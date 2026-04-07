Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)

mutatott rá Donald Trump. Végül sok szerencsét és minden jót kívánt a jelenlévőknek.

JD Vance tolmácsolta Trump üzenetét

Fotó: Vanik Zoltán

JD Vance: Mi az Önök sikerében vagyunk érdekeltek!



Az Egyesült Államok legfiatalabb alelnöke ezután nehezen, de megszólalt, és leszögezte, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy Orbán Viktor ismét megnyerje a választást. JD Vance azt is elárulta, hogy nem először jár Budapesten. Először akkor volt itt, mikor a feleségével a második gyermeküket várták. Most hivatalos minőségben érkezett, és már a negyedik gyermeküket várják. A megbeszélésen megkérdezte, hogy kaphatnak-e olyan nagyvonalú családtámogatást, erre Orbán Viktor azt felelte, hogy ez csak a magyaroknak jár.

Vance kijelentette, hogy nagy megtiszteltetés számára, hogy itt lehet, majd kiemelte, hogy az amerikaiak és a magyarok között új kapocs jött létre, és ez igaz az energiabiztonságra, a kereskedelemre és a kultúra terén is.

Köszönöm, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ilyen barátai vannak –

húzta alá.

Ezt követően minden magyarhoz szólt: idősekhez, fiatalokhoz és családokhoz egyaránt. De különösképp az érett, fiatal patriótákhoz. „Nagyra becsülöm amiért Önök harcolnak. Azért vagyok itt, mert Donald Trump elnökkel mi az Önök sikerében vagyunk érdekeltek. Nem akarunk többet és nem is kérünk többet, csak, hogy szövetségesek legyünk azok ellen, akik meg próbálják mindezt lebontani” – hangzott el.

Mi, az amerikai nép csodáljuk Önöket, és azt szeretnénk, hogy Önök hozzanak döntést a saját jövőjükről. Nem mondom meg, hogy kire szavazzanak, csak annyit, hogy hallgassanak a szívükre, hallgassanak a lelkükre, és hallgassanak a magyar nép szuverenitására a brüsszeli döntéshozók helyett

– hangsúlyozta.

„Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá”

Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke azzal folytatta, hogy szemben a brüsszeli vezetőkkel ő nem fenyegeti és nem zsarolja meg a magyarokat a pénzforrások visszatartásával, a barátság szellemében érkezett. Hangsúlyozta: „Önök merészen és bátran képviselték a nyugati civilizációt, és Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá”.

A határainkat azért védjük meg, mert tudjuk, hogy azok szenvedik meg annak az elvesztését, akik a legvédtelenebbek –

jelentette ki. Majd tisztázta, hogy mind Donald Trump, mind jómaga „imádják Európát”, imádják ezt a kontinenst, hiszen az amerikai kultúra alapjai is itt gyökereznek. „Pontosan ezért utasítjuk vissza az arc nélküli bürokratákat, akik engedély nélkül engednek be idegeneket és eszméket” – hangzott el.

Vance kiemelte azt is, hogy Magyarországon valódi progressziót lát Orbán Viktor vezetésével.

Amit én látok, azok tiszta utcák, ahol különböző felekezetű emberek békében tudnak sétálni, olyan kormányt látok, amely a saját országába ruház be.

Arról is beszélt, hogy az energiaárak mindenhol magasabbak Európában, mint Magyarországon. „Ez azért van, mert Orbán Viktornak fontos volt az energiabiztonság. S nem látok még egy olyan vezetőt, aki annyit tett volna Donald Trumpon és Orbán Viktoron kívül az orosz-ukrán háború lezárásáért, mint ők ketten. „Ha gyűlölik őt, az azt jelenti, hogy az Önök oldalán áll” – közölte az amerikai alelnök.

Vance: Dolgoznunk kell a civilizáció védelméért



Valamivel később az USA alelnöke leszögezte, hogy

Trump és a szuverenitás mellett állnak, és harcolnak azért az emberért, aki sokat tett ezekért az értékekért.

„Dolgoznunk kell a civilizáció védelméért, akik ebben a teremben ülnek, értik miről van szó, értik mit jelent, hogy szuverenitás és nemzetvédelem” – jegyezte meg. A Balaton melletti falvakat, a Parlamentet vagy a Dunán átívelő hidakat említve JD Vance arra is kitért, hogy ezeket az értékeket több generáció munkája hozta létre. Ennél a pontnál figyelmeztetett, hogy „amit több generáció felépített, azt egy generáció alatt le is lehet bontani” – majd hozzátette, hogy ez a közösség ezt megérti. Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke az egybegyűltek előtt azt is hangoztatta, hogy lehet választani: letérdelnek az önkény előtt vagy Szent István szelleme szerint járnak el a hétvégén a választáson.

Orbán Viktor személyét illetően úgy fogalmazott, „egy igazi vezetőről beszélünk, aki érzi az önök büszkeségét, és küzd azért, hogy megőrizzük ezeket az értékeket, miközben jobb jövőt építünk”. Vance hozzátette, ez sokkal fontosabb, mint a pártcímkék vagy politikai megnevezések.

Az amerikai alelnök megidézte Kossuth Lajos szellemét is, aki bár nem élhette meg, hogy Magyarországból az európai kontinens függetlenségi sarkokköve legyen, de ő ki meri jelenteni, hogy 2026-ban ez a prófécia megvalósult.

Beszéde végén kijelentette, hogy Orbán Viktor vezetése alatt a magyarok megtartották azokat a civilizációs javakat, amiért érdemes élni. „Szembementek a bürokratákkal, és a nihilistákkal is felvették a harcot. Most azt szeretném megtudni, hogy megteszik-e ezt újra, ki állnak-e a szuverenitás, a nyugati civilizáció mellett”. „Azt kérem, álljanak ki Orbán Viktor mellett, mert ő ezekért az értékekért dolgozik, ő kiáll önökért”. Végül így búcsúzott a magyar közönségtől: „Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!”.



Orbán Viktor: az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált

Mint arról korábban beszámoltunk, JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót. A mostani csúcstalálkozó egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőz be közvetlenül az április 12-i választások előtt.

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.