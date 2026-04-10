Micsoda lelemény: Szoboszlaiék edzője megnevezte a PSG elleni vereség egyetlen pozitívumát

– jelentette ki a holland tréner, és hozzátette: a bajnokságban is most két hatalmas mérkőzés vár rájuk (a Fulham és az Everton elleni), majd még további öt a PL-ben, és remélhetőleg, még néhány a BL-ben.

„De először a Fulhamre kell összpontosítanunk, ezen a meccsen van minden figyelmünk” – mondta, majd a pozitívumokról beszélt.

Ha van bármi pozitívum a Paris Saint-Germain elleni meccsben, akkor az az, hogy a Bajnokok Ligája címvédőjével játszottunk, és megtapasztaltuk, hogy nem vagyunk azon a szinten, amelyen szeretnénk lenni. Az jó, hogy négy-öt nap múlva ismét megkapjuk az esélyt arra, hogy megmutassuk, annál sokkal jobbak vagyunk, mint amit két napja mutattunk.”

Slot hozzátette: csapata fejlődése érdekében szükségszerű, hogy ilyen mérkőzéseket játszhasson, tehát nagyon fontos, hogy ismét ott lehessen a BL-ben. Ehhez pedig a bajnokságban is teljesíteniük kell.