A magyar-amerikai kapcsolatok jól jövedelmező aranykorában látogat Budapestre JD Vance

Beszélnek a tények: ESTA, HIMARS, orosz olaj

A személyi változásokból következő tények terén Rogán miniszter rekordgyorsan, még 2025 áprilisában lekerült a szankciós listáról, tavaly szeptemberben visszakaptuk teljes jogú tagságunkat a két évig érvényes, többszöri ESTA-s beutazásra jogosító amerikai vízummentességi programban, megszűntek a Biden-kormány által hazánkra kivetett szankciók az amerikai fegyverrendszerek beszerzésére vonatkozóan, az orosz energiáról való leválás tekintetében pedig nemhogy nem folytatódott az amerikai nyomás, hanem egyenesen időhatár nélküli, Trump elnök és Rubio külügyminiszter által is megerősített mentességet kaptunk minden fennálló és jövendőbeli szankció alól az orosz energiahordozókra, illetve az azok szállítására használt infrastruktúrára vonatkozóan.

Az Egyesült Államok még arra is hajlandó volt, hogy a szerb NIS olajcég a korábban az orosz Gazpromnyefty által birtokolt többségi tulajdonrészének Mol általi megvásárlása után mentesüljön a szankciók alól.

A kármentés mellett körvonalazódnak a jövőbeli együttműködés új módjai is. Magyarország a tavaly novemberben kötött megállapodások alapján elkezdte a HIMARS rakétatüzérségi rendszer egyes elemeit megvásárolni a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program költségvetéséből, s a paksi atomerőműbe a Roszatom és a velük együttműködő francia Framatome mellett immár az amerikai Westinghouse is szállíthat fűtőanyagot, tovább diverzifikálva a szovjet technológiájú alaperőművünk ellátási lehetőségeit. Emellett tárgyalások kezdődtek az ígéretes, a hagyományos atomerőműveknél jóval kisebb építési költségű amerikai kis moduláris atomreaktorok (SMR) hazai telepítésének lehetőségéről is, amint az amerikai technológia kiforr. S miközben a trumpi vámpolitika alapvetően arra ösztönzi az amerikai vállalatokat, hogy visszatelepítsék az USA-ba termelésüket, Magyarország mintha kivételt képezne ezen politika alól: tavaly rekordot döntött a hazánkba érkező amerikai beruházások volumene és az amerikai-magyar kereskedelmi volumen is. Tavaly 200 milliárd forintos összértékben 16 nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, a kereskedelmi forgalom pedig elérte a 10 milliárd dollárt, melyben továbbra is a magyar export maradt a domináns.