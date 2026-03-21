„Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!” – Orbán Viktor a CPAC-en

Fel, győzelemre! – Jobboldali seregszemle a 2026-os CPAC Hungaryn (VIDEÓ)
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.
„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
„Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése: még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni” – mondta el beszédében Orbán Viktor az ötödik CPAC Hungaryn.
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezik meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. Mutatjuk, mi történik az eseményen.
Orbán Viktor felidézte, hogy egy évvel ezelőtt együtt ünnepelhették Donald Trump amerikai elnök győzelmét, ami hatalmas siker volt a világ nemzeti erőknek.
Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ”
– jelentette ki a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy ennek hatására visszaszorult a woke irányzat, vége lett a progresszív cenzúrának, és bátran lehet beszélni olyan ügyekről, mint például a migráció veszélye.
A kormányfő szerint a magyarok is sokat köszönhetnek Trumpnak, aki a „fagyos demokrata évek után” a magyar amerikai kapcsolatok aranykorát hozta el:
Kitért arra is, hogy Dél-Amerika a szemünk láttára vesz jobboldali fordulatot, és külön köszöntötte és méltatta az esemény díszvendégét, Javier Mileit, Argentína elnökét:
Ő az, aki megmutatta, hogy a józan ész jelenti a siker kulcsát, és nem a progresszív őrület.”
Orbán Viktor arra is kitért, hogy Európában is erősödtek a jobboldali erők: Andrej Babis cseh komrányfőnek gartulált a győzelemhez, és szolidaritását fejezte ki a mostani terrortámadás miatt.
Külön hangsúlyozta, hogy a nemzeti erők visszavárják a soraikba Lengyelországot, mint fogalmazott:
Fél lábbal már itt is vannak.”
A magyar miniszterelnök sorra vette a megjelent politikai vezetőket, vezető politikusokat, mindegyikükhöz intézett egy-egy gratulációt, buzdító mondatot.
Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése: még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni”
– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a mostani nyugati politikai folyamatok a nyugati civilizáció elmúlt száz évének legnagyobb politikai átrendeződését jelentik.
Ennek az epicentruma, erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előre tolt helyőrsége pedig Magyarország”
– tette hozzá.
Orbán Viktor szerint a nemzeti erők nemcsak politizálnak, hanem a nyugati világ lelékével foglalkoznak,amiért több szinten is folyik a küzdelem. Kulturális, egyházi és gazdasági téren is harcolni kell érte.
Mi vagyunk, akik bízunk a saját népünkben”
– emelte ki a kormányfő, aki szerint ez köti össze a konzervatívokat, akik csak a saját népükért felelnek.
Rámutatott, hogy korábban sokan azt hitték, hogy nincs értelme a nemzetközi erők nemzetközi szerveződésének, de azóta rájöttek:
ha le akarják győzni a globalistákat, nekik is nemzetközi keretekben kell gondolkodniuk.
Orbán Viktor szerint ezek a progresszív erők beásták magukat Brüsszelbe,
ez az utolsó nagy erődítményük, a legnagyobb európai országokban pedig még mindig a baloldal az úr”.
Pedig szerinte igaza van az amerikaiaknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát, ahol haldoklik a demokrácia, mert
Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba.
Orbán Viktor közölte:
Ez történik most Magyarországon is, nyíltan követelik, hogy legyen Brüsszel- és ukránbarát kormány Magyarországon is. Hát nem lesz!”
A miniszterelnök szerinte hazai, de nehezített terepen kell ismét győzelemre vezetni a patrióta irányvonalat Magyarországon, a csata pedig nemcsak rólunk szól,
hanem arról, ki nyeri meg a csatát Brüsszelben”.
A magyaroknak szerinte most egy harapófogóban kell győzniük, mert az európai liberálisok pénzügyi szankciókkal, Kijev pedig olajblokáddal akarja ellehetetleníteni az országot.
A brüsszeli támadást szerinte tegnapelőtt visszaverte a kormány, most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk.
Nem tudták destabilizálni az energiarendszerünket”
– tette nyilvánvalóvá a miniszterelnök.
Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is”
– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve:
Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előre lepünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteniük"
Hozzáfűzte:
Ez ami küldetésünk, eljött a mi időnk, fel, győzelemre, make Europe great again!"
Fotó: YouTube