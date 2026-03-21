Fel, győzelemre! – Jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)

CPAC Hungary 2026: FEL, GYŐZELMRE! – Kövesse Orbán Viktor beszédét élőben
Élő közvetítéssel jelentkezünk az antiglobalista dzsemboriról!
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.
Szombaton immár ötödik alkalommal gyűlnek össze a jobboldali, konzervatív, nemzetben gondolkodó politikai erők vezetői és képviselői Budapesten, a CPAC Hungary keretében. A Fel, győzelemre! mottó jegyében megrendezett találkozóról a Mandiner egész napos tudósításban számol be az MTK Sportparkból.
Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök beszéde, amiről külön cikkben számolunk majd be.
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója és Matt Schlapp az American Conservative Union és a CPAC Foundation elnöke a szervezők közösen köszöntötték a CPAC Hungary résztvevőit.
Ma a szivárványos jótét lelkek akarnak háború, és a vagány srácok pedig békét. De ebben is mi vagyunk a jobbak: a békéhez ugyanis erő kell”
– fogalmazott Szánthó Miklós, aki szerint jelenleg ahhoz kell erő, hogy valaki békét akarjon, és nemet tudjon mondani Brüsszelnek. Szerinte ezt is jelképezi a rendezvény. Szerinte Magyarország ismét keletről és nyugatról is nyomás alatt áll, de ahogy a migráció és a gender ügyében is igaza volt a magyar kormánynak, úgy „most is igazunk van, politikailag és morálian is”.
Ez a háború nem a mi háborúnk, és mi nem akarunk rosszat az ukránoknak, cserébe csak annyit kérünk, hogy ők se akarjanak rosszat nekünk”
– tette hozzá. Az Alapjogokért Központ vezetője furcsállta, hogy a magyar szuverenitás megvésését épp azok kritizálják manapság, akik mindent feláldoznának Ukrajna szuverenitásáért.
Matt Schlapp arról beszélt, hogy az általa valaha hallott legjobb gondolat, amit az amerikai CPAC-en hallott, Orbán Viktortól szárazik, aki azt mondta:
A globalisták elmehetnek a pokolba, és Texasba megyek.”
A CPAC Foundation elnöke arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök az egyetlen Európában, aki kiállt határok, a keresztény kultúra és a nemzeti kultúrák fontosságáért, ami számára és a CPAC mozgalom számára is a legfontosabb érték, amely mozgatja őket.
Figyelmeztetett:
A baloldal próbálja megsemmisíteni a szabadságszerető szövetségünket”, és szerinte épp ezért felül kell emelkedni a belső megosztottságainkon.
Jelenleg szerinte növekedőben van a nemzetben gondolkodó, szuverenista erők tábora a világban, ennek pedig Orbán Viktornál nincs nagyobb barátja ma a földön.
Irakli Kobakhidze, Georgia miniszterelnöke a közös nemzeti és keresztény értékeink és szellemiségünk fontosságáról beszélt, és megemlékezett a nemrég elhunyt II. Ilija pátriárkáról.
A nemzetek akkor maradnak ellenállóak, ha megőrzik az identitásuk tiszta értelmét, és hűek maradnak az értékeikhez, amelyeket képesek meghatározni”
– fogalmazott, hozzátéve: Georgiában ennek a legfontosabb morális alapköve a keresztény kultúra és vallás.
Kobakhidze reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi fegyveres konfliktusokra hamarosan diplomáciai megoldás születik, és a béke újra teret nyit a nemzetközi kapcsolatok és a gazdasági fejlődés előtt.
Orbán Viktor magyarországi vezetése nemcsak Georgia, hanem egész Európa számára létfontosságú”
– tette hozzá.
Élő közvetítéssel jelentkezünk az antiglobalista dzsemboriról!
Fotó: Purger Tamás / MTI