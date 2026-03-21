szánthó miklós CPAC magyarország konzervatív jobboldali egyesült államok donald trump budapest orbán viktor

„Nagy megtiszteltetés, hogy támogathatom Orbán Viktort” – Trump videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit (VIDEÓ)

2026. március 21. 10:57

Az amerikai elnök továbbra is töretlenül támogatja a magyar miniszterelnököt.

Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a budapesti CPAC Hungary jobboldali konferencia résztvevőit. Az üzenetet Orbán Viktor osztotta meg Facebook-oldalán.

Az amerikai elnök beszédében gratulált Matt Schlappnak, a CPAC elnökének, valamint Szánthó Miklósnak, a magyarországi rendezvény főszervezőjének. Kiemelte, hogy Budapest immár ötödik alkalommal ad otthont a konzervatív politikai erők találkozójának.

Trump méltatta Magyarország szerepét, és hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor továbbra is élvezi a támogatását az áprilisi választások kapcsán.

„Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom” – mondta Orbán Viktor kapcsán az amerikai elnök.

Kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök példát mutat arra, mire képes egy ország, ha vezetője kiáll a nemzeti értékek mellett, megvédi határait, kultúráját, örökségét és szuverenitását.

Az elnök köszönetet mondott a konferencia résztvevőinek is, amiért következetesen képviselik a konzervatív értékeket, valamint az amerikai és európai közös civilizáció alapjait. Hozzátette: az Egyesült Államok és Magyarország együtt mutat irányt egy megújuló nyugati világ számára, amely képes megvédeni a polgárai értékeket.

Trump beszédében kitért az Európai Unió kihívásaira is. Külön megemlítette a migráció kérdését, amelyet szerinte Európa egyik legfontosabb megoldandó problémájaként kell kezelni.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 21. 12:25
Annyira nem támogatja, hogy egyszer is Magyarországra jöjjön. És annyira sem, hogy hasson Ukrajnára Magyarország érdekében. A legkomolyabb, amit eddig Magyarországért tett az az volt, hogy engedélyezte Rogán Antal Amerikába utazását.
Picnic Niki
2026. március 21. 12:23
Hogy éli túl a fideszes tábor, h Trump nem tette tiszteletét személyesen ezen a fontos tanácskozáson? ;-)
eFhlsanzláólénv
2026. március 21. 12:23
Béketrumpot békefidesznek béke béke béke. 🤣 Nyomorékok. Nem úgy volt, hogy ha külföldiek szólnak a belügyeinkbe az rósz? 🤣 Nevetséges gecik vagytok.
bekeev-2025
2026. március 21. 12:05
Fura, hogy Orbán "békepárti szövetségesei" háborúznak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!