Egy pillanatig nem volt megállás Madridban: nagyszerű meccsen került előnybe a Bayern München

Lüktető iramban kezdődött a Real–Bayern. A vendégek domináltak, több helyzetet is kidolgoztak, és az egyiket, a 41. percben Luis Díaz révén gólra is váltották (0–1). Előtte egyébként még Dayot Upamecanónak is volt egy ziccere, meg egy borzalmason hazatett labda után Serge Gnabry is betalálhatott volna.

A túloldalon is volt hiba meg helyzet, de Kylian Mbappé mindkét lehetőségénél Manuel Neuer védeni tudott. Ugyanakkor összességében a helyzetek minősége alapján a Bayern akár kettővel is vezethetett volna a szünetben.

A második játékrész legelején aztán megduplázta előnyét, alig húsz másodperc elteltével Harry Kane helyezett a kapuba (0–2). Utána több helyzete is volt a német gárdának, de Andrij Lunyin szépeket védett. Aztán a Real is betalálhatott volna, Upamecano rosszul hazafejelt labdájára Vinícius Júnior csapott le, de nem tudott Neuer mellett/felett elhelyezni. Mbappénak is megvoltak a maga újabb nagy lehetőségei, de vagy a német kapus védett bravúrral, vagy nem találta el a kaput. Pörgős, jó iramú meccs volt, és ekkor még mindig hátra volt belőle egy fél félidő.

A 74. percben aztán összejött a gól Kylian Mbappénak, de a francia klasszis majdnem ezt is kihagyta, Neuer majdnem védeni tudott (1–2).

Mindkét csapat betalálhatott volna még, de az eredmény már nem változott. Kész csoda, hogy csak három gólt láthattunk egy olyan meccsen, amelyen megérdemelten nyert a Bayern München.