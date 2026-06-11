Magyar Péter zöld utat adott a Pride-nak: alkotmányos válság felé sodródik az ország

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Szerdán Giorgia Meloni és Győrfi Pál is lázba hozta a Mandiner olvasóit.
Június 10-én elsősorban a köztársasági elnök és a miniszterelnök konfliktusa, az idei Pride-ról szóló bejelentés, az energiaügyi beruházások finanszírozása körüli európai párbeszéd, Győrfi Pál leváltása, valamint az Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi viták mozgatták meg a Mandiner közönségét.
Kovács András elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Weltwochénak adott interjújában egyértelművé tette: nem kíván távozni hivatalából Magyar Péter felszólítására.
Az államfő hangsúlyozta, hogy a magyar alkotmányos hagyományokban példa nélküli, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítsa fel a köztársasági elnököt. Szerinte alkotmányellenes lenne személyre szabott jogalkotással eltávolítani egy hivatalban lévő államfőt.
Az elemzés szerint patthelyzet alakult ki, amely akár alkotmányos válsághoz is vezethet. Egy elhúzódó konfliktus a jogállami intézmények és a végrehajtó hatalom között nemcsak politikai, hanem gazdasági és nemzetközi következményekkel is járhat.
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Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Az Európai Fiskális Tanács bírálta az Európai Bizottság azon tervét, amely nagyobb rugalmasságot biztosítana a tagállamoknak az energiaügyi beruházások finanszírozásában.
A kezdeményezés mögött többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnök áll, aki azt szorgalmazta, hogy az energiabiztonságot Brüsszel stratégiai kérdésként kezelje. Ha a javaslat megvalósul, az Magyarország számára is kedvező lehet, mivel nagyobb mozgásteret biztosíthatna az energiabiztonsági fejlesztésekhez.
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Minden Brüsszel döntésén fog múlni.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a kárpátaljai magyarok jogainak helyzete érdemben nem javult, és az ukrán vezetés csupán ígéreteket tett Magyarországnak.
Az orosz diplomata úgy fogalmazott, hogy a vállalásokat nem rögzítették jogilag, ezért azok szerinte nem jelentenek valódi garanciát. Zaharova azt állította, hogy Kijev félrevezette Budapestet a magyar kisebbség jogainak biztosításával kapcsolatban.
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Marija Zaharova úgy látja, Magyarország és a kárpátaljai magyarság csak ígéreteket kapott az ukrán vezetéstől.
A miniszterelnök az RTL Híradónak nyilatkozva kijelentette, hogy amennyiben egy gyülekezést szabályosan bejelentenek, azt meg lehet tartani, így az idei Budapest Pride előtt sincs akadály.
A kormányfő emellett arról is beszélt, hogy a kabinet nyitott társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdésében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a témák feldolgozásához időre van szükség.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint Győrfi Pál kommunikációs igazgatói szerepkörből való távozása egy korszak lezárását jelenti az Országos Mentőszolgálatnál.
A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a mentőknek nem „celebarcokra” és „PR-mondatokra”, hanem őszinte, szakmai és átlátható kommunikációra van szükségük. Szerinte a jövőben a betegbiztonság, a hibák feltárása és a közbizalom erősítése kell hogy álljon a kommunikáció középpontjában.
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„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük” – hangsúlyozza Hegedűs.
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Fotó: PETER KOHALMI / AFP