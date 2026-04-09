„Nulla” – Szoboszlai fotójával illusztrálták a Liverpool teljesítményét
2026. április 09. 09:12
Kiábrándító teljesítményt nyújtott Párizsban a Liverpool. Szoboszlaiék borzalmas meccsen vannak túl.
Ahogyan arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája címvédője, a francia Paris Saint-Germain hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt a sorozat negyeddöntőjének első felvonásában. A végeredmény nem feltétlenül mutatja azt az óriási különbséget, ami a két csapat között volt. A Vörösök az első félidőben egyetlen egy lövési kísérletet sem tudtak feljegyezni, míg a másodikban már igen, de egyszer sem találták el a kaput.
Az egy évvel korábbi BL-nyolcaddöntőhöz hasonlóan ezúttal a negyeddöntőben is a párizsiak dominálták a Vörösök elleni hazai meccset. Rendkívül egyoldalú volt a PSG–Liverpool találkozó, amelyen a hajráig voltak a pályán a magyarok.
A közel másfélmillió Facebook-követővel rendelkező Football Insider nem is kegyelmezett a Liverpoolnak, és egy Szoboszlai Dominik-fotóval vágott oda:
A Liverpoolnak NULLA kaput eltaláló kísérlete volt a PSG ellen”
– olvasható a posztszövegben. Egy másik posztban pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a klub a nyáron elköltött nagyjából 500 millió fontot új játékosokra, de nem hogy jobb, hanem egyenesen rosszabbá vált a csapat, mint előtte volt.
Szoboszlaiéknak esélyük sem volt
Arne Slot vezetőedző egy ötvédős rendszerben küldte fel csapatát (5–2–3), amelynek legelőrébb játszó játékosa Szoboszlai volt. Gyakorlatilag az egész csapat a biztos védekezésre és a kontrára rendezkedett be, de már a 11. percben hátrányba került. A hazaiak vezetőgóljához persze kellett egy jó adag szerencse is PSG-oldalról, hogy megpattant a lövés, majd utána a Paris Saint-Germainnek bőven megvolt a lehetősége arra, hogy kiüsse angol ellenfelét. Az aranylabdás Ousmane Dembélé három nagy helyzetet is kihagyott, miközben Giorgi Mamardasvilinek egy újabb megpattanó lövés után bravúrt kellett bemutatnia. A PSG akár két büntetőt is kaphatott volna, de Ibrahima Konaté becsúszását végül szabályosnak ítélte a játékvezető, a legvégén pedig egy lökésnél nem fújt a sípjába. Ezenkívül is voltak még olyan támadások, amelyek nem zárultak lövéssel, de bennük volt a gólveszély. Érdekesség, hogy a PSG-nek 500-zal több passza volt, mint a Liverpoolnak.
Ha az osztályzatokat nézzük, a Sofascore-nál a legjobb liverpooli, Florian Wirtz 7-est kapott, a többieké viszont mind hatossal kezdődött (Szoboszlai Dominik: 6,3, Kerkez Milos: 6,6). A túloldalon a kapuson kívül mindenki hetes felett kapott, míg Hvicsa Kvarachelia 9-essel a mérkőzés legjobbja lett.
Szoboszlainak – akit Slot a 78. percben lecserélt – csupán 29 passza volt, ebből 20 volt pontos. Hiába játszott ő legelőrébb a vendégek részéről, nem tudta célba venni a kaput, hiszen folyamatosan a védekezésre kellett koncentrálnia, az ellenfél tizenhatosához pedig nem tudott odakerülni a Liverpool.
Összességében egy nagyon sima meccset láthattunk, amely akár kiütéses PSG-győzelmet is hozhatott volna, így azonban még nyitott maradt a párharc. Ahogyan Szoboszlai mondta, a Liverpool az Anfielden mindent megtesz a továbbjutásért.
