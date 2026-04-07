Végre itt van: így landolt JD Vance gépe Magyarországon (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden és szerdán kétnapos látogatást tesz Magyarországon J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke. Vance gépe magyar idő szerint valamivel délelőtt 10 óra után landolt.

A látogatás a legmagasabb szintű amerikai vizit lesz hazánkban George W. Bush 2006-os budapesti tartózkodása óta, és az egyébként is intenzív magyar-amerikai diplomáciai érintkezést tetőzi be közvetlenül az április 12-i választások előtt.