Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)
A Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök.
A nyugati civilizáció jövőjéért aggódó amerikaiaknak és magyaroknak „van egy közös problémájuk”, amelyet Orbán Viktor így nevezett meg JD Vance-szel tartott közös gyűlésén: „Brüsszel”. Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá – mondta Vance.
Kedd délután egy nagyszabású, nyilvános rendezvényre kerül sor a MTK Sportpark területén. Az eseményt a magyar–amerikai barátság napja alkalmából szervezik meg, és itt mind J. D. Vance amerikai alelnök, mind Orbán Viktor kormányfő beszédet mond. Cikkünk folyamatosan frissül.
Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, hogy egy ilyen nagy és erős régi sas lehet a barátjuk. A sas leszállt Magyarországon, és a turul barátságba fogdta őt – tette hozzá. Ilyen nap nem volt korábban a két nemzet életében, a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorszakát ünnepeljük – mondta.
A két nemzet barátságának alapja civilizációs és spirituális természetű.
Az USA egy szabadságharcban született ország, majd hatalmas országot építettek 250 év alatt – emlékeztetett. Nincs még egy olyan nemzet Európában, aemylet annyi birodalom akarta elfoglalni, mint a magyar.
Küzdöttünk minden birodalom ellen, a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak, élünk és virulunk, és minde adott, hogy az előttünk álló évszázadban a magyarok a nyertes oldalon legyenek.
Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy sok magyar Amerikában lett sikeres. Bush elnök pedig személyesen járt közben az '56-os hősök újratemetésében, és a demokrácia helyreállításában, köszönet érte.
Az amerikaiak és a magyarok barátsága még a demokraták progresszív időszakát is túlélte –
mondta. Egy szabadságszerető népet nem lehet a liberális ideológia nevében legyőzni – tette hozzá. Trump meghirdette az erős nemzetek korszakát, és szembefordult a progresszív elittel – mondta Orbán Viktor.
A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy Trump megmutatta, a patrióta politika sikeres kormányzást jelent. Gazdasági patriótizmusa munkahelyeket védett meg, hadat üzent az illegális migrációnak, szuverenitás nélkül nincs szabadság – tette hozzá.
Trump elnöke sikere azt üzeni Európának, hogy a nemzeti érdek megerősít.
Orbán Viktor közölte, nem engedjük, hogy mások döntsenek a sorsunkról. Nagyon nehéz volt egyszerre harcolni a washingtoni és a brüsszeli progresszívok ellen, így Trump győzelme nagy terhet vett le a magyar kormány válláról. A kormányfő ezt követően felsorolta, milyen sikeres együttműködések születtek a két fél között az elmúlt években.
Vance személyében egy különleges barátra tettünk szert –
mondta Orbán. Az alelnök már akkor megírta, hogyan fordít hátat a progresszió az embereknek, amikor még ezt nem sokan tették – emlékeztetett a kormányfő. Európát nem egy külső, hanem egy belső ellenség fogja legyőzni – tette hozzá.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind Amerikában, mind itt is beavatkoznak a választásokba, így a jövőben könnyen lehet, hogy nem lesz szép az a kép, ami az ukránokról kialakult. El a kezekkel Magyarországtól – mondta. A progresszívek rendszere visszafogja a teljesítményt – ismertette. Mi is megkűzdöttünk a hazai progresszívekkel, akik lefogták a teljesítményt – tette hozzá.
A kormányfő szerint a nyugati civilizációért aggódó amerikaiaknak és magyaroknak van egy közös pontjuk: ez pedig Brüsszel. Az amerikai vereség után Brüsszelbe vette be magát a progresszió, a legfőbb céljuk, hogy mindenkit elhalgattassanak, akik veszélyeztetik a hatalmukat – ismertette. Bár Európa belerokkan, de Brüsszel a végsőkig támogatják az ukránokat – tette hozzá.
A mostani olajblokád során is összejátszik Brüsszel az ukránokkal.
Minket azért büntetnek, mert rámutatunk az unió hibás politikájára, fellépünk az illegális migráció és a genderpropagandával szemben – mondta. Most pénzügyi és energetikai válság fenyegeti Európát. A jelenlgi helyzetben le kell zárni a háborút, és meg kell oldani az energiaválságot. Mindehhez vasárnap dönteni kell, április 12-én sorsot és jövőt választunk. Az egyik döntés a bezárkózás, míg a másik út a szabadság, a béke és a fejlődés útja – mutatott rá Orábn Viktor.
Álljunk ki a szabadság, a jövőnk, a biztonság és a béke mellett, mertha mi nem tesszük, akkor senki más nem fogja megtenni helyettünk.
Ha sikeresek leszünk, akkor létrejöhet az az erő, ami Washington után Brüsszelt is megváltoztatja – zárta Orbán Viktor.
„Egy különleges vendégtől kaptam egy telefonhívást” – mondta el JD Vance a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, akit hatalmas üdvrivalgás fogadott. Majd kapcsolta Donald Trumpot, az Ameriai Egyesült Államok elnökét. Megoszotta vele, hogy ötezer ember követi most a szavait. Majd dicsérni kezdte Orbán Viktort.
Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát. (…) Úgy tűnik, egy nagyon nagy tömeg van ott, olyanok, akiket én kedvelek. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak. Egy olyan ember vezeti az országot, aki jól tartotta az országot. Csak miatta menekültek meg azoktól a problémáktól, amelyek más országokat sújtanak –
mutatott rá Donald Trump. Végül sok szerencsét és minden jót kívánt a jelenlévőknek.
Az Egyesült Államok legfiatalabb alelnöke ezután nehezen, de megszólalt, és leszögezte, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy Orbán Viktor ismét megnyerje a választást. JD Vance azt is elárulta, hogy nem először jár Budapesten. Először akkor volt itt, mikor a feleségével a második gyermeküket várták. Most hivatalos minőségben érkezett, és már a negyedik gyermeküket várják. A megbeszélésen megkérdezte, hogy kaphatnak-e olyan nagyvonalú családtámogatást, erre Orbán Viktor azt felelte, hogy ez csak a magyaroknak jár.
Vance kijelentette, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy itt lehet, majd kiemelte, hogy az amerikaiak és a magyarok között új kapocs jött létre, és ez igaz az energiabiztonságra, a kereskedelemre és a kultúra terén is.
Köszönöm, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ilyen barátai vannak –
húzta alá.
Ezt követően minden magyarhoz szólt: idősekhez, fiatalokhoz és családokhoz egyaránt. De különösképp az érett, fiatal patriótákhoz. „Nagyra becsülöm amiért Önök harcolnak. Azért vagyok itt, mert Donald Trump elnökkel mi az Önök sikerében vagyunk érdekeltek. Nem akarunk többet és nem is kérünk többet, csak, hogy szövetségesek legyünk azok ellen, akik meg próbálják mindezt lebontani” – hangzott el.
Mi, az amerikai nép csodáljuk Önöket, és azt szeretnénk, hogy Önök hozzanak döntést a saját jövőjükről. Nem mondom meg, hogy kire szavazzanak, csak annyit, hogy hallgassanak a szívükre, hallgassanak a lelkükre, és hallgassanak a magyar nép szuverenitására a brüsszeli döntéshozók helyett
– hangsúlyozta.
Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke azzal folytatta, hogy szemben a brüsszeli vezetőkkel ő nem fenyegeti és nem zsarolja meg a magyarokat a pénzforrások visszatartásával, a barátság szellemében érkezett. Hangsúlyozta: „Önök merészen és bátran képviselték a nyugati civilizációt, és Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá”.
A határainkat azért védjük meg, mert tudjuk, hogy azok szenvedik meg annak az elvesztését, akik a legvédtelenebbek –
jelentette ki. Majd tisztázta, hogy mind Donald Trump, mind jómaga „imádják Európát”, imádják ezt a kontinenst, hiszen az amerikai kultúra alapjai is itt gyökereznek. „Pontosan ezért utasítjuk vissza az arc nélküli bürokratákat, akik engedély nélkül engednek be idegeneket és eszméket” – hangzott el.
Vance kiemelte azt is, hogy Magyarországon valódi progressziót lát Orbán Viktor vezetésével.
Amit én látok, azok tiszta utcák, ahol különböző felekezetű emberek békében tudnak sétálni, olyan kormányt látok, amely a saját országába ruház be.
Arról is beszélt, hogy az energiaárak mindenhol magasabbak Európában, mint Magyarországon. „Ez azért van, mert Orbán Viktornak fontos volt az energiabiztonság. S nem látok még egy olyan vezetőt, aki annyit tett volna Donald Trumpon és Orbán Viktoron kívül az orosz-ukrán háború lezárásáért, mint ők ketten. „Ha gyűlölik őt, az azt jelenti, hogy az Önök oldalán áll” – közölte az amerikai alelnök.
Valamivel később az USA alelnöke leszögezte, hogy
Trump és a szuverenitás mellett állnak, és harcolnak azért az emberért, aki sokat tett ezekért az értékekért.
„Dolgoznunk kell a civilizáció védelméért, akik ebben a teremben ülnek, értik miről van szó, értik mit jelent, hogy szuverenitás és nemzetvédelem” – jegyezte meg. A Balaton melletti falvakat, a Parlamentet vagy a Dunán átívelő hidakat említve JD Vance arra is kitért, hogy ezeket az értékeket több generáció munkája hozta létre. Ennél a pontnál figyelmeztetett, hogy „amit több generáció felépített, azt egy generáció alatt le is lehet bontani” – majd hozzátette, hogy ez a közösség ezt megérti. Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke az egybegyűltek előtt azt is hangoztatta, hogy lehet választani: letérdelnek az önkény előtt vagy Szent István szelleme szerint járnak el a hétvégén a választáson.
Orbán Viktor személyét illetően úgy fogalmazott, „egy igazi vezetőről beszélünk, aki érzi az önök büszkeségét, és küzd azért, hogy megőrizzük ezeket az értékeket, miközben jobb jövőt építünk”. Vance hozzátette, ez sokkal fontosabb, mint a pártcímkék vagy politikai megnevezések.
Az amerikai alelnök megidézte Kossuth Lajos szellemét is, aki bár nem élhette meg, hogy Magyarországból az európai kontinens függetlenségi sarkokköve legyen, de ő ki meri jelenteni, hogy 2026-ban ez a prófécia megvalósult.
Beszéde végén kijelentette, hogy Orbán Viktor vezetése alatt a magyarok megtartották azokat a civilizációs javakat, amiért érdemes élni. „Szembementek a bürokratákkal, és a nihilistákkal is felvették a harcot. Most azt szeretném megtudni, hogy megteszik-e ezt újra, ki állnak-e a szuverenitás, a nyugati civilizáció mellett”. „Azt kérem, álljanak ki Orbán Viktor mellett, mert ő ezekért az értékekért dolgozik, ő kiáll önökért”. Végül így búcsúzott a magyar közönségtől: „Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!”.
Mint arról korábban beszámoltunk, JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót. A mostani csúcstalálkozó egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőz be közvetlenül az április 12-i választások előtt.
Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.
Orbán Viktor felidézte: amerikai alelnök utoljára 30 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem volt itt ilyen magas rangú látogató az Egyesült Államokból. Kiemelte:
Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben.
Úgy értékelt, különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani. A kormányfő kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket - mint mondta - Magyarország mindig is támogatott. Orbán Viktor hangsúlyozta:
Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba.
Ennek fényében különösen üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntését, amellyel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást másik országok politikai folyamataiba - fogalmazott.
Nyitókép: Vanik Zoltán