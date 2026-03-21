Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta cpac cpac hungary jobboldal

Aki az idei CPAC Hungaryre érkezik, azért jön, hogy visszaadjon valamit a magyar jobboldalnak

2026. március 21. 06:06

És mert tudja: a magyar konzervatív mozgalom az európai patrióta reneszánsz szíve közepe, itt koncentrálódik a szellemi tőke, a kormányozni tudás, tizenhat év európai politikai tapasztalata a legnagyobb viharok közepette.

Kohán Mátyás
A CPAC már több mint fél évszázada az amerikai konzervatív mozgalom szíve közepe. Három nap jellemzően a Washingtontól pár percre délkeletre található National Harborban, Texasban vagy Floridában, amit a Republikánus Párt legfontosabb aktivistái, helyi szervezői, az őket támogató üzletemberek rászánnak egymásra, a mozgalmukra, arra, hogy meghallgassák a legfontosabb embereiket. Elnököt, alelnököt, házelnököt, kormánytagokat, szenátorokat, kormányzókat, továbbá szakértőket, elemzőket, újságírókat és néhány méltó külföldi vendéget.

Sereget szemlél, lelket önt a résztvevőkbe, gondolatot cserél a konzervatív mozgalom. Szeretetben, lelkesen, boldogan együtt van három napig.

A korábban sokrétű európai politika lényegében kétpólusúvá válik, s kikristályosodnak az utóbbi tíz év nagy stratégiai kérdései körül a kudarcot hozó, de megkérdőjelezhetetlen, illetve a helyes, de tiltott válaszok – valami ilyesmivé növi ki magát az európai CPAC is. Az esemény nem véletlenül az európai konzervatív mozgalom szíve közepében, Magyarországon van. Az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Dél-Korea és Brazília után Európában egy kisebb és érdemi külföldi jelenlét nélkül lezajló lengyel eseményt leszámítva egyedül hazánkban rendeznek CPAC-et, de olyat, amelyen megjelenik az európai konzervatívok színe-java. Ez ma messze erősebb felhozatalt jelent, mint a kezdetekkor, négy évvel ezelőtt: időközben Franciaország és Ausztria legnépszerűbb pártjává nőtték ki magukat a Patriótákhoz tartozó jobboldaliak, Csehországban kormányra kerültek, az unió vezető gazdasági hatalmában hegymenetben és tisztulófélben van az Alternatíva Németországért párt, a magyar, olasz és lengyel jobboldal között pedig az európai Ukrajna-­stratégia látványos bukásával kisimult a viszony.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

S ha mindez nem lenne elég, egy győztes és életerős amerikai konzervatív mozgalom képviselői érkeznek idén a CPAC Hungaryre, nem beszélve a latin-amerikai segéderőkről, akik egyikéből, a tavalyi rendezvényen felszólaló José Antonio Kastból időközben chilei elnök is lett.

Az idei CPAC Hungaryt az a körülmény is különlegessé teszi, hogy alig pár héttel utána országgyűlési választást tartanak. Aki tehát az idei CPAC Hungaryre érkezik, azért jön, hogy visszaadjon valamit a magyar jobboldalnak, amelynél többet az európai konzervatív mozgalomnak nem adott senki sem. Miatta van kitartó európai tanácsi képviselete az Európa 30-40 százaléka által vallott politikai álláspontoknak, miatta létezik az európai politika kitaszítottjait egyesítő Identitás és Demokrácia helyett a Patrióták Európáért, amely az Európai Konzervatívok és Reformerekkel egységfrontban az EP megkerülhetetlen ereje, s egyre gyakrabban képes karakán jobboldali álláspontok fel­vállalására késztetni az Európai Néppárt erre hajlandó erőit is.

Miatta van az MCC Brussels képében patrióta agytröszt Brüsszelben, és a magyar jobboldal tartja össze kovászként azokat a patrióta erőket, amelyek nélküle talán meg sem találnák egymást.

Aki idén a CPAC Hungaryt megtiszteli, azért is teszi, mert tudja: a magyar konzervatív mozgalom az európai patrióta reneszánsz szíve közepe, itt koncentrálódik a szellemi tőke, a kormányozni tudás, tizenhat év európai politikai tapasztalata a legnagyobb viharok közepette. A kormányzó magyar jobboldal nélkül az európai patrióta mozgalom súlyosan meggyengülne. Nagyon jól tudják ezt a magyar jobboldal ellenségei, de tudják a barátai is.

Ezért most nem maguk miatt, hanem értünk jönnek Budapestre.

Töltekezzünk belőlük! Április 12-e után velük kell kiszabadítanunk az egyre nyilvánvalóbb hanyatlás politikájának karmai közül közös szenvedélyünket, Európát.

Nyitókép: Anadolu via AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2026. március 21. 08:03
Aztán így is legyen😀,mámint áprils 12.-e után
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. március 21. 07:58
Z. Minden betű, szó, mondat, belőlük a gondolat IGAZ!!!, amit leírtál Matyi!!! 💯👏🤗❗🇭🇺
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!