Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)

A rozsdaövezettől a Fehér Házig: ki is az a J. D. Vance, aki Budapestre látogat a kampányhajrában?
Minden, amit az Egyesült Államok 50. alelnökéről tudni érdemes.
Trumpnak és Vancenek köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága így garantált – mondta Orbán Viktor kormányfő az amerikai alelnökkel közösen. JD Vance kiemelte, Brüsszelnek követnie kellett volna Orbán Viktor politikáját az energia területén is.
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót. A mostani csúcstalálkozó egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőz be közvetlenül az április 12-i választások előtt.
Utoljára 35 éve járt alelnök Magyarországon, és 20 éve járt amerikai elnök itt – mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, hogy aranykorát éli a magyar-amerikai kapcsolat. Megerősítették ma az űriparban és a védelmi iparban a stratégiai együttműködést – tette hozzá. Magyarország békéje és biztonsága az amerikai szövetséggel garantált – mondta Orbán.
A magyar kormányfő közölte, hogy energiaválság fenyeget, és ebben a helyzetben is nagy segítség a magyar-amerikai energetikai együttműködés.
Orbán Viktor megismételte, hogy régen béke lenne Ukrajnában, ha Európa nem akadályozná az amerikai béketörekvéseket.
A kormányfő közölte, hogy a mostani helyzetben külön jó dolog, hogy megszűnt az amerikai pénzügyi beavatkozás egyes országok belügyeibe.
A nyugati nagy civilizáció nagy kérdéseiről is egyeztetettek – tette hozzá. Ezen a területen is fennmarad a stratégiai együttműködés a két fél között.
JD Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy az amerikai elnök és a magyar kormányfő hatalmas dolgokat vitt véghez az elmúlt időszakban. Az alelnök közölte, a brüsszeli bürokratáknak nem tetszik Magyarország választott vezetője.
Azt szeretnénk, ha Európa sikeres lenne, és energiadomináns lenne, de a múlt kudarcos politikáját nem lehet folytatni.
Nagyon sok együttműködés van a két ország között, és ez fel is gyorsult Trump vezetésével – mondta. Azért vagyok itt, hogy még több együttmáködés legyen a két ország között – mondta JD Vance.
Orbán Viktor egy államférfi, mert sokkal konstruktívabb volt az ukrajnai béke tekintetében, mint sokan mások.
A brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarországot, éppen ezért a legfőbb kérdés, hogy ki van Magyarország népe mellett – mondta az amerikai alelnök.
Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy minden eszközzel megálljt kell parancsolni az orosz-ukrán háborúnak. Amerika a béke mellettvan. Ráaadásul ebben a háborúban magyarok is meghalnak – tette hozzá. Magyarország továbbra is készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére.
JD Vance megerősítette, hogy diplomáciára van szükség az orosz-ukrán háborúban. Valódi diplomáciai erőfeszítésekre van szükség ebben a háborúban, hogy eljussunk a békéig. Ez a háború a legnehezebb amit az amerikai elnök meg akar oldani, de szükség van arra, hogy az európaiak megértsék, mire van szükség - tette hozzá.
Új helyzet van Európában, mivel az ukránok támogatására épülő stratégia megbukott – mondta kérdésre Orbán Viktor. Az volt a stratégia, hogy az elhúzódó háború meggyengíti Oroszországot – tette hozzá.
Most pedig az oroszok eddig nem látott kedvező helyzetbe kerültek, mert nekik rengeteg olyan dolguk van, ami Európának nincs.
Éppen ezért a magyar választás után teljesen más szituáció lesz – fejtette ki Orbán Viktor. Bár elzárták tőlünk az olajat, és rá kell kényszeríteni az ukránokat, hogy feladják az olajblokádot, és erre van egy tervünk – mondta a kormányfő.
JD Vance kérdésre elmondta, hogy az ukrán titkosszolgálat megpróbálta befolyásolni az amerikai választásokat is. Azzal, hogy Európában energiaszegénység van, azzal pont Ukrajnát gyengítik – mondta.
Mi mindenkivel együttműködünk, mert szeretjük a magyar népet, de a tervünk az, hogy Orbán Viktor nyeri a választásokat –
mondta JD Vance egy másik kérdésre.
Iránnal kapcsolatban közölte, hogy Teherán gazdasági terrorizmusa esetében változtatniuk kell az álláspontjukon, mert különben súlyos következményekkel kell szembenézniük.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, magyar idő szerint valamivel délelőtt 10 óra után landolt JD Vance amerikai alelnök gépe az Air Force 2. A magasrangú politikust a magyar kormány részéről népes delegáció fogadta a reptéren.
Donald Trump helyettesét páncélozott konvoj szállította majd a budai várba, hivatalos programjának első állomására. Emellett magas a biztonsági készültség, a nap folyamán Budapest több pontján lezárásokra kell készülni, és fokozott lesz a rendőri jelenlét is a magyar fővárosban.
