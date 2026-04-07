Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Budapest Bajnokok Ligája Puskás aréna

Dörzsölik a tenyerüket Budapesten: annyi pénzt szednek ki az emberekből, amennyit nem szégyellnek

2026. április 07. 20:38

Hamarosan eljön a nagy nap. Május végén rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét.

Szűk két hónappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét megelőzően egekbe szöktek a szállásárak a magyar főváros frekventált helyein. Egy átlagos május végi hétvégéhez képest akár négyszeresét is elkérhetik a szállodaláncok a finálé éjszakáin, miközben több luxusszálloda már most telt házas – írja az Index, amely megnézte, hogyan alakulnak a szállásárak Budapesten a finálé hétvégéjén.

Mint ismert, május utolsó hétvégéjén Budapesten rendezik a klubfutball legjelentősebb mérkőzését, a Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Arénában. Kiindulva az elmúlt évek fináléiból, amelyeket Londonban és Münchenben tartottak, legalább 60–80 millió euró volt a gazdasági hatás, amelyből 70 százalék közvetlenül a helyi szolgáltatóknál csapódott le. Ugyan még csak a negyeddöntőknél járunk, tehát nem tudjuk, mely két csapat játszik majd május 30-án 18 órától a Puskás Arénában, a semleges szektorokba szóló jegyigénylés már elkezdődött, és rengeteg szállodaiszoba-foglalás is érkezett arra a hétvégére – olvasható az index.hu-n. A cikk hozzátette: korábbi BL-döntők helyszínein jellemzően 100–300 százalékkal magasabb szinten határozták meg a szállásadók az egy éjszakára értendő árakat, és így lesz ez Budapesten is.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

„Ennek apropóján gyorsan utánanéztünk az egyik nemzetközi, népszerű szállásfoglaló oldalon, hogyan alakulnak a hotelszobák árai Budapesten a BL-döntő hétvégéjén, összevetve az egy héttel korábbi árakkal.”

Ennek megfelelően a még foglalható legolcsóbb szálláshelyek két főre, két éjszakára – május 30-tól június 1-ig – nagyjából 250–300 ezer forinttól kezdődnek, de leginkább hostelekben. Amennyiben külföldiként kényelmesebb körülmények között, hotelszobába szeretnénk foglalni a BL-döntő napjaira, akkor már az alacsonyabb kategóriájú szobák ára is eléri a 400 ezer forintot két éjszakára. Rengeteg ismert szállodalánc, mint a Marriott vagy az InterContinental budapesti egysége viszont már most telt házas.

Két éjszakára egymillió forint fölötti árakat még bőven találunk a kínálatban, sőt, néhány prémiumszoba vagy apartman a keresett két éjszakára eléri a 1,5–3 millió forintos értéket.

Érdekesség, hogyha megnézzük ugyanezen szálláshelyek árait egy héttel korábbi dátumra, május 23-tól 25-ig, két éjszakára, két főre, drasztikus különbségeket találunk.

Az Index megemlítette: az InterContinental szállodalánc – amely már telt házas a BL-döntő hétvégéjére – két éjszakára 180 ezer forintért kínálja szobáit, amely összegért egy héttel később még egy hostelben sem feltétlenül kaphatunk ágyat. Egy héttel a BL-döntő előtt átlagosan 80–100 ezer forint egy éjszakára egy budapesti hotelszoba, május 30. és június 1. között viszont ennek akár a négyszeresét is elkérhetik a szállásadók az európai csúcsfutball ünnepének apropóján.

Idén Budapesten lesz a BL-döntő (Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA)

Újabb lépés Budapest felé

Kedden és szerdán is két-két negyeddöntőt rendeznek, a visszavágót pedig jövő héten.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, első mérkőzések
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

Szerdán
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. április 08. 05:57
Mit össze fröcsögtek a Puskás aréna ellen, hogy sosem hozza be az árát. Pedig azóta az ottani rendezvények, mérkőzések már behozták. Hát még a járulékos nyereség, ami az ottani eseményekkel kapcsolatos azok hozzák az extraprofitot.
Válasz erre
1
0
massivement5
2026. április 07. 23:01
Mi ez a förtelmes, proli bulvármoslék, uszító cím már megint? Tudom, a félanalfabétàknak jó ez is.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!