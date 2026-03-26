Budapestről tett hatalmas bejelentést David Beckham

Aki még nem tudná: 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg az európai klubfutball legfontosabb eseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. Azt, hogy melyik két csapat lesz a finálé résztvevője, még nem mostanában fogjuk megtudni, hiszen még két hét van hátra a negyeddöntők első felvonásáig is. Ennek ellenére van már egy résztvevője a hatalmasnak ígérkező show-nak, melyet nem más, mint az angol futballikon, David Beckham jelentett be.

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA egy videót töltött fel a YouTube-csatornájára, melyben az egyébként egyszeres BL-győztes korábbi kiváló középpályás biliárdozik. Nem éppen akárkikkel, hanem a világhírű The Killers zenekar tagjaival. Aki nem ismerte volna fel azonnal Brandon Flowers énekest, annak is gyorsan lelövik a poént a videóban, amikor elmondják: