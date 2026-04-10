Micsoda lelemény: Szoboszlaiék edzője megnevezte a PSG elleni vereség egyetlen pozitívumát

Szoboszlai Dominik: Ilyen lenne a Liverpool, ha rajtam múlna
Futnának és végig letámadnának, ahogy a PSG is tette.
Arne Slot mindenben meglátja a jót. Szoboszlaiék edzője levonta a tanulságokat a Fulham elleni bajnoki előtt.
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolra szombaton egy újabb nagyon fontos tétmérkőzés vár, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 32. fordulójában a Fulhamet fogadja. A meccs előtti sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzőjének, Arne Slotnak nem meglepő módon szóba hozták a Paris Saint-Germain elleni hétközi vereséget a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből.
Mint ismert, a Liverpool 2–0-ra kapott ki a címvédő PSG otthonában, de a mutatott játék alapján örülhet annak, hogy csak két góllal kapott ki.
„Nem hoztuk magunkat a legjobb helyzetbe, de ahogyan Ön is mondta,
a PSG életben tartott minket, szóval még a párharcban vagyunk”
– jelentette ki a holland tréner, és hozzátette: a bajnokságban is most két hatalmas mérkőzés vár rájuk (a Fulham és az Everton elleni), majd még további öt a PL-ben, és remélhetőleg, még néhány a BL-ben.
„De először a Fulhamre kell összpontosítanunk, ezen a meccsen van minden figyelmünk” – mondta, majd a pozitívumokról beszélt.
Ha van bármi pozitívum a Paris Saint-Germain elleni meccsben, akkor az az, hogy a Bajnokok Ligája címvédőjével játszottunk, és megtapasztaltuk, hogy nem vagyunk azon a szinten, amelyen szeretnénk lenni. Az jó, hogy négy-öt nap múlva ismét megkapjuk az esélyt arra, hogy megmutassuk, annál sokkal jobbak vagyunk, mint amit két napja mutattunk.”
Slot hozzátette: csapata fejlődése érdekében szükségszerű, hogy ilyen mérkőzéseket játszhasson, tehát nagyon fontos, hogy ismét ott lehessen a BL-ben. Ehhez pedig a bajnokságban is teljesíteniük kell.
A Fulham elleni bajnoki cseppet sem ígérkezik könnyűnek. A londoni csapat a kilencedik helyen áll, ám csak öt pontra van az ötödik, BL-indulást érő helyen álló Liverpooltól. Ez ugyanakkora távolság, mint ami a negyedik Aston Villa és Liverpool között van.
Míg a Vörösök az elmúlt három tétmeccsükön kikaptak, és két PSG elleni mérkőzés között vannak, addig a Fulham három hete nem lépett pályára. Legutóbb március 21-én hazai pályán a Burnley ellen játszott, és 3–1-re nyert.
A két együttes legutóbb január elején találkozott, akkor úgy végződött 2–2-re a bajnokijuk, hogy Cody Gakpo a 94. percben vezetést szerzett a Liverpoolnak, de a 97. percben Harrison Reed az idény egyik legnagyobb góljával pontot mentett a hazaiaknak.
Arne Slot most aligha öt védővel küldi fel csapatát. A BL-meccs után idéztük Szoboszlai Dominik nyilatkozatát, aki szíve szerint többet támadna le – kérdés, milyen felfogású Liverpoolt látunk a Fulham ellen.
„Ha csak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk. De nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, hogy ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, még akkor sem, hogy ha szeretnék. Ha én dönthetnék, folyamatosan letámadnék, ahogy a PSG is csinálta.”
A Liverpool–Fulham mérkőzést szombaton 18.30-kor rendezik, a találkozót a Spíler Tv közvetíti.
