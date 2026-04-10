Szoboszlai Dominik: Ilyen lenne a Liverpool, ha rajtam múlna

Elengedték Szoboszlaiék kezét – már nem hisznek a csodában Liverpoolban, lemondtak Budapestről
Borzalmas formában a csapat.
A magyar válogatott csapatkapitánya szerint a Liverpoolnak a PSG elleni visszavágón biztosan más lesz a meccsterve, mint a párharc első felvonásán volt. Ha Szoboszlai Dominiken múlna, a Vörösök kilencven percen keresztül letámadnának.
Mint ismert, a Liverpool szerdán 2–0-s vereséget szenvedett idegenben a címvédő Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A Vörösök magyar középpályása, Szoboszlai Dominik a lefújást követően nemcsak a külföldi sajtónak, hanem az RTL helyszíni stábjának is nyilatkozott.
Szoboszlait először arról kérdezte a riporter, hogy a Liverpool ezúttal az 5–3–2-es hadrendben lépett pályára, nem pedig a tőle megszokott 4–2–3–1-es formációban.
„El volt döntve, hogy öt védővel játszunk, és elcsúsznak a szélsőink. Próbáltunk annyi nyomást gyakorolni rájuk, amennyit csak lehetséges, de össze-vissza futkároznak a PSG középpályásai, ezért nagyon nehéz lekövetni őket. Az elmúlt másfél évben a világ legjobb csapatává nőtték ki magukat. Jövő kedden nem ez lesz a tervünk” – tekintett előre a visszavágóra a magyar válogatott csapatkapitánya.
Szoboszlai ezt követően a saját szerepköréről beszélt. Elmondta, nem alkalmazhatott olyan szintű letámadást az ellenféllel szemben, mint amit szíve szerint megtett volna.
Ha csak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk. De nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, hogy ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, még akkor sem, hogy ha szeretnék. Ha én dönthetnék, folyamatosan letámadnék, ahogy a PSG is csinálta
– nyilatkozta.
Szoboszlai a visszavágóra az idény egyik legfontosabb meccseként tekint, nem megfeledkezve arról, hogy a Premier League-ben is gyűjtögetniük kellene a pontokat. A Mersey-parti együttes szombaton a Fulhamet fogadja a bajnokságban, s a magyar futballista reméli, az a találkozó pozitívan alakul majd a számukra, a PSG elleni második mérkőzésen pedig „csodálatos élményt” szereznének a szurkolóiknak.
Az angol és a francia csapat párharcának győztese az elődöntőben a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel találkozik majd – abban a párbajban az első meccset a németek nyerték 2–1-re.
Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP
