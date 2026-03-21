Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
andrej babiš közel - kelet earthquake faction magyarország csehország terrortámadás terrorszervezet orbán viktor

„Magyarország biztonságát meg fogjuk védeni” – Orbán Viktor reagált a csehországi terrortámadásra (VIDEÓ)

2026. március 21. 09:39

Az Earthquake Faction nevű földalatti csoportot a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította.

null

Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a pénteki csehországi eseményekre, amelyeket terrortámadásként értékelt. A kormányfő együttérzését fejezte ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök és a cseh emberek felé. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten zajló konfliktusok következtében Európában is nőtt a terrorveszély. Elárulta, egyeztetett a magyar nemzetbiztonsági vezetőkkel, és ennek nyomán a támadásért felelőssé tett, úgynevezett Earthquake Faction nevű földalatti csoportot a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította. Egyúttal bejelentette, hogy a csoport tagjai ellen Magyarországon elfogatóparancsot adtak ki.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Magyarország megerősítette a védelmet az energetikai létesítmények mellett a hadiipari üzemeknél is.

Hozzátette: az ország továbbra is fenntartja a korábban, a közel-keleti háború kirobbanásakor megemelt terrorfenyegetettségi szintet. A miniszterelnök végül úgy fogalmazott: „Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni”.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
harald
2026. március 21. 10:28
Felgyújtották az Ukrajnának drónokat gyártó csehországi üzemet, orosz szabotázs sem kizárt
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. március 21. 10:05
Irán mindenképpen elnyújtja ezt a háborút. Hiába lépne ki az USA és hagyná kényszerből abba Izrael a perzsák nem fognak leállni.
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. március 21. 09:55
Ha összeomlik a NATO, Ukrajna megszállja Magyarországot. Se az USA se Nyugat Európa nem fogja megvédeni.....Oroszország se.
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. március 21. 09:53
A Közel-Kelet, Európába hozta a háborúját.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.