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Magyar Péter zöld utat adott a Pride-nak: alkotmányos válság felé sodródik az ország

2026. június 11. 05:52

Szerdán Giorgia Meloni és Győrfi Pál is lázba hozta a Mandiner olvasóit.

2026. június 11. 05:52
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Június 10-én elsősorban a köztársasági elnök és a miniszterelnök konfliktusa, az idei Pride-ról szóló bejelentés, az energiaügyi beruházások finanszírozása körüli európai párbeszéd, Győrfi Pál leváltása, valamint az Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi viták mozgatták meg a Mandiner közönségét.

Súlyos közjogi konfliktus körvonalazódik az államvezetésben

Kovács András elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Weltwochénak adott interjújában egyértelművé tette: nem kíván távozni hivatalából Magyar Péter felszólítására.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a magyar alkotmányos hagyományokban példa nélküli, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítsa fel a köztársasági elnököt. Szerinte alkotmányellenes lenne személyre szabott jogalkotással eltávolítani egy hivatalban lévő államfőt.

Az elemzés szerint patthelyzet alakult ki, amely akár alkotmányos válsághoz is vezethet. Egy elhúzódó konfliktus a jogállami intézmények és a végrehajtó hatalom között nemcsak politikai, hanem gazdasági és nemzetközi következményekkel is járhat.

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Meloni lobbizása Magyarországnak is kedvezhet

Az Európai Fiskális Tanács bírálta az Európai Bizottság azon tervét, amely nagyobb rugalmasságot biztosítana a tagállamoknak az energiaügyi beruházások finanszírozásában.

A kezdeményezés mögött többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnök áll, aki azt szorgalmazta, hogy az energiabiztonságot Brüsszel stratégiai kérdésként kezelje. Ha a javaslat megvalósul, az Magyarország számára is kedvező lehet, mivel nagyobb mozgásteret biztosíthatna az energiabiztonsági fejlesztésekhez.

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Moszkva szerint Kijev megvezette a magyar kormányt

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a kárpátaljai magyarok jogainak helyzete érdemben nem javult, és az ukrán vezetés csupán ígéreteket tett Magyarországnak.

Az orosz diplomata úgy fogalmazott, hogy a vállalásokat nem rögzítették jogilag, ezért azok szerinte nem jelentenek valódi garanciát. Zaharova azt állította, hogy Kijev félrevezette Budapestet a magyar kisebbség jogainak biztosításával kapcsolatban.

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Magyar Péter: megtartható az idei Pride

A miniszterelnök az RTL Híradónak nyilatkozva kijelentette, hogy amennyiben egy gyülekezést szabályosan bejelentenek, azt meg lehet tartani, így az idei Budapest Pride előtt sincs akadály.

A kormányfő emellett arról is beszélt, hogy a kabinet nyitott társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdésében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a témák feldolgozásához időre van szükség.

Új korszak kezdődhet a mentőszolgálatnál

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint Győrfi Pál kommunikációs igazgatói szerepkörből való távozása egy korszak lezárását jelenti az Országos Mentőszolgálatnál.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a mentőknek nem „celebarcokra” és „PR-mondatokra”, hanem őszinte, szakmai és átlátható kommunikációra van szükségük. Szerinte a jövőben a betegbiztonság, a hibák feltárása és a közbizalom erősítése kell hogy álljon a kommunikáció középpontjában.

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Fotó: PETER KOHALMI / AFP

 

Összesen 6 komment

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mr-woof-2
2026. június 11. 07:55
Nincs ezzel baj. A gyülekezési jog alapjog. Boldog Pride hónapot!
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0
0
madas
2026. június 11. 07:41
MP1B.
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1
0
civilina-2
2026. június 11. 07:38
Egyes tiszás politikusok szerint Magyarországon 3-4 millió ember él mélyszegénységben. Ha ez így lenne, akkor nem egy deviáns viselkedésű kisebbség vélt jogaival fogalkoznának, hanem - szerintük - a széles társadalmi réteg sorsa lenne a legfontosabb a számukra. Az embernek olyan érzése támad, mintha csak április 12-ig létezett volna az országban a mélyszegénység, ami 13- ra elpárolgott a létezőkkel együtt. Sajnálom őket, mert a kánaánt ígérték nekik, de amióta a tiszások kormányon vannak, csak a mély hallgatás a jutalmuk.
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1
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szim-patikus
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2026. június 11. 07:15 Szerkesztve
Az önreklámozós polgárpukkasztás nem szabadságjog. Három hétre közterületfopglalással díjmentes fesztivállá prolongálni merénylet a jóizléssel, normalitással szemben. (kimenjek én is kamionplatón asszonyt baszni a szabadon flangáló szatírok mellé?)
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