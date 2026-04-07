jd vance karmelita kolostor orbán viktor

Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)

2026. április 07. 13:07

Trumpnak és Vancenek köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága így garantált – mondta Orbán Viktor kormányfő az amerikai alelnökkel közösen. JD Vance kiemelte, Brüsszelnek követnie kellett volna Orbán Viktor politikáját az energia területén is.

Kovács András
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót. A mostani csúcstalálkozó egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőz be közvetlenül az április 12-i választások előtt. 

Vance
Orbán Viktor és JD Vance a Karmelita Kolostor erkélyén

Aranykor

 

Utoljára 35 éve járt alelnök Magyarországon, és 20 éve járt amerikai elnök itt – mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, hogy aranykorát éli a magyar-amerikai kapcsolat. Megerősítették ma az űriparban és a védelmi iparban a stratégiai együttműködést – tette hozzá. Magyarország békéje és biztonsága az amerikai szövetséggel garantált – mondta Orbán.  

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága így garantált. 

A magyar kormányfő közölte, hogy energiaválság fenyeget, és ebben a helyzetben is nagy segítség a magyar-amerikai energetikai együttműködés. 

Orbán Viktor megismételte, hogy régen béke lenne Ukrajnában, ha Európa nem akadályozná az amerikai béketörekvéseket. 

A kormányfő közölte, hogy a mostani helyzetben külön jó dolog, hogy megszűnt az amerikai pénzügyi beavatkozás egyes országok belügyeibe. 

A nyugati nagy civilizáció nagy kérdéseiről is egyeztetettek – tette hozzá. Ezen a területen is fennmarad a stratégiai együttműködés a két fél között. 

Vance: Orbán Viktor egy államférfi

JD Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy az amerikai elnök és a magyar kormányfő hatalmas dolgokat vitt véghez az elmúlt időszakban. Az alelnök közölte, a brüsszeli bürokratáknak nem tetszik Magyarország választott vezetője. 

Azt szeretnénk, ha Európa sikeres lenne, és energiadomináns lenne, de a múlt kudarcos politikáját nem lehet folytatni.

 Nagyon sok együttműködés van a két ország között, és ez fel is gyorsult Trump vezetésével – mondta. Azért vagyok itt, hogy még több együttmáködés legyen a két ország között – mondta JD Vance. 

Orbán Viktor egy államférfi, mert sokkal konstruktívabb volt az ukrajnai béke tekintetében, mint sokan mások.

 A brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarországot, éppen ezért a legfőbb kérdés, hogy ki van Magyarország népe mellett – mondta az amerikai alelnök. 

Diplomácia kell az orosz-ukrán háborúban

Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy minden eszközzel megálljt kell parancsolni az orosz-ukrán háborúnak. Amerika a béke mellettvan. Ráaadásul ebben a háborúban magyarok is meghalnak – tette hozzá. Magyarország továbbra is készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére. 

JD Vance megerősítette, hogy diplomáciára van szükség az orosz-ukrán háborúban. Valódi diplomáciai erőfeszítésekre van szükség ebben a háborúban, hogy eljussunk a békéig. Ez a háború a legnehezebb amit az amerikai elnök meg akar oldani, de szükség van arra, hogy az európaiak megértsék, mire van szükség - tette hozzá. 

Új helyzet van Európában

Új helyzet van Európában, mivel az ukránok támogatására épülő stratégia megbukott – mondta kérdésre Orbán Viktor. Az volt a stratégia, hogy az elhúzódó háború meggyengíti Oroszországot – tette hozzá. 

Most pedig az oroszok eddig nem látott kedvező helyzetbe kerültek, mert nekik rengeteg olyan dolguk van, ami Európának nincs.

 Éppen ezért a magyar választás után teljesen más szituáció lesz – fejtette ki Orbán Viktor. Bár elzárták tőlünk az olajat, és rá kell kényszeríteni az ukránokat, hogy feladják az olajblokádot, és erre van egy tervünk – mondta a kormányfő. 

JD Vance kérdésre elmondta, hogy az ukrán titkosszolgálat megpróbálta befolyásolni az amerikai választásokat is. Azzal, hogy Európában energiaszegénység van, azzal pont Ukrajnát gyengítik – mondta. 

Mi mindenkivel együttműködünk, mert szeretjük a magyar népet, de a tervünk az, hogy Orbán Viktor nyeri a választásokat –

mondta JD Vance egy másik kérdésre. 

Iránnal kapcsolatban közölte, hogy Teherán gazdasági terrorizmusa esetében változtatniuk kell az álláspontjukon, mert különben súlyos következményekkel kell szembenézniük. 


Így érkezett Budapestre JD Vance

 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, magyar idő szerint valamivel délelőtt 10 óra után landolt JD Vance amerikai alelnök gépe az Air Force 2. A magasrangú politikust a magyar kormány részéről népes delegáció fogadta a reptéren. 

Donald Trump helyettesét páncélozott konvoj szállította majd a budai várba, hivatalos programjának első állomására. Emellett magas a biztonsági készültség, a nap folyamán Budapest több pontján lezárásokra kell készülni, és fokozott lesz a rendőri jelenlét is a magyar fővárosban.



 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

arpadan
2026. április 07. 17:55
Mazochisták elképzelhetik, hogy milyen lett volna a magyar miniszterelnöki beszéd a magyar-amerikai gyűlésen, ha azt az az MP fedőnevű izé tartotta volna... Ehhez tartozik, hogy az MP fedőnevű izé cseszteti Orbánt, hogy miért nem áll ki vele vitázni. Most attól tekintsünk is el, hogy vele? miről? a közelmúltban kikerült, hmmm... videóiról?... Orbán azt mondja, hogy a magyar miniszterelnök nem a szolgával, hanem az úrral vitatkozik ( és milyen igaza vagyon... ). Amúgy meg van egy mondás: SAS nem kapkod LEGYEK után...
states-2
2026. április 07. 17:27
A drogos pszichopatát megüti a laposguta.
Ízisz
2026. április 07. 17:14
Z. JD Vance nem győzte dicsérni Orbán Viktort, mint állam férfit!!! Ezt sem a szaros gatyás drogos, buzi, bűnöző poloskának mondta!!! 💯👏😊👌❗
Bastyaelvtars
2026. április 07. 17:12
Csak kepzeljuk el azt a sivalkodást amit levágtatok volna ha 22ben a választások előtt pár nappal camala harris jött volna el mzp nek kampanyolni:))))
