tűz vizsgálat csehország terrortámadás

Palesztinpárti terrortámadás Prágában egy izraeli kötődésű cég ellen

2026. március 20. 14:44

A gyújtogatás Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye, amivel a közel-keleti konfliktus már Magyarország szomszédját is elérte.

Március 20-án reggel tűz ütött ki a Pardubice külterületén található ipari övezet egyik raktárcsarnokában. A lángok egy fegyveripari érdekeltséghez köthető létesítményt érintettek, azonban a hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A támadás a cseh LPP Holding egyik telephelyén történt, amely néhány évvel ezelőtt bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems céggel együttműködésben drónok fejlesztésébe és gyártásába kezd.

A cseh rendőrség délutáni közlése szerint a gyújtogatást egy palesztinpárti földalatti szervezet, az úgynevezett Earthquake Faction vállalta magára.

A szervezet a Telegram-csatornáján közzétett felvételekkel és üzenettel jelentkezett, amelyben ideológiai indoklást is adott az akcióra.

A csoport üzenetében azt írta: „A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünk ügyében van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon »tesztelnek«, mielőtt kormányoknak adnák el”.

Lubomír Metnar belügyminiszter bejelentette, Csehország az esetet valószínűsíthető terrorcselekményként kezeli, és a történtek miatt összehívta a minisztérium válságstábját, amely délután 14 órakor ült össze. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás körülményeit és a csoport állításainak hitelességét.

Andrej Babiš miniszterelnök rendkívül súlyosnak ítélte azokat az információkat, amelyek szerint a tűz akár a közel-keleti konfliktusokkal is összefüggésben állhat. A kormányfő egyeztetett a belügyminiszterrel és a titkosszolgálatok vezetőivel is. A cseh miniszterelnök éppen Magyarországra tartott, amikor a tűzeset híre nyilvánosságra került. A kormányfő a támadás miatt nem vesz részt a budapesti Konzervatív politikai akció konferenciáján, azaz a CPAC-en.

A kapott információk alapján úgy döntöttem, hogy mára 18 órára összehívom a Nemzetbiztonsági Tanács ülését”

– jelentette be Babiš X-oldalán.

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
ördöngös pepecselés
2026. március 20. 15:56
pszichiátriai talány, hogy az ukrán színben pompázó orosz zsidó seggét tövig nyalók mennyire gyűlölik a többi zsidót
narancsliget
2026. március 20. 15:45
neszteklipschik 2026. március 20. 15:18 Az itt lepzselő kurucinfó-szökevények tapsikolnak és bepisilnek a gyönyörtől... Nézzed már egy kilincsorrú.
billysparks
2026. március 20. 15:38
Nem tudom azt mondani, hogy sajnálom.
alenka
2026. március 20. 15:30
Igen, mondták, mert minden egyes darab fegyver, mit ott gyártanak, palesztin emberek életét veszi el!
