Friss hír: az Európai Bizottság újabb eljárást indított Magyarország ellen

Megszereztük az Európai Bizottság levelét: Brüsszel kivezetné a védett üzemanyagárakat
Itt a leleplezés: az Európai Bizottság lényegében egyetért a Tisza Párttal. Megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat.
Brüsszelben diszkriminatívnak tartják, hogy a védett ár kizárólag a magyar családoknak és vállalkozásoknak jár, a külföldiek a piaci árakat fizetik a benzinkutakon.
Az európai üzemanyagárak emelkedése miatt Magyarország is beavatkozott, Orbán Viktor miniszterelnök kormánya védett árat vezetett be, ám az intézkedés csak a magyar rendszámú járművekre vonatkozik, a külföldiek piaci árat fizetnek – írja a Die Tageszeitung.
A cikk megemlíti, hogy
az Európai Bizottság ezt diszkriminatívnak tartja, emiatt újabb eljárást indított Magyarország ellen.
A Mandiner által megszerzett dokumentum azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság lényegében egyetért a Tisza Párttal, megszüntetné a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.