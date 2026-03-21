„Magyarország biztonságát meg fogjuk védeni” – Orbán Viktor reagált a csehországi terrortámadásra (VIDEÓ)

Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a pénteki csehországi eseményekre, amelyeket terrortámadásként értékelt. A kormányfő együttérzését fejezte ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök és a cseh emberek felé.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten zajló konfliktusok következtében Európában is nőtt a terrorveszély. Elárulta, egyeztetett a magyar nemzetbiztonsági vezetőkkel, és ennek nyomán a támadásért felelőssé tett, úgynevezett Earthquake Faction nevű földalatti csoportot a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította. Egyúttal bejelentette, hogy a csoport tagjai ellen Magyarországon elfogatóparancsot adtak ki.