Ingyen strandolás Budapesten: újra megnyílik az egyik legnépszerűbb szabadfürdő

Jó hír érkezett a dunai fürdőzés kedvelőinek: a nyári szezonban ismét megnyitja kapuit az Árasztó-parti szabadstrand – olvasható a Világgazdaság cikkében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint már javában zajlanak az előkészületek, hogy a látogatók idén is biztonságosan mártózhassanak meg a Dunában.

A főváros egyik legkülönlegesebb fürdőhelye tavaly nyár végén nyílt meg először, és rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. A tervek szerint az ingyenesen látogatható Árasztó-parti strand idén július 1-jén fogadhatja újra a fürdőzőket. A szervezők megújuló környezettel és közösségi programokkal készülnek a szezonra.