edvard beneš morvaország kéz csehország németország szobor

Megrongálták Beneš brünni szobrát: „cseh náci, Morvaország kártevője”

2026. május 24. 07:22

Vörösre festették Beneš szobrának kezét.

Vörös festékkel kenték be Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő brünni szobrának kezét aktivisták – jelentette csütörtök reggel az iDnes hírportál.

Az aktivisták szerda délután egy cédulát is elhelyeztek a szobron, amelyen ez állt: 

Cseh náci. Morvaország kártevője”

 – írja az iDnes.

A hírportál szerint az akció összefüggésben áll a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) hagyományos pünkösdi találkozójával, amelyet idén a hétvégén első alkalommal rendeznek meg Németországon kívül, Csehországban, Brünnben.

Az aktivisták nyilatkozatukban elhatárolódtak a cseh képviselőház múlt heti határozatától is, amely ellenezte a szudétanémetek brünni találkozóját, és a rendezvény lemondására szólította fel a szervezőket.

„Szomszédsági találkozóról van szó, a hisztéria felesleges”

 – mondta Tomáš Klocko aktivista újságíróknak.

A szobrot megrongáló személyek a Morva Tartományi Mozgalom (MZH) tagjai. Pavel Trčala, a mozgalom elnöke az iDnesnek azt mondta, nem tudott a kezdeményezésről, amely néhány személy egyéni akciója volt.

„Edvard Beneš kezéhez mintegy 23 ezer csehszlovák állampolgár vére tapad, akiket erőszakkal hurcoltak a szovjet gulagokra. Beneš nem védte meg őket. További csehszlovák állampolgárokat német nyelvű országokba telepítettek ki”

 – mondta Klocko, az MZH aktivistája újságíróknak.

Pavel Šváb rendőrségi szóvivő közölte: amikor a járőrök a helyszínre érkeztek, két aktivistát találtak ott, akik beismerték, hogy ők rongálták meg az emlékművet. A rendőrség idegen tulajdon megrongálása miatt indított vizsgálatot. A kár értékét egyelőre nem állapították meg. A szoborra akasztott cédulát a hatóságok eltávolították.

Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő megítélése a cseh történészek és a társadalom körében nem egységes. Sokan méltányolják Csehszlovákia létrehozásában játszott szerepét, ugyanakkor többen bírálják amiatt, hogy a második világháború után szovjetbarát politikát folytatott, és támogatta a szudétanémetek kitelepítését az országból.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
anna bolena
2026. május 24. 09:13
A Benes-dekrétumok alapján MA IS elkobozza a szlovák állam a magyarok fôldjeit és Fico törvényt szavaztatott meg, h a dekrétumokat kétségbe vonók büntethetők legyenek. Nesze neked véleménynyilvánítási szabadság, demokrácia. Egy felvidéki magyar ismerősöm ahányszor Prágában jár, mindig leköpi Benes mellszobrát a Loreto téren.
altercat1
2026. május 24. 09:00
Ez a "demokrata" benes az orosz polgárháborúban a 60 ezer fős cseh légióval elrabolta az orosz nép vagyonát, a cári aranyat, ami a csehszlovák nemzeti bank alapja lett. Egy részét a vörösök oldalán harcoló magyarok visszaszerezték. A transz-szibériai vasúton vitték keletre, s eközben. Végül a csehek a vereségük után a vlagyivosztoki kikötőből menekültek haza az arannyal. Affene a mocskos pofájukat...
auditorium
2026. május 24. 08:22
Nagy szó, hogy egyáltalán megemlékeztek az idén Csehországban, most először, a Szudétanémetek kitelepitéséről . Eddig ez TABUtéma volt. Mo-n már vannak emlékművek a svábok kitelepitéséről és ma már használhatják nyelvjárásukat, ünnepelhetnek, megengedett a népviseletük és szokásaik felelevenitése. A történelemkönyvekben szó van róla. Bármilyen kitelepités és erőszakos "elszállitás", bevagonirozás marad az illető ország szégyenfoltja, melyet nem eltitkolni kell, hanem tudomására hozni az új nemzedéknek, mert ez is hozzá tartozik a nemzeti történelem eseményeihez.
Magyarorszag-elveszett
2026. május 24. 07:59
Benes a legnagyobb nácik egyike.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!