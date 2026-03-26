Budapestről tett hatalmas bejelentést David Beckham
2026. március 26. 16:11
A The Killers lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os, budapesti döntőjének sztárfellépője. Mindezt pedig nem más, mint az angol futballikon, David Beckham jelentette be.
Aki még nem tudná: 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg az európai klubfutball legfontosabb eseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. Azt, hogy melyik két csapat lesz a finálé résztvevője, még nem mostanában fogjuk megtudni, hiszen még két hét van hátra a negyeddöntők első felvonásáig is. Ennek ellenére van már egy résztvevője a hatalmasnak ígérkező show-nak, melyet nem más, mint az angol futballikon, David Beckham jelentett be.
Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA egy videót töltött fel a YouTube-csatornájára, melyben az egyébként egyszeres BL-győztes korábbi kiváló középpályás biliárdozik. Nem éppen akárkikkel, hanem a világhírű The Killers zenekar tagjaival. Aki nem ismerte volna fel azonnal Brandon Flowers énekest, annak is gyorsan lelövik a poént a videóban, amikor elmondják:
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
a BL-finálé előtt a Kick Off Show keretében a rockbanda tagjai fognak zenélni a Puskás Arénában.
David Beckham és Brandon Flowers versenyfutása
A videóban ezután Flowers és Beckham között óriási versenyfutás kezdődik azért, hogy melyikük ér előbb Budapestre: az énekes autóval, míg a 115-szörös angol válogatott játékos motorral próbálkozik.
Miközben a Bajnokok Ligája döntőjét korábban soha nem rendezték meg Magyarországon, addig a The Killers korábban már többször is hazánkba látogatott, legutóbb 2022 nyarán a soproni VOLT Fesztivál nyitónapjának főfellépői voltak.
A BL döntőjére egyébként már lehet jegyeket igényelni, igaz, kevesebb mint 5 ezer belépőt osztanak ki a semleges szurkolók között szerte a világon – ráadásul azt is igen borsos áron. A finálé magyar nagykövete Juhász Roland lett – de mivel még a Liverpool csapata is versenyben van a sorozatban, akár magyar játékos is pályára léphet majd a Puskás Arénában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében. Igaz, ehhez a negyeddöntőben először is a címvédő PSG-t kellene kiejteniük.
A válogatott szünet után már a negyeddöntőkkel folytatódik az európai klubfutball csúcssorozata. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagykövete népszerű kijelentést tett, ami azonnal elnyerte a publikum elismerését.