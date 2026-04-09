Elengedték Szoboszlaiék kezét – már nem hisznek a csodában Liverpoolban, lemondtak Budapestről

Ahogyan arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája címvédője, a francia Paris Saint-Germain hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt a sorozat negyeddöntőjének első felvonásán. A végeredmény nem feltétlenül mutatja azt az óriási különbséget, ami a két csapat között volt. A mérkőzés után a Liverpool Echo újságírója, Paul Gorst értékelt.

Ilyen távol még nem volt Budapest a Liverpooltól

– jelentette ki a sportújságíró. – Bár Arne Slot és a játékosai megpróbálnak pozitívan nyilatkozni a PSG-től elszenvedett vereség után, az Anfielden most már nem álmodoznak a hetedik európai kupatrófeáról.”