A rozsdaövezettől a Fehér Házig: ki is az a J. D. Vance, aki Budapestre látogat a kampányhajrában?

Kiderült, hol tart nagygyűlést JD Vance és Orbán Viktor
Az Egyesült Államok alelnöke jövő kedden érkezik Budapestre.
Minden, amit az Egyesült Államok 50. alelnökéről tudni érdemes.
Április 7-én Budapestre látogat J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, ahol Orbán Viktorral találkozik, majd a miniszterelnök társaságában tart nagyszabású sajtótájékoztatót. A látogatás egyértelmű politikai üzenet: Donald Trump adminisztrációja nyíltan kiáll Magyarország, a szuverenista politika és a magyar kormányfő mellett. Nem véletlen, hogy Brüsszel már most „amerikai beavatkozást” emleget az április 12-ei választás – ami valójában inkább annak beismerése, hogy az amerikai–magyar szövetség új szintre – Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szavaival, egy úja aranykorba – lépett.
Ezt is ajánljuk a témában
Érdemes kiemelni, hogy Vance szerepe túlmutat az alelnöki tisztségen: sokan már most Donald Trump politikai örököseként tekintenek rá, miközben ő az, aki intellektuális tartalommal igyekszik megtölteni a MAGA-mozgalom mögött álló politikai koalíciót.
Az esemény apropójából bemutatjuk, ki is lesz pontosan a Karmelita illusztris vendége.
J. D. Vance 1984. augusztus 2-án született az ohiói Middletownban, egy tipikus amerikai iparvárosban. Gyermekkorát a családi viszonyok képlékenysége határozta meg:
Életútját tovább árnyalja, hogy többször nevet is változtatott: a James Donald Bowman néven született politikus végül édesanyja leánykori nevét vette fel, ami jól jelzi, mennyire instabil volt a közeg, amelyben nevelkedett.
Ez a háttér azonban nem csupán személyes történet, hanem későbbi politikai gondolkodásának alapja is lett. Vance saját tapasztalatból ismeri azt a társadalmi közeget, amelyet napjaink amerikai politikai vitáiban csak „elfeledett Amerikaként” emlegetnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök továbbra is töretlenül támogatja a magyar miniszterelnököt.
A középiskolát szülővárosában végezte el, majd 2003-ban csatlakozott a tengerészgyalogsághoz. 2005-ben hat hónapot szolgált az iraki hadszíntéren, ahol tudósításokat írt és fényképezett. Ottani tapasztalatai komoly kiábrándulást is hoztak számára, ami később meghatározta a „végtelen háborúkkal” szembeni kritikus álláspontját.
A 2007-es leszerelését követően az Ohio State University hallgatója lett, majd 2010-ben a Yale jogi karán szerzett diplomát. Ez a teljesítménye már önmagában is figyelemre méltó mértékű társadalmi mobilitást jelent az Egyesült Államokban.
Az egyetemen ismerkedett meg feleségével, Usha Chilukuri-vel, akivel 2014-ben házasodtak össze. Eddig három gyermekük – két fiú és egy lány – született.
Pályáját ügyvédként és befektetési szakemberként folytatta, de az igazi áttörést nem ez, hanem egy őszinte hangvétellel és feltáró igényességgel megírt, önvallomással felérő könyv hozta meg számára.
2016-ban jelent meg Hillbilly Elegy (magyarul nagyjából Hillbilly-elégiaként fordítható – a szerk.) című kötete, amelyben saját életútján keresztül mutatta be az amerikai munkásosztály válságát.
A mű hamar bestsellerré vált, és sokak szerint segített megérteni, miért fordultak a kisemmizett, politikailag otthontalanná vált tömegek a rendszerkritikus, a klasszikus republikánus politikát gyökeresen megreformáló irányzat felé.
Vance a könyvben így írt saját közegéről:
Egy ohiói acélvárosban nőttem fel, amely évek óta veszíti a munkahelyeit és a reményt.”
A történet egyszerre volt személyes és politikai:
A kötet nemcsak személyes történet volt, hanem egyben látlelet is az „amerikai közép” válságáról, amely későbbi politikai gondolkodásának alapját adta.
Fontos magánéleti állomás volt az életében, amikor addigi agnosztikus-ateista világnézetével szakítva, 2019-ben katolikus hitre tért. Ez a döntés azóta is fontos szerepet játszik a számára, és politikai gondolkodására is jelentős hatással bír.
A könyv sikerét követően Vance fokozatosan a közélet felé fordult. 2022-ben Ohio állam republikánus szenátorává választották, majd 2023 és 2025 között a washingtoni törvényhozásban dolgozott.
Bár közéleti pályafutása során kendőzetlen kritikákat is megfogalmazott az üzletemberből az Egyesült Államok első emberévé választott Donald Trumppal szemben, politikai pályájának egyik kulcsmomentuma mégis az lett, amikor 2023-ban nyíltan szövetséget kötött az elnökkel, és a Make America Great Again (MAGA) irányvonal egyik meghatározó képviselőjévé vált.
2024-ben támogatta Trump jelöltségét a republikánus előválasztási folyamatban, július 15-én pedig az újrázásra készülő elnök hivatalosan is bejelentette, hogy győzelme esetén őt jelöli az alelnökségre.
Személye kitűnő választásnak bizonyult, mivel az amerikai üzleti és politikai élet több jeles szereplője – például Elon Musk, David O. Sacks, Tucker Carlson és Peter Thiel – kifejezetten Vance miatt nyújtott támogatást, illetve adományozott a tervezettnél sokkal több pénzt a Trump-kampánynak.
Vance a mai napig különösen határozott álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy az USA-nak nem kellene finanszíroznia az ukrajnai háborút. Szilárdan vallja, hogy az Egyesült Államoknak minden szövetségi kapcsolatban a kölcsönösség elvét kell érvényesítenie.
Újító nézetei miatt gyakran került összeütközésbe a „rinocéroszok” gúnynévvel illetett, régi republikánus elit meghatározó szereplőivel.
A demokraták próbáltak külön kampányt építeni a hiteltelenítésére, de Vance a nála sokkal rutinosabb politikusokat is megszégyenítő módon pattintotta le a támadásokat, és 2024 októberében magabiztosan felülkerekedett demokrata ellenfelén, Tim Walz minnesotai kormányzón az alelnöki tévévitában.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindkét poltikus a magyar-amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt.
Vance a Trump-kampány győzelmét követően, 2025-ben az Egyesült Államok 50. alelnöke lett. Ezzel a rozsdaövezetből induló politikus a világ egyik legbefolyásosabb pozíciójába került, többen pedig már arra gyanítanak, hogy az elnök mandátumának végeztével akár Donald Trump politikai örökébe is léphet.
Politikai gondolkodásának középpontjában az „amerikai hanyatlás” kérdése áll: szerinte nemcsak gazdasági, hanem morális válságról is szó van, amelyet a család, a közösség és a munka megerősítésével lehet orvosolni.
Ennek részeként az újraiparosítást és a protekcionista gazdaságpolitikát támogatja, különösen Kínával szemben, amelyet az Egyesült Államok legfőbb stratégiai kihívásának tart.
Vance pozíciójában aktív, markáns karaktert hozott be mind az amerikai, mind a nemzetközi politikai életbe:
határozza meg a filozófiáját, miközben nem riad vissza a konfrontációktól, és a világpolitikában is jóval aktívabb szerepet vállal, mint az amerikai alelnökök általában szoktak.
J. D. Vance Budapesti látogatása nem pusztán diplomáciai eseménynek ígérkezik. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az alelnök és Orbán Viktor találkozója azt üzeni:
Washington jelenlegi vezetése stratégiai partnerként kezeli Magyarországot.
Meg kell említenünk azt is, hogy Vance Európához való viszonya kettős:
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai alelnök szerint Európa a civilizációs öngyilkosság felé tart, mert nem védi a határait és elnyomja a szólásszabadságot.
A budapesti látogatás kapcsán így a brüsszeli politikai elit idegessége is érthetővé válik. Az Európai Bizottság szócsöve, a Politico ugyanis egyből „amerikai beavatkozásról” kezdett cikkezni a magyar választások kapcsán, miközben korábban ugyanők hallgattak az uniós politikai nyomásgyakorlásról. De az sem zavarja őket, hogy a kijelentés szöges ellentétben áll az orosz beavatkozással való folyamatos riogatásukkal.
Valójában azonban a helyzet sokkal egyszerűbb: a szuverenista-patrióta amerikai vezetés nyíltan kiáll egy hasonló értékrendet képviselő európai szövetséges mellett.
J. D. Vance története egyszerre klasszikus amerikai sikertörténet és egy új politikai korszak szimbóluma. Az alelnök egy olyan vezető, aki nem az elit birodalmából érkezett, hanem saját tapasztalataiból építette fel világlátását és karrierjét.
Politikai karaktere abban is különleges, hogy egyszerre képes megszólítani a választói bázist és a konzervatív értelmiséget, így hidat képez a jobboldali politika különböző rétegei között.
Budapesti látogatása pedig a két ország kapcsolatában is fontos mérföldkő lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump egyértelmű támogatása és az amerikai–magyar kapcsolatok erősödése teljes idegösszeomlást okozott az uniós elitnél.
***
Fotó: Alex Brandon / POOL / AFP