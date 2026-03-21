„Nagy megtiszteltetés, hogy támogathatom Orbán Viktort” – Trump videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit (VIDEÓ)

Fel, győzelemre! – Jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.
Az amerikai elnök továbbra is töretlenül támogatja a magyar miniszterelnököt.
Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a budapesti CPAC Hungary jobboldali konferencia résztvevőit. Az üzenetet Orbán Viktor osztotta meg Facebook-oldalán.
Az amerikai elnök beszédében gratulált Matt Schlappnak, a CPAC elnökének, valamint Szánthó Miklósnak, a magyarországi rendezvény főszervezőjének. Kiemelte, hogy Budapest immár ötödik alkalommal ad otthont a konzervatív politikai erők találkozójának.
Trump méltatta Magyarország szerepét, és hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor továbbra is élvezi a támogatását az áprilisi választások kapcsán.
„Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom” – mondta Orbán Viktor kapcsán az amerikai elnök.
Kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök példát mutat arra, mire képes egy ország, ha vezetője kiáll a nemzeti értékek mellett, megvédi határait, kultúráját, örökségét és szuverenitását.
Az elnök köszönetet mondott a konferencia résztvevőinek is, amiért következetesen képviselik a konzervatív értékeket, valamint az amerikai és európai közös civilizáció alapjait. Hozzátette: az Egyesült Államok és Magyarország együtt mutat irányt egy megújuló nyugati világ számára, amely képes megvédeni a polgárai értékeket.
Trump beszédében kitért az Európai Unió kihívásaira is. Külön megemlítette a migráció kérdését, amelyet szerinte Európa egyik legfontosabb megoldandó problémájaként kell kezelni.
Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP