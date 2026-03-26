David Beckham Bajnokok Ligája Puskás aréna

Budapestről tett hatalmas bejelentést David Beckham

2026. március 26. 16:11

A The Killers lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os, budapesti döntőjének sztárfellépője. Mindezt pedig nem más, mint az angol futballikon, David Beckham jelentette be.

null

Aki még nem tudná: 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg az európai klubfutball legfontosabb eseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. Azt, hogy melyik két csapat lesz a finálé résztvevője, még nem mostanában fogjuk megtudni, hiszen még két hét van hátra a negyeddöntők első felvonásáig is. Ennek ellenére van már egy résztvevője a hatalmasnak ígérkező show-nak, melyet nem más, mint az angol futballikon, David Beckham jelentett be.

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA egy videót töltött fel a YouTube-csatornájára, melyben az egyébként egyszeres BL-győztes korábbi kiváló középpályás biliárdozik. Nem éppen akárkikkel, hanem a világhírű The Killers zenekar tagjaival. Aki nem ismerte volna fel azonnal Brandon Flowers énekest, annak is gyorsan lelövik a poént a videóban, amikor elmondják: 

a BL-finálé előtt a Kick Off Show keretében a rockbanda tagjai fognak zenélni a Puskás Arénában.

David Beckham és Brandon Flowers versenyfutása

A videóban ezután Flowers és Beckham között óriási versenyfutás kezdődik azért, hogy melyikük ér előbb Budapestre: az énekes autóval, míg a 115-szörös angol válogatott játékos motorral próbálkozik.

Miközben a Bajnokok Ligája döntőjét korábban soha nem rendezték meg Magyarországon, addig a The Killers korábban már többször is hazánkba látogatott, legutóbb 2022 nyarán a soproni VOLT Fesztivál nyitónapjának főfellépői voltak.

David Beckham
David Beckham. Fotó: youtube.com/@UEFA képernyőfotó

A BL döntőjére egyébként már lehet jegyeket igényelni, igaz, kevesebb mint 5 ezer belépőt osztanak ki a semleges szurkolók között szerte a világon – ráadásul azt is igen borsos áron. A finálé magyar nagykövete Juhász Roland lett – de mivel még a Liverpool csapata is versenyben van a sorozatban, akár magyar játékos is pályára léphet majd a Puskás Arénában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében. Igaz, ehhez a negyeddöntőben először is a címvédő PSG-t kellene kiejteniük.

Nyitókép: Chandan Khanna / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iimre
2026. március 26. 16:28
"Budapestről tett hatalmas bejelentést David Beckham" Már azt hittem, coming outolt és bevalotta, hogy buzi… :D
cirmos
2026. március 26. 16:14
csodálkozom, hogy ez nem a "bréking" kategória...
