Dörzsölik a tenyerüket Budapesten: annyi pénzt szednek ki az emberekből, amennyit nem szégyellnek

Szűk két hónappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét megelőzően egekbe szöktek a szállásárak a magyar főváros frekventált helyein. Egy átlagos május végi hétvégéhez képest akár négyszeresét is elkérhetik a szállodaláncok a finálé éjszakáin, miközben több luxusszálloda már most telt házas – írja az Index, amely megnézte, hogyan alakulnak a szállásárak Budapesten a finálé hétvégéjén.

Mint ismert, május utolsó hétvégéjén Budapesten rendezik a klubfutball legjelentősebb mérkőzését, a Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Arénában. Kiindulva az elmúlt évek fináléiból, amelyeket Londonban és Münchenben tartottak, legalább 60–80 millió euró volt a gazdasági hatás, amelyből 70 százalék közvetlenül a helyi szolgáltatóknál csapódott le. Ugyan még csak a negyeddöntőknél járunk, tehát nem tudjuk, mely két csapat játszik majd május 30-án 18 órától a Puskás Arénában, a semleges szektorokba szóló jegyigénylés már elkezdődött, és rengeteg szállodaiszoba-foglalás is érkezett arra a hétvégére – olvasható az index.hu-n. A cikk hozzátette: korábbi BL-döntők helyszínein jellemzően 100–300 százalékkal magasabb szinten határozták meg a szállásadók az egy éjszakára értendő árakat, és így lesz ez Budapesten is.