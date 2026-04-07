J D Vance Magyarország Donald Trump portré Orbán Viktor Egyesült Államok

A rozsdaövezettől a Fehér Házig: ki is az a J. D. Vance, aki Budapestre látogat a kampányhajrában?

2026. április 07. 05:39

Minden, amit az Egyesült Államok 50. alelnökéről tudni érdemes.

2026. április 07. 05:39
Április 7-én Budapestre látogat J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, ahol Orbán Viktorral találkozik, majd a miniszterelnök társaságában tart nagyszabású sajtótájékoztatót. A látogatás egyértelmű politikai üzenet: Donald Trump adminisztrációja nyíltan kiáll Magyarország, a szuverenista politika és a magyar kormányfő mellett. Nem véletlen, hogy Brüsszel már most „amerikai beavatkozást” emleget az április 12-ei választás – ami valójában inkább annak beismerése, hogy az amerikai–magyar szövetség új szintre – Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szavaival, egy úja aranykorba – lépett.

Érdemes kiemelni, hogy Vance szerepe túlmutat az alelnöki tisztségen: sokan már most Donald Trump politikai örököseként tekintenek rá, miközben ő az, aki intellektuális tartalommal igyekszik megtölteni a MAGA-mozgalom mögött álló politikai koalíciót.

Az esemény apropójából bemutatjuk, ki is lesz pontosan a Karmelita illusztris vendége.

Hányattatott indulás

J. D. Vance 1984. augusztus 2-án született az ohiói Middletownban, egy tipikus amerikai iparvárosban. Gyermekkorát a családi viszonyok képlékenysége határozta meg:

  • szülei elváltak,
  • édesanyja súlyos függőségekkel küzdött,
  • így nagyszülei nevelték fel.
A ház, ahol Vance a gyermekkorát töltötte
Életútját tovább árnyalja, hogy többször nevet is változtatott: a James Donald Bowman néven született politikus végül édesanyja leánykori nevét vette fel, ami jól jelzi, mennyire instabil volt a közeg, amelyben nevelkedett.

Ez a háttér azonban nem csupán személyes történet, hanem későbbi politikai gondolkodásának alapja is lett. Vance saját tapasztalatból ismeri azt a társadalmi közeget, amelyet napjaink amerikai politikai vitáiban csak „elfeledett Amerikaként” emlegetnek.

Katonaság, egyetem, felemelkedés

A középiskolát szülővárosában végezte el, majd 2003-ban csatlakozott a tengerészgyalogsághoz. 2005-ben hat hónapot szolgált az iraki hadszíntéren, ahol tudósításokat írt és fényképezett. Ottani tapasztalatai komoly kiábrándulást is hoztak számára, ami később meghatározta a „végtelen háborúkkal” szembeni kritikus álláspontját.

A 2007-es leszerelését követően az Ohio State University hallgatója lett, majd 2010-ben a Yale jogi karán szerzett diplomát. Ez a teljesítménye már önmagában is figyelemre méltó mértékű társadalmi mobilitást jelent az Egyesült Államokban.

Az egyetemen ismerkedett meg feleségével, Usha Chilukuri-vel, akivel 2014-ben házasodtak össze. Eddig három gyermekük – két fiú és egy lány – született.

Pályáját ügyvédként és befektetési szakemberként folytatta, de az igazi áttörést nem ez, hanem egy őszinte hangvétellel és feltáró igényességgel megírt, önvallomással felérő könyv hozta meg számára.

A bestseller, amely országos ismertséget hozott

2016-ban jelent meg Hillbilly Elegy (magyarul nagyjából Hillbilly-elégiaként fordítható – a szerk.) című kötete, amelyben saját életútján keresztül mutatta be az amerikai munkásosztály válságát.

A mű hamar bestsellerré vált, és sokak szerint segített megérteni, miért fordultak a kisemmizett, politikailag otthontalanná vált tömegek a rendszerkritikus, a klasszikus republikánus politikát gyökeresen megreformáló irányzat felé.

A Hillbilly Elegy borítója
Vance a könyvben így írt saját közegéről:

Egy ohiói acélvárosban nőttem fel, amely évek óta veszíti a munkahelyeit és a reményt.”

A történet egyszerre volt személyes és politikai:

  • bemutatta a szegénységet,
  • a családi tragédiákat, ugyanakkor
  • a kitörés lehetőségeit is.

A kötet nemcsak személyes történet volt, hanem egyben látlelet is az „amerikai közép” válságáról, amely későbbi politikai gondolkodásának alapját adta.

A hit ereje

Fontos magánéleti állomás volt az életében, amikor addigi agnosztikus-ateista világnézetével szakítva, 2019-ben katolikus hitre tért. Ez a döntés azóta is fontos szerepet játszik a számára, és politikai gondolkodására is jelentős hatással bír.

A politika porondján

A könyv sikerét követően Vance fokozatosan a közélet felé fordult. 2022-ben Ohio állam republikánus szenátorává választották, majd 2023 és 2025 között a washingtoni törvényhozásban dolgozott.

Bár közéleti pályafutása során kendőzetlen kritikákat is megfogalmazott az üzletemberből az Egyesült Államok első emberévé választott Donald Trumppal szemben, politikai pályájának egyik kulcsmomentuma mégis az lett, amikor 2023-ban nyíltan szövetséget kötött az elnökkel, és a Make America Great Again (MAGA) irányvonal egyik meghatározó képviselőjévé vált.

2024-ben támogatta Trump jelöltségét a republikánus előválasztási folyamatban, július 15-én pedig az újrázásra készülő elnök hivatalosan is bejelentette, hogy győzelme esetén őt jelöli az alelnökségre.

Személye kitűnő választásnak bizonyult, mivel az amerikai üzleti és politikai élet több jeles szereplője – például Elon Musk, David O. Sacks, Tucker Carlson és Peter Thiel – kifejezetten Vance miatt nyújtott támogatást, illetve adományozott a tervezettnél sokkal több pénzt a Trump-kampánynak.

Vance a mai napig különösen határozott álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy az USA-nak nem kellene finanszíroznia az ukrajnai háborút. Szilárdan vallja, hogy az Egyesült Államoknak minden szövetségi kapcsolatban a kölcsönösség elvét kell érvényesítenie.

Újító nézetei miatt gyakran került összeütközésbe a „rinocéroszok” gúnynévvel illetett, régi republikánus elit meghatározó szereplőivel.

A demokraták próbáltak külön kampányt építeni a hiteltelenítésére, de Vance a nála sokkal rutinosabb politikusokat is megszégyenítő módon pattintotta le a támadásokat, és 2024 októberében magabiztosan felülkerekedett demokrata ellenfelén, Tim Walz minnesotai kormányzón az alelnöki tévévitában.

A szuverenista fordulat élcsapatában

Vance a Trump-kampány győzelmét követően, 2025-ben az Egyesült Államok 50. alelnöke lett. Ezzel a rozsdaövezetből induló politikus a világ egyik legbefolyásosabb pozíciójába került, többen pedig már arra gyanítanak, hogy az elnök mandátumának végeztével akár Donald Trump politikai örökébe is léphet.

Politikai gondolkodásának középpontjában az „amerikai hanyatlás” kérdése áll: szerinte nemcsak gazdasági, hanem morális válságról is szó van, amelyet a család, a közösség és a munka megerősítésével lehet orvosolni.

Ennek részeként az újraiparosítást és a protekcionista gazdaságpolitikát támogatja, különösen Kínával szemben, amelyet az Egyesült Államok legfőbb stratégiai kihívásának tart.

Vance pozíciójában aktív, markáns karaktert hozott be mind az amerikai, mind a nemzetközi politikai életbe:

  • a nemzeti szuverenitás,
  • a globalista gazdasági modellek kritikája és
  • a hagyományos társadalmi értékek hangsúlyozása

határozza meg a filozófiáját, miközben nem riad vissza a konfrontációktól, és a világpolitikában is jóval aktívabb szerepet vállal, mint az amerikai alelnökök általában szoktak.

Budapest: stratégiai üzenet Európának

J. D. Vance Budapesti látogatása nem pusztán diplomáciai eseménynek ígérkezik. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az alelnök és Orbán Viktor találkozója azt üzeni:

Washington jelenlegi vezetése stratégiai partnerként kezeli Magyarországot.

Meg kell említenünk azt is, hogy Vance Európához való viszonya kettős:

  • egyfelől civilizációs szövetségesként tekint rá,
  • ugyanakkor élesen bírálja az európai liberális elit öngyilkos politikáját, különösen a szuverenitás és a demokrácia kérdéseiben.

A budapesti látogatás kapcsán így a brüsszeli politikai elit idegessége is érthetővé válik. Az Európai Bizottság szócsöve, a Politico ugyanis egyből „amerikai beavatkozásról” kezdett cikkezni a magyar választások kapcsán, miközben korábban ugyanők hallgattak az uniós politikai nyomásgyakorlásról. De az sem zavarja őket, hogy a kijelentés szöges ellentétben áll az orosz beavatkozással való folyamatos riogatásukkal.

Valójában azonban a helyzet sokkal egyszerűbb: a szuverenista-patrióta amerikai vezetés nyíltan kiáll egy hasonló értékrendet képviselő európai szövetséges mellett.

Egy új politikai korszak arca

J. D. Vance története egyszerre klasszikus amerikai sikertörténet és egy új politikai korszak szimbóluma. Az alelnök egy olyan vezető, aki nem az elit birodalmából érkezett, hanem saját tapasztalataiból építette fel világlátását és karrierjét.

Politikai karaktere abban is különleges, hogy egyszerre képes megszólítani a választói bázist és a konzervatív értelmiséget, így hidat képez a jobboldali politika különböző rétegei között.

Budapesti látogatása pedig a két ország kapcsolatában is fontos mérföldkő lesz.

***

Nasi12
•••
2026. április 07. 10:19 Szerkesztve
Remek írás. "különösen határozott álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy az USA-nak nem kellene finanszíroznia az ukrajnai háborút." Irakban látta milyen egy háború. Az sem vetett jó fényt amerikára.
recipp
•••
2026. április 07. 09:40 Szerkesztve
Hülyék egymás közt. (Trump már leírta a “barátját”.)Vucic is kihátrált a "merényletből " Március 21-én. Mint az Origo írja: „Arra kell számítanunk, hogy a következő hetekben az ukránok ismét támadni fogják a Török Áramlatot – mondta a CPAC Hungaryn elmondott beszédében Szijjártó Péter. (…) A hazánk földgázellátása szempontjából kritikus vezeték védelmének garanciája az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy a Török Áramlat, komolyan veszi az ügyet és megvédi az infrastruktúrát Minő jóstehetség! Több, mint két héttel előbb megmondta, mi fog történni – talán azért, mert tudta is előre. Az még lehet vita tárgya, hogy magától, vagy Lavrov súgta meg neki egy bizalmas telefonbeszélgetés során, de kétségtelen, hogy tudott a küszöbön álló incidensről egy 'hamis zászlós' orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.höhöö
iimre
•••
2026. április 07. 09:08 Szerkesztve
"Lixus 2026. április 07. 08:13 A kampányban azt mondta, hogy aki azt akarja, hogy a gyereke egy globalista háborúban haljon meg, az szavazzon Bidenre! (…) vasárnap 2X Mi Hazánk!" A Mihasznákra? :DDD Eriggy mán, a magyarok nem birkák…
ravpol
2026. április 07. 08:59
Lengyelországban az USA iránti szimpátia egész Európában egyedülálló. Nagyra értékeljük minden korábbi amerikai adminisztráció segítségét, amely hozzájárult ahhoz, hogy Moszkva vonzáskörzetéből Washington szövetségesévé váljunk. Ugyanakkor mi, lengyelek, egyre többször tesszük fel a kérdést: hogyan néz ki egy valódi, (geopolitikai értelemben vett) baráti szövetség a világ jelenlegi legerősebb hatalmával? ​Az, hogy ez a szövetség aszimmetrikus, teljesen érthető az USA népessége, területe és mindenekelőtt a GDP-különbségek miatt. Ennek ellenére meg akarjuk őrizni döntési szuverenitásunkat azokon a területeken, ahol ez elengedhetetlen – ilyen például a választói akarat szabadsága és autonómiája. Minden magyarnak kívánom, hogy hozzon 100%-ban szuverén döntést a közelgő, 2026. április 12-i választásokon.
