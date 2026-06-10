Ingyen strandolás Budapesten: újra megnyílik az egyik legnépszerűbb szabadfürdő

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A szervezők megújuló környezettel és közösségi programokkal készülnek a szezonra.
Jó hír érkezett a dunai fürdőzés kedvelőinek: a nyári szezonban ismét megnyitja kapuit az Árasztó-parti szabadstrand – olvasható a Világgazdaság cikkében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint már javában zajlanak az előkészületek, hogy a látogatók idén is biztonságosan mártózhassanak meg a Dunában.
A főváros egyik legkülönlegesebb fürdőhelye tavaly nyár végén nyílt meg először, és rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A tervek szerint az ingyenesen látogatható Árasztó-parti strand idén július 1-jén fogadhatja újra a fürdőzőket. A szervezők megújuló környezettel és közösségi programokkal készülnek a szezonra.
Budapesten jelenleg két kijelölt dunai szabadstrand működik: a Római-parti Plázs mellett az Árasztó-part kínál lehetőséget arra, hogy a városlakók természetes vízben hűsöljenek a nyári hónapokban.
A BGYH korábban azt is jelezte, hogy amennyiben a vizsgálatok eredményei lehetővé teszik, a jövőben újabb dunai szabadstrandok kijelölése sem kizárt. Ennek érdekében folyamatosan zajlanak a vízminőségi elemzések és a helyszínek alkalmasságát vizsgáló felmérések.
Hosszabb távon még nagyobb terveket dédelget a főváros: már készül egy budapesti folyami uszoda megvalósíthatósági tanulmánya is. Ha az elképzelések megvalósulnak, a Duna a következő években a rekreáció és a turizmus egyik kiemelt helyszínévé válhat Budapesten.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egy dunai fürdőhely kialakítása összetett és hosszadalmas folyamat, amely szigorú vízminőségi és biztonsági feltételek teljesítését követeli meg.
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