Dörzsölik a tenyerüket Budapesten: annyi pénzt szednek ki az emberekből, amennyit nem szégyellnek

Budapestről tett hatalmas bejelentést David Beckham
Világsztárokat hoz Magyarországra.
Hamarosan eljön a nagy nap. Május végén rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét.
Szűk két hónappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét megelőzően egekbe szöktek a szállásárak a magyar főváros frekventált helyein. Egy átlagos május végi hétvégéhez képest akár négyszeresét is elkérhetik a szállodaláncok a finálé éjszakáin, miközben több luxusszálloda már most telt házas – írja az Index, amely megnézte, hogyan alakulnak a szállásárak Budapesten a finálé hétvégéjén.
Mint ismert, május utolsó hétvégéjén Budapesten rendezik a klubfutball legjelentősebb mérkőzését, a Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Arénában. Kiindulva az elmúlt évek fináléiból, amelyeket Londonban és Münchenben tartottak, legalább 60–80 millió euró volt a gazdasági hatás, amelyből 70 százalék közvetlenül a helyi szolgáltatóknál csapódott le. Ugyan még csak a negyeddöntőknél járunk, tehát nem tudjuk, mely két csapat játszik majd május 30-án 18 órától a Puskás Arénában, a semleges szektorokba szóló jegyigénylés már elkezdődött, és rengeteg szállodaiszoba-foglalás is érkezett arra a hétvégére – olvasható az index.hu-n. A cikk hozzátette: korábbi BL-döntők helyszínein jellemzően 100–300 százalékkal magasabb szinten határozták meg a szállásadók az egy éjszakára értendő árakat, és így lesz ez Budapesten is.
„Ennek apropóján gyorsan utánanéztünk az egyik nemzetközi, népszerű szállásfoglaló oldalon, hogyan alakulnak a hotelszobák árai Budapesten a BL-döntő hétvégéjén, összevetve az egy héttel korábbi árakkal.”
Ennek megfelelően a még foglalható legolcsóbb szálláshelyek két főre, két éjszakára – május 30-tól június 1-ig – nagyjából 250–300 ezer forinttól kezdődnek, de leginkább hostelekben. Amennyiben külföldiként kényelmesebb körülmények között, hotelszobába szeretnénk foglalni a BL-döntő napjaira, akkor már az alacsonyabb kategóriájú szobák ára is eléri a 400 ezer forintot két éjszakára. Rengeteg ismert szállodalánc, mint a Marriott vagy az InterContinental budapesti egysége viszont már most telt házas.
Két éjszakára egymillió forint fölötti árakat még bőven találunk a kínálatban, sőt, néhány prémiumszoba vagy apartman a keresett két éjszakára eléri a 1,5–3 millió forintos értéket.
Érdekesség, hogyha megnézzük ugyanezen szálláshelyek árait egy héttel korábbi dátumra, május 23-tól 25-ig, két éjszakára, két főre, drasztikus különbségeket találunk.
Az Index megemlítette: az InterContinental szállodalánc – amely már telt házas a BL-döntő hétvégéjére – két éjszakára 180 ezer forintért kínálja szobáit, amely összegért egy héttel később még egy hostelben sem feltétlenül kaphatunk ágyat. Egy héttel a BL-döntő előtt átlagosan 80–100 ezer forint egy éjszakára egy budapesti hotelszoba, május 30. és június 1. között viszont ennek akár a négyszeresét is elkérhetik a szállásadók az európai csúcsfutball ünnepének apropóján.
Kedden és szerdán is két-két negyeddöntőt rendeznek, a visszavágót pedig jövő héten.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Negyeddöntő, első mérkőzések
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
Szerdán
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA
