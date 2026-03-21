„Magyarország biztonságát meg fogjuk védeni” – Orbán Viktor reagált a csehországi terrortámadásra (VIDEÓ)

Palesztinpárti terrortámadás Prágában egy izraeli kötődésű cég ellen
A gyújtogatás Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye, amivel a közel-keleti konfliktus már Magyarország szomszédját is elérte.
Az Earthquake Faction nevű földalatti csoportot a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a pénteki csehországi eseményekre, amelyeket terrortámadásként értékelt. A kormányfő együttérzését fejezte ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök és a cseh emberek felé.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten zajló konfliktusok következtében Európában is nőtt a terrorveszély. Elárulta, egyeztetett a magyar nemzetbiztonsági vezetőkkel, és ennek nyomán a támadásért felelőssé tett, úgynevezett Earthquake Faction nevű földalatti csoportot a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította. Egyúttal bejelentette, hogy a csoport tagjai ellen Magyarországon elfogatóparancsot adtak ki.
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Magyarország megerősítette a védelmet az energetikai létesítmények mellett a hadiipari üzemeknél is.
Hozzátette: az ország továbbra is fenntartja a korábban, a közel-keleti háború kirobbanásakor megemelt terrorfenyegetettségi szintet. A miniszterelnök végül úgy fogalmazott: „Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni”.
