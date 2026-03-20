Palesztinpárti terrortámadás Prágában egy izraeli kötődésű cég ellen

A csoport üzenetében azt írta: „A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünk ügyében van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon »tesztelnek«, mielőtt kormányoknak adnák el”.

BREAKING: 'The Earthquake Faction' launches by setting ablaze Elbit's Israeli weapons manufacturing centre in the Czech Republic.



The site was built to "service the global expansion of Israel's biggest weapons producer".



No one was harmed, but photos show the site destroyed. pic.twitter.com/uU31RdFQUZ — The Aftershock (@The_Aftershock_) March 20, 2026

Lubomír Metnar belügyminiszter bejelentette, Csehország az esetet valószínűsíthető terrorcselekményként kezeli, és a történtek miatt összehívta a minisztérium válságstábját, amely délután 14 órakor ült össze. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás körülményeit és a csoport állításainak hitelességét.

Andrej Babiš miniszterelnök rendkívül súlyosnak ítélte azokat az információkat, amelyek szerint a tűz akár a közel-keleti konfliktusokkal is összefüggésben állhat. A kormányfő egyeztetett a belügyminiszterrel és a titkosszolgálatok vezetőivel is. A cseh miniszterelnök éppen Magyarországra tartott, amikor a tűzeset híre nyilvánosságra került. A kormányfő a támadás miatt nem vesz részt a budapesti Konzervatív politikai akció konferenciáján, azaz a CPAC-en.