekültek meg ezektől a problémáktól. Nagyon nagy nyomás helyezedik rá, úgyhogy szeretnék sok szerencsét kívánni önöknek” – fogalmazott Donald Trump.