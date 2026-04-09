Politico: Magyar Péter az ígérete ellenére nem tudná hazahozni az uniós forrásokat

Friss hír: az Európai Bizottság újabb eljárást indított Magyarország ellen
A védett üzemanyagár sorsa a tét.
Az általában jól értesült brüsszeli lap szerint hiába állít bármit a Tisza Párt elnöke, ha nyerne is a választásokon, vélhetően akkor sem járna sikerrel.
Magyar Péter, az ellenzék vezetője a választási kampányban gyors EU-forrás-felszabadítást ígért, de a 17 milliárd euróhoz csak jelentős reformokkal juthatna hozzá – írja a Politico.
A cikk felhívja arra a figyelmet, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik a 27 feltétel teljesítéséhez – ezek közül Orbán Viktor kormánya már többet részben vagy egészben teljesített, másokhoz kétharmados felhatalmazásra lenne szüksége Magyar Péternek.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.