Elengedték Szoboszlaiék kezét – már nem hisznek a csodában Liverpoolban, lemondtak Budapestről

2026. április 09. 10:26

Borzalmas formában a Liverpool. A szekértő szerint sem látunk hatalmas fordítást a jövő héten, így Szoboszlaiék kiesnek a Bajnokok Ligájából.

Ahogyan arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája címvédője, a francia Paris Saint-Germain hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt a sorozat negyeddöntőjének első felvonásán. A végeredmény nem feltétlenül mutatja azt az óriási különbséget, ami a két csapat között volt. A mérkőzés után a Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst értékelt.

Ilyen távol még nem volt Budapest a Liverpooltól

– jelentette ki a sportújságíró. – Bár Arne Slot és a játékosai megpróbálnak pozitívan nyilatkozni a PSG-től elszenvedett vereség után, az Anfielden most már nem álmodoznak a hetedik európai kupatrófeáról.”

Nagyon nehéz helyzetbe kerültek Szoboszlaiék

Gorst azzal folytatta, kérdés, hogy meddig nem jöhet szóba az újabb európai trófea megszerzése, hiszen még az sem biztos, hogy a Liverpool a következő idényben elindulhat a BL-ben. Ehhez maga mögött kell tudnia hagyni a Chelsea-t a Premier League-ben, hiszen már biztos, hogy az ötödik hely is BL-kvótát ér. Ehhez mi annyit azért hozzáteszünk, hogy a Brentford és az Everton is háromponton belül van, tehát ők is odaérhetnek.

Bár a Liverpool alapvetően képes az Anfielden nagy fordításra, szerinte ebben a keretben ez nincs benne, mert a játékosok óriási önbizalomhiánnyal küszködnek a Manchester City és a PSG elleni meccsek után, amelyeken hat gólt kaptak, és egyet sem szereztek.

Emlékeztetett arra, hogy a Vörösök minden sorozatot figyelembe véve elszenvedték 16. vereségüket is az idényben. A PSG uralta a mérkőzést, és bebizonyította, hogy mitől is a világ legjobb csapata. Úgy véli, Arne Slot számára nem ez volt a legjobb alkalom arra, hogy kísérletezzen, és öt védővel küldje fel a Liverpoolt, amely az elmúlt nyolc tétmeccséből csupán kettőt nyert meg.

„Abból a szempontból még érdekesebb döntés volt ez a részéről, hogy a múlt szombati, Manchester Citytől elszenvedett négy–nullás vereség óta nem volt elég idő begyakorolni ezt a taktikát az edzésen. Mindez a válaszokat kereső edző kétségbeeséséről árulkodik. A nulla kaput eltaláló lövés pedig önmagáért beszél.”

A meccs után Slot is elismerte, hogy akár egy nagyobb vereségbe is beleszaladhattak volna. Az első félidőben nem tudtak felmutatni egyetlen kapura lövési kísérletet sem, amire öt éve nem volt példa, továbbá az első játékrészben csupán 82 passzt mutattak fel, ami az elmúlt 19 esztendőt tekintve a legkevesebb volt.

Gorst megemlítette, hogy Ousmane Dembélé akár mesterhármast is szerezhetett volna, míg Mohamed Szalah a kispadon maradt, ami ugyancsak meglepő döntésnek bizonyult.

A Vörösök számára jön egy újabb nagy európai kupaeste a Mersey-partján. De az Anfield régi varázsa lehet, hogy már elillant erre az évre.”

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gyaloggos
2026. április 09. 11:00
SLOT -ot már régen el kellett volna zavarni! EZ megtörténik hamarosan, csak hát ez most ESŐ UTÁN KÖPÖNYEG!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!