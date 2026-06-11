Magyar Péter zöld utat adott a Pride-nak: alkotmányos válság felé sodródik az ország

Június 10-én elsősorban a köztársasági elnök és a miniszterelnök konfliktusa, az idei Pride-ról szóló bejelentés, az energiaügyi beruházások finanszírozása körüli európai párbeszéd, Győrfi Pál leváltása, valamint az Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi viták mozgatták meg a Mandiner közönségét.

Súlyos közjogi konfliktus körvonalazódik az államvezetésben

Kovács András elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Weltwochénak adott interjújában egyértelművé tette: nem kíván távozni hivatalából Magyar Péter felszólítására.