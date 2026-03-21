Fel, győzelemre! – Jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)

Elstratolt az ötödik CPAC Hungary

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója és Matt Schlapp az American Conservative Union és a CPAC Foundation elnöke a szervezők közösen köszöntötték a CPAC Hungary résztvevőit.

Ma a szivárványos jótét lelkek akarnak háború, és a vagány srácok pedig békét. De ebben is mi vagyunk a jobbak: a békéhez ugyanis erő kell”

– fogalmazott Szánthó Miklós, aki szerint jelenleg ahhoz kell erő, hogy valaki békét akarjon, és nemet tudjon mondani Brüsszelnek. Szerinte ezt is jelképezi a rendezvény. Szerinte Magyarország ismét keletről és nyugatról is nyomás alatt áll, de ahogy a migráció és a gender ügyében is igaza volt a magyar kormánynak, úgy „most is igazunk van, politikailag és morálian is”.