Végre itt van: így landolt JD Vance gépe Magyarországon (VIDEÓ)

A magyar-amerikai kapcsolatok jól jövedelmező aranykorában látogat Budapestre JD Vance
A szeretkező-verekedő elefántok közül az egyik, úgy tűnik, minket nagyon szeret – és ebből Magyarország csak profitálhat. Kohán Mátyás írása.
Mozgalmas napnak néz elébe Budapesten az amerikai alelnök.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden és szerdán kétnapos látogatást tesz Magyarországon J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke. Vance gépe magyar idő szerint valamivel délelőtt 10 óra után landolt.
A látogatás a legmagasabb szintű amerikai vizit lesz hazánkban George W. Bush 2006-os budapesti tartózkodása óta, és az egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőzi be közvetlenül az április 12-i választások előtt.
Trump helyettese a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktorral, melyet délután egy nagygyűlés követ.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Jonathan Ernst / POOL / AFP
