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budapest gyógyfürdői és hévizei zrt duna budapest

Ingyen strandolás Budapesten: újra megnyílik az egyik legnépszerűbb szabadfürdő

2026. június 10. 19:40

A szervezők megújuló környezettel és közösségi programokkal készülnek a szezonra.

2026. június 10. 19:40
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Jó hír érkezett a dunai fürdőzés kedvelőinek: a nyári szezonban ismét megnyitja kapuit az Árasztó-parti szabadstrand – olvasható a Világgazdaság cikkében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint már javában zajlanak az előkészületek, hogy a látogatók idén is biztonságosan mártózhassanak meg a Dunában.

A főváros egyik legkülönlegesebb fürdőhelye tavaly nyár végén nyílt meg először, és rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A tervek szerint az ingyenesen látogatható Árasztó-parti strand idén július 1-jén fogadhatja újra a fürdőzőket. A szervezők megújuló környezettel és közösségi programokkal készülnek a szezonra.

Budapesten jelenleg két kijelölt dunai szabadstrand működik: a Római-parti Plázs mellett az Árasztó-part kínál lehetőséget arra, hogy a városlakók természetes vízben hűsöljenek a nyári hónapokban.

Még nagyobb terveket dédelget a főváros

A BGYH korábban azt is jelezte, hogy amennyiben a vizsgálatok eredményei lehetővé teszik, a jövőben újabb dunai szabadstrandok kijelölése sem kizárt. Ennek érdekében folyamatosan zajlanak a vízminőségi elemzések és a helyszínek alkalmasságát vizsgáló felmérések.

Hosszabb távon még nagyobb terveket dédelget a főváros: már készül egy budapesti folyami uszoda megvalósíthatósági tanulmánya is. Ha az elképzelések megvalósulnak, a Duna a következő években a rekreáció és a turizmus egyik kiemelt helyszínévé válhat Budapesten.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egy dunai fürdőhely kialakítása összetett és hosszadalmas folyamat, amely szigorú vízminőségi és biztonsági feltételek teljesítését követeli meg.

Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

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5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 20:35
»ugbista 2026. június 10. 20:03« Zebegény, Nagymaros kicsit odébb van. Ott már 10 éve is lehetett strandolni.
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nanemane-0
2026. június 10. 20:15
Na, csak panaszkodjatok Budapestre.
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Dermedve
2026. június 10. 20:04
Még a Római-part rendben. A másik helyszin Bp déli részén van. Ott már az egész főváros mocska úszik. De ha tiszta, biztonságos ...
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rugbista
2026. június 10. 20:03
Örülök, hogy megértem, újra lehet fürödni a Dunában Pesten. Régen nyaranta vasárnap a vonatok Zebegényig szórták le a fürödni vágyókat. Aztán beindult a fejlődés (pl. Slovnaft), és csak a hülye strandolt a Dunában.
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