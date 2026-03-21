cpac hungary mandiner Magyarország Orbán Viktor

Fel, győzelemre! – Jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)

2026. március 21. 09:03

Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.

2026. március 21. 09:03

Cikkünk frissül. 

Szombaton immár ötödik alkalommal gyűlnek össze a jobboldali, konzervatív, nemzetben gondolkodó politikai erők vezetői és képviselői Budapesten, a CPAC Hungary keretében. A Fel, győzelemre! mottó jegyében megrendezett találkozóról a Mandiner egész napos tudósításban számol be az MTK Sportparkból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

A Mandiner élő videóközvetítését itt követhetik nyomon:

Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök beszéde, amiről külön cikkben számolunk majd be.

Elstratolt az ötödik CPAC Hungary

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója és Matt Schlapp az American Conservative Union és a CPAC Foundation elnöke a szervezők közösen köszöntötték a CPAC Hungary résztvevőit.

Ma a szivárványos jótét lelkek akarnak háború, és a vagány srácok pedig békét. De ebben is mi vagyunk a jobbak: a békéhez ugyanis erő kell”

– fogalmazott Szánthó Miklós, aki szerint jelenleg ahhoz kell erő, hogy valaki békét akarjon, és nemet tudjon mondani Brüsszelnek. Szerinte ezt is jelképezi a rendezvény. Szerinte Magyarország ismét keletről és nyugatról is nyomás alatt áll, de ahogy a migráció és a gender ügyében is igaza volt a magyar kormánynak, úgy „most is igazunk van, politikailag és morálian is”.

Ez a háború nem a mi háborúnk, és mi nem akarunk rosszat az ukránoknak, cserébe csak annyit kérünk, hogy ők se akarjanak rosszat nekünk”

– tette hozzá. Az Alapjogokért Központ vezetője furcsállta, hogy a magyar szuverenitás megvésését épp azok kritizálják manapság, akik mindent feláldoznának Ukrajna szuverenitásáért.

SCHLAPP, Matt ; ORBÁN Viktor; SZÁNTHÓ Miklós; MILEI, Javier; KOBAHIDZE, Irakli
Szánthó Miklós és Matt Schlapp
Forrás: Purger Tamás / MTI

Matt Schlapp arról beszélt, hogy az általa valaha hallott legjobb gondolat, amit az amerikai CPAC-en hallott, Orbán Viktortól szárazik, aki azt mondta:

A globalisták elmehetnek a pokolba, és Texasba megyek.”

A CPAC Foundation elnöke arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök az egyetlen Európában, aki kiállt határok, a keresztény kultúra és a nemzeti kultúrák fontosságáért, ami számára és a CPAC mozgalom számára is a legfontosabb érték, amely mozgatja őket.

Figyelmeztetett:

A baloldal próbálja megsemmisíteni a szabadságszerető szövetségünket”, és szerinte épp ezért felül kell emelkedni a belső megosztottságainkon.

Jelenleg szerinte növekedőben van a nemzetben gondolkodó, szuverenista erők tábora a világban, ennek pedig Orbán Viktornál nincs nagyobb barátja ma a földön.

A kereszténység kultúramegtartó ereje

Irakli Kobakhidze, Georgia miniszterelnöke a közös nemzeti és keresztény értékeink és szellemiségünk fontosságáról beszélt, és megemlékezett a nemrég elhunyt II. Ilija pátriárkáról.

A nemzetek akkor maradnak ellenállóak, ha megőrzik az identitásuk tiszta értelmét, és hűek maradnak az értékeikhez, amelyeket képesek meghatározni”

– fogalmazott, hozzátéve: Georgiában ennek a legfontosabb morális alapköve a keresztény kultúra és vallás.

Kobakhidze reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi fegyveres konfliktusokra hamarosan diplomáciai megoldás születik, és a béke újra teret nyit a nemzetközi kapcsolatok és a gazdasági fejlődés előtt.

Orbán Viktor magyarországi  vezetése nemcsak Georgia, hanem egész Európa számára létfontosságú”

– tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Purger Tamás / MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Zsolt75
2026. március 21. 10:18
Azt tudja valaki, miért házalnak a 20 százalékkal vezető tiszások most is aláírásért?
szim-patikus
•••
2026. március 21. 09:39 Szerkesztve
Bő egy órás propagandaképek után feltűnt egy lófogú szőke nő másik kettő önjelölt véleményalkotó társasáságában. A butaság nem szégyen csak kínos. Cérnahangú egérke és Hal szamkája szégyene meg nem tudnám mondani mekkora hányinger. Amúgy Halnak mellékesen nem árt tudnia ,hogy a humor nem megküzdő mecghanizmus, hanem elaborációs technika. Az mint olyan a racionalizáció mellett egy elhárító mechanizmus. Ez nem klinikus, hanem kotnyeles pszichologizálgató bunkócska. Nem bírtom tovább hallgatni levettem 0-ra a hangjukat, várva hogy valaki más tűnjön fel óra 9, 45 kor. Vicces látnom a gesztikuli basztikulikat.ŰJavaslom mindenkinek hogy hang nélkül is nézzék majd vissza.... Pl. amint a colos csaj a füle mögé igazítja a szőke szőrzetét, Hall kisasszonmy egyből utánozza 9ó 47 p. Bariton tremmolozoval még nem halottam a hím nuszt. Ejha!
csulak
2026. március 21. 09:27
Hajra Normalitas , hajra Patriotak ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!