03. 21.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
országgyűlési választás 2026 Magyarország CPAC Hungary Fidesz Orbán Viktor Európai Unió

„Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!” – Orbán Viktor a CPAC-en

2026. március 21. 11:09

„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”

2026. március 21. 11:09
null

„Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése: még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni” – mondta el beszédében Orbán Viktor az ötödik CPAC Hungaryn.

Orbán Viktor felidézte, hogy egy évvel ezelőtt együtt ünnepelhették Donald Trump amerikai elnök győzelmét, ami hatalmas siker volt a világ nemzeti erőknek.

Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ”

– jelentette ki a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy ennek hatására visszaszorult a woke irányzat, vége lett a progresszív cenzúrának, és bátran lehet beszélni olyan ügyekről, mint például a migráció veszélye.

A kormányfő szerint a magyarok is sokat köszönhetnek Trumpnak, aki a „fagyos demokrata évek  után” a magyar amerikai kapcsolatok aranykorát hozta el:

  • újra vízummentes a beutazás,
  • stratégiai energetikai megállapodások születtek, és
  • már több mint másfél tucat amerikai befektetés érkezett Magyarországra.

Kitért arra is, hogy Dél-Amerika a szemünk láttára vesz jobboldali fordulatot, és külön köszöntötte és méltatta az esemény díszvendégét, Javier Mileit, Argentína elnökét:

Ő az, aki megmutatta, hogy a józan ész jelenti a siker kulcsát, és nem a progresszív őrület.”

Orbán Viktor arra is kitért, hogy Európában is erősödtek a jobboldali erők: Andrej Babis cseh komrányfőnek gartulált a győzelemhez, és szolidaritását fejezte ki a mostani terrortámadás miatt.

Külön hangsúlyozta, hogy a nemzeti erők visszavárják a soraikba Lengyelországot, mint fogalmazott:

Fél lábbal már itt is vannak.”

A magyar miniszterelnök sorra vette a megjelent politikai vezetőket, vezető politikusokat, mindegyikükhöz intézett egy-egy gratulációt, buzdító mondatot.

Make Europe great again

Ez itt a világ legnagyobb nyílt összeesküvése: még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni”

– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a mostani nyugati politikai folyamatok a nyugati civilizáció elmúlt száz évének legnagyobb politikai átrendeződését jelentik.

Ennek az epicentruma, erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előre tolt helyőrsége pedig Magyarország”

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a nemzeti erők nemcsak politizálnak, hanem a nyugati világ lelékével foglalkoznak,amiért több szinten is folyik a küzdelem. Kulturális, egyházi és gazdasági téren is harcolni kell érte.

Mi vagyunk, akik bízunk a saját népünkben”

– emelte ki a kormányfő, aki szerint ez köti össze a konzervatívokat, akik csak a saját népükért felelnek.

Rámutatott, hogy korábban sokan azt hitték, hogy nincs értelme a nemzetközi erők nemzetközi szerveződésének, de azóta rájöttek:

ha le akarják győzni a globalistákat, nekik is nemzetközi keretekben kell gondolkodniuk.

Orbán Viktor szerint ezek a progresszív erők beásták magukat Brüsszelbe,

ez az utolsó nagy erődítményük, a legnagyobb európai országokban pedig még mindig a baloldal az úr”.

Pedig szerinte igaza van az amerikaiaknak, amikor azt mondják, hogy Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát, ahol haldoklik a demokrácia, mert

Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba.

Orbán Viktor közölte:

Ez történik most Magyarországon is, nyíltan követelik, hogy legyen Brüsszel- és ukránbarát kormány Magyarországon is. Hát nem lesz!”

A miniszterelnök szerinte hazai, de nehezített terepen kell ismét győzelemre vezetni a patrióta irányvonalat Magyarországon, a csata pedig nemcsak rólunk szól,

hanem arról, ki nyeri meg a csatát Brüsszelben”.

A magyaroknak szerinte most egy harapófogóban kell győzniük, mert az európai liberálisok pénzügyi szankciókkal, Kijev pedig olajblokáddal akarja ellehetetleníteni az országot.

A brüsszeli támadást szerinte tegnapelőtt visszaverte a kormány, most már csak az ukrán blokádot kell kivédenünk.

Nem tudták destabilizálni az energiarendszerünket”

– tette nyilvánvalóvá a miniszterelnök.

Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is”

– jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve:

Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előre lepünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteniük"

Hozzáfűzte:

Ez ami küldetésünk, eljött a mi időnk, fel, győzelemre, make Europe great again!"

***

Fotó: YouTube

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. március 21. 12:35
Lezúzzuk a komcsi csürhét itthon is, Brüsszelben is, élén a pszichopata Drogossal.
falcatus-2
2026. március 21. 12:35
dejavu 2026. március 21. 12:03 már megint Brüsszelt? Jó ha Borsod meglesz...." 45:37 a Fidesznek
belbuda
2026. március 21. 12:14
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
greeen
2026. március 21. 12:08
Orbán be fogja venni az eu-t. Idő kérdése. Visszahozza az áhitott normalitást. Ti meg kinyalhatjátok a buzik és a migránsok seggét csontig, úgyse vagytok másra alkalmasak, köcsögök
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!