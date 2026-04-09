„Nulla” – Szoboszlai fotójával illusztrálták a Liverpool teljesítményét

Arne Slot vezetőedző egy ötvédős rendszerben küldte fel csapatát (5–2–3), amelynek legelőrébb játszó játékosa Szoboszlai volt. Gyakorlatilag az egész csapat a biztos védekezésre és a kontrára rendezkedett be, de már a 11. percben hátrányba került. A hazaiak vezetőgóljához persze kellett egy jó adag szerencse is PSG-oldalról, hogy megpattant a lövés, majd utána a Paris Saint-Germainnek bőven megvolt a lehetősége arra, hogy kiüsse angol ellenfelét. Az aranylabdás Ousmane Dembélé három nagy helyzetet is kihagyott, miközben Giorgi Mamardasvilinek egy újabb megpattanó lövés után bravúrt kellett bemutatnia. A PSG akár két büntetőt is kaphatott volna, de Ibrahima Konaté becsúszását végül szabályosnak ítélte a játékvezető, a legvégén pedig egy lökésnél nem fújt a sípjába. Ezenkívül is voltak még olyan támadások, amelyek nem zárultak lövéssel, de bennük volt a gólveszély. Érdekesség, hogy a PSG-nek 500-zal több passza volt, mint a Liverpoolnak.

Szoboszlaiék ismét kikaptak, ezúttal Párizsban (Fotó: Julien de Rosa/AFP)

Ha az osztályzatokat nézzük, a Sofascore-nál a legjobb liverpooli, Florian Wirtz 7-est kapott, a többieké viszont mind hatossal kezdődött (Szoboszlai Dominik: 6,3, Kerkez Milos: 6,6). A túloldalon a kapuson kívül mindenki hetes felett kapott, míg Hvicsa Kvarachelia 9-essel a mérkőzés legjobbja lett.