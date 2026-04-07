Egy pillanatig nem volt megállás Madridban: nagyszerű meccsen került előnybe a Bayern München

Dörzsölik a tenyerüket Budapesten: annyi pénzt szednek ki az emberekből, amennyit nem szégyellnek
A Bayern München és az Arsenal is idegenben győzött. Kedden két mérkőzéssel rajtolt el a Bajnokok Ligája negyeddöntője.
Kedden két mérkőzéssel megkezdődött a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős köre: a spanyol Real Madrid a német Bayern Münchent, míg a portugál Sporting CP az angol Arsenalt fogadta.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, első mérkőzések
Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 1–2 (Mbappé 74., ill. L. Díaz 41., Kane 46.)
Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 0–1 (Havertz 90+1.)
Szerdán
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
Lüktető iramban kezdődött a Real–Bayern. A vendégek domináltak, több helyzetet is kidolgoztak, és az egyiket, a 41. percben Luis Díaz révén gólra is váltották (0–1). Előtte egyébként még Dayot Upamecanónak is volt egy ziccere, meg egy borzalmason hazatett labda után Serge Gnabry is betalálhatott volna.
A túloldalon is volt hiba meg helyzet, de Kylian Mbappé mindkét lehetőségénél Manuel Neuer védeni tudott. Ugyanakkor összességében a helyzetek minősége alapján a Bayern akár kettővel is vezethetett volna a szünetben.
A második játékrész legelején aztán megduplázta előnyét, alig húsz másodperc elteltével Harry Kane helyezett a kapuba (0–2). Utána több helyzete is volt a német gárdának, de Andrij Lunyin szépeket védett. Aztán a Real is betalálhatott volna, Upamecano rosszul hazafejelt labdájára Vinícius Júnior csapott le, de nem tudott Neuer mellett/felett elhelyezni. Mbappénak is megvoltak a maga újabb nagy lehetőségei, de vagy a német kapus védett bravúrral, vagy nem találta el a kaput. Pörgős, jó iramú meccs volt, és ekkor még mindig hátra volt belőle egy fél félidő.
A 74. percben aztán összejött a gól Kylian Mbappénak, de a francia klasszis majdnem ezt is kihagyta, Neuer majdnem védeni tudott (1–2).
Mindkét csapat betalálhatott volna még, de az eredmény már nem változott. Kész csoda, hogy csak három gólt láthattunk egy olyan meccsen, amelyen megérdemelten nyert a Bayern München.
A nap másik mérkőzésén az Arsenal Kai Havertz 91. percben szerzett góljával legyőzte idegenben a Sporting CP-t, tehát itt is egygólos vendégsiker született (0–1).
A Real Madrid az előző körben a Manchester Cityt búcsúztatta, most pedig egy újabb nagy párharc vár rá, ugyanis a végső győzelemre egyik legnagyobb esélyesnek tartott Bayern Münchent fogadja. A keddi játéknap másik mérkőzésén a norvéd Bodö/Glimt elleni párharcot háromgólos hátrányból megfordító Sporting CP a Premier League éllovasát, az Arsenal fogadja. Az Ágyúsok a legutóbbi két tétmérkőzésükön vereséget szenvedtek:
ami azt jelenti, hogy már „csak” két fronton érdekeltek.
A 41. percben Luis Díaz góljával előnyben a bajorok Madridban. Serge Gnabry remekül tálalt a Trent Alexander-Arnold mögül kilépő kolumbiai csapattársnak, aki egyből kilőtte a hosszú sarkot. 0–1
Húsz másodperccel a második félidő kezdése után megduplázta előnyét a Bayern, Harry Kane helyezett a sarokba a tizenhatoson kívül. Ráadásul úgy, hogy a Real kezdte a második játékrészt, de a bajorok egy labdaszerzés után gyorsan végigvitték az ellenakciót. 0–2
A 74. percben csak összejött a gól Kylian Mbappénak, a labda épphogy áthaladt a gólvonalon. 1–2
Az Ágyúsok egy 91. percben szerzett góllal vezetnek Lisszabonban, Kai Havertz talált be közelről. 0–1
Nyitókép: Oscar del Pozo/AFP
***
