Hatalmas tapsot kapott kijelentéséért a „nagykövet” Budaörsön

Felemelő érzés, hogy ily módon képviselhetem Magyarországot egy történelmi eseményen. Merthogy szerintem nyugodtan nevezhető történelminek, hiszen ilyen rangos mérkőzésnek még nem adott otthont Budapest”

– fogalmazott a szövetség honlapjának adott interjújában a szakember, akinek ez lesz a második döntője, amit a helyszínen izgulhat végig. Az első a 2014-es Real Madrid–Atlético Madrid csata volt, amit Lisszabonban látott.

„Ezúttal más minőségben leszek ott a döntőn, de már most alig várom! Az utóbbi években Magyarország számtalanszor bizonyította, hogy tökéletes házigazdája tud lenni a legfontosabb sporteseményeknek is. Nagykövetként az is feladatom, hogy népszerűsítsem a BL-döntőt, de ebből a szempontból könnyű dolgom van: ha valaminek, ennek a találkozónak nem kell a hírverés. A mérkőzés előtti napokban bizonyára sűrű lesz a program, a felhajtás pedig hatalmas, de ezzel sincs gond, sőt boldogan veszek részt mindenben! Elképesztő varázsa lesz annak, ahogy a döntőbe jutott két csapat szurkolói ellepik Budapestet. Már hetekkel a finálé előtt különleges hangulat várható, ami majd május végén a tetőfokára hág.

Ez tényleg a futball ünnepe lesz!”

– mondta az mlsz.hu-nak Juhász Roland.