A rozsdaövezettől a Fehér Házig: ki is az a J. D. Vance, aki Budapestre látogat a kampányhajrában?

A szuverenista fordulat élcsapatában

Vance a Trump-kampány győzelmét követően, 2025-ben az Egyesült Államok 50. alelnöke lett. Ezzel a rozsdaövezetből induló politikus a világ egyik legbefolyásosabb pozíciójába került, többen pedig már arra gyanítanak, hogy az elnök mandátumának végeztével akár Donald Trump politikai örökébe is léphet.

Politikai gondolkodásának középpontjában az „amerikai hanyatlás” kérdése áll: szerinte nemcsak gazdasági, hanem morális válságról is szó van, amelyet a család, a közösség és a munka megerősítésével lehet orvosolni.

Ennek részeként az újraiparosítást és a protekcionista gazdaságpolitikát támogatja, különösen Kínával szemben, amelyet az Egyesült Államok legfőbb stratégiai kihívásának tart.

Vance pozíciójában aktív, markáns karaktert hozott be mind az amerikai, mind a nemzetközi politikai életbe:

a nemzeti szuverenitás,

a globalista gazdasági modellek kritikája és

a hagyományos társadalmi értékek hangsúlyozása

határozza meg a filozófiáját, miközben nem riad vissza a konfrontációktól, és a világpolitikában is jóval aktívabb szerepet vállal, mint az amerikai alelnökök általában szoktak.

Budapest: stratégiai üzenet Európának

J. D. Vance Budapesti látogatása nem pusztán diplomáciai eseménynek ígérkezik. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az alelnök és Orbán Viktor találkozója azt üzeni:

Washington jelenlegi vezetése stratégiai partnerként kezeli Magyarországot.

Meg kell említenünk azt is, hogy Vance Európához való viszonya kettős: