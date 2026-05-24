Megrongálták Beneš brünni szobrát: „cseh náci, Morvaország kártevője”

Vörösre festették Beneš szobrának kezét.
Vörös festékkel kenték be Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő brünni szobrának kezét aktivisták – jelentette csütörtök reggel az iDnes hírportál.
Az aktivisták szerda délután egy cédulát is elhelyeztek a szobron, amelyen ez állt:
Cseh náci. Morvaország kártevője”
– írja az iDnes.
A hírportál szerint az akció összefüggésben áll a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) hagyományos pünkösdi találkozójával, amelyet idén a hétvégén első alkalommal rendeznek meg Németországon kívül, Csehországban, Brünnben.
Az aktivisták nyilatkozatukban elhatárolódtak a cseh képviselőház múlt heti határozatától is, amely ellenezte a szudétanémetek brünni találkozóját, és a rendezvény lemondására szólította fel a szervezőket.
„Szomszédsági találkozóról van szó, a hisztéria felesleges”
– mondta Tomáš Klocko aktivista újságíróknak.
A szobrot megrongáló személyek a Morva Tartományi Mozgalom (MZH) tagjai. Pavel Trčala, a mozgalom elnöke az iDnesnek azt mondta, nem tudott a kezdeményezésről, amely néhány személy egyéni akciója volt.
„Edvard Beneš kezéhez mintegy 23 ezer csehszlovák állampolgár vére tapad, akiket erőszakkal hurcoltak a szovjet gulagokra. Beneš nem védte meg őket. További csehszlovák állampolgárokat német nyelvű országokba telepítettek ki”
– mondta Klocko, az MZH aktivistája újságíróknak.
Pavel Šváb rendőrségi szóvivő közölte: amikor a járőrök a helyszínre érkeztek, két aktivistát találtak ott, akik beismerték, hogy ők rongálták meg az emlékművet. A rendőrség idegen tulajdon megrongálása miatt indított vizsgálatot. A kár értékét egyelőre nem állapították meg. A szoborra akasztott cédulát a hatóságok eltávolították.
Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő megítélése a cseh történészek és a társadalom körében nem egységes. Sokan méltányolják Csehszlovákia létrehozásában játszott szerepét, ugyanakkor többen bírálják amiatt, hogy a második világháború után szovjetbarát politikát folytatott, és támogatta a szudétanémetek kitelepítését az országból.
(MTI)
