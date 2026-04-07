Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)

Utoljára 35 éve járt alelnök Magyarországon, és 20 éve járt amerikai elnök itt – mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, hogy aranykorát éli a magyar-amerikai kapcsolat. Megerősítették ma az űriparban és a védelmi iparban a stratégiai együttműködést – tette hozzá. Magyarország békéje és biztonsága az amerikai szövetséggel garantált – mondta Orbán.

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága így garantált.

A magyar kormányfő közölte, hogy energiaválság fenyeget, és ebben a helyzetben is nagy segítség a magyar-amerikai energetikai együttműködés.