Palesztinpárti terrortámadás Prágában egy izraeli kötődésű cég ellen

A csoport üzenetében azt írta: „A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünk ügyében van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon »tesztelnek«, mielőtt kormányoknak adnák el”.
Lubomír Metnar belügyminiszter bejelentette, Csehország az esetet valószínűsíthető terrorcselekményként kezeli, és a történtek miatt összehívta a minisztérium válságstábját, amely délután 14 órakor ült össze. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás körülményeit és a csoport állításainak hitelességét.
Andrej Babiš miniszterelnök rendkívül súlyosnak ítélte azokat az információkat, amelyek szerint a tűz akár a közel-keleti konfliktusokkal is összefüggésben állhat. A kormányfő egyeztetett a belügyminiszterrel és a titkosszolgálatok vezetőivel is. A cseh miniszterelnök éppen Magyarországra tartott, amikor a tűzeset híre nyilvánosságra került. A kormányfő a támadás miatt nem vesz részt a budapesti Konzervatív politikai akció konferenciáján, azaz a CPAC-en.
A kapott információk alapján úgy döntöttem, hogy mára 18 órára összehívom a Nemzetbiztonsági Tanács ülését”