BL-döntő nagykövet Juhász Roland

Hatalmas tapsot kapott kijelentéséért a „nagykövet” Budaörsön

2026. március 23. 16:29

A válogatott szünet után már a negyeddöntőkkel folytatódik az európai klubfutball csúcssorozata. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagykövete népszerű kijelentést tett, ami azonnal elnyerte a publikum elismerését.

A magyar nemzeti csapat korszakos belső védője, a korábbi 95-szörös válogatott labdarúgó, Juhász Roland felemelő érzésnek nevezte, hogy a Puskás Arénában május 30-án sorra kerülő Bajnokok Ligája-döntő magyarországi nagykövete lehet. A belga Anderlechtnél nyolc idényt lehúzó játékos a történelminek nevezhető eseményről és a BL-ben szerzett élményeiről is mesélt, sőt még azt is elárulta, melyik két csapatot látná legszívesebben a fináléban.

Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség péntek délelőtti küldöttközgyűlése kapcsán jelentette be, hogy Juhász Roland lett a finálé magyarországi nagykövete.

„Nem túlzás, egyszer adatik meg ilyen az ember életében. Már az óriási megtiszteltetés, hogy egyáltalán szóba került a nevem, mondanom sem kell, egy másodpercig nem hezitáltam, hogy igent mondjak-e.

Felemelő érzés, hogy ily módon képviselhetem Magyarországot egy történelmi eseményen. Merthogy szerintem nyugodtan nevezhető történelminek, hiszen ilyen rangos mérkőzésnek még nem adott otthont Budapest”

– fogalmazott a szövetség honlapjának adott interjújában a szakember, akinek ez lesz a második döntője, amit a helyszínen izgulhat végig. Az első a 2014-es Real Madrid–Atlético Madrid csata volt, amit Lisszabonban látott.

„Ezúttal más minőségben leszek ott a döntőn, de már most alig várom! Az utóbbi években Magyarország számtalanszor bizonyította, hogy tökéletes házigazdája tud lenni a legfontosabb sporteseményeknek is. Nagykövetként az is feladatom, hogy népszerűsítsem a BL-döntőt, de ebből a szempontból könnyű dolgom van: ha valaminek, ennek a találkozónak nem kell a hírverés. A mérkőzés előtti napokban bizonyára sűrű lesz a program, a felhajtás pedig hatalmas, de ezzel sincs gond, sőt boldogan veszek részt mindenben! Elképesztő varázsa lesz annak, ahogy a döntőbe jutott két csapat szurkolói ellepik Budapestet. Már hetekkel a finálé előtt különleges hangulat várható, ami majd május végén a tetőfokára hág.

Ez tényleg a futball ünnepe lesz!”

– mondta az mlsz.hu-nak Juhász Roland.

Juhász Roland Bajnokok Ligája-emlékei

A pályafutását Tápiószecsőn kezdő, majd

  • az MTK-ban,
  • az Anderlechtben és
  • a Videotonban

futballozó, többek között három magyar és öt belga bajnoki címet nyerő Juhász Roland nem csupán nézőként őriz emléket BL-összecsapásról: a selejtezőkkel együtt összesen 36 mérkőzésen lépett pályára az első számú európai kupasorozatban.

Kiemelte, soha nem felejti el az első csoportmeccsét – annak ellenére sem, hogy 2005. szeptember 13-án az Anderlecht vereséget szenvedett a Chelsea vendégeként.

„Bár egy nullára kikaptunk Londonban, életre szóló élményt jelentett az a kilencven perc. Korábban az MTK-val már szerepelhettem Bajnokok Ligája-selejtezőn, de a csoportmérkőzés egészen más kávéház volt. Több mint húsz éve volt, de máig előttem van, hogy megyünk be a stadionba, és én csak ámulok azon, hogy minden a sorozat emblémájával van díszítve. A legkisebb részletre is figyeltek, ott tapasztaltam meg először, milyen lenyűgöző légkör övezi a Bajnokok Ligáját.

Szerencsére több mérkőzésen is megélhettem ezt, a Milan ellen még gólt is szereztem! El kell ismernem, nem az volt életem legjobb meccse, de a Didának fejelt gól és az idő megszépíti a négy egyes vereséget”

– elevenítette fel.

Juhász Roland elárulta, hogy a leginkább egy Liverpool–Barcelona mérkőzésnek örülne az idei döntőben.

„De jó lenne, ha két magyart is láthatnánk a pályán! A Barca gyerekkori kedvenc, azt meg aligha kell részletezni, miért szorítok az angol bajnoknak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára ráadásul az otthont jelenti a Puskás Aréna – szívből kívánom nekik, hogy május harmincadikán megtapasztalják, milyen érzés hazai pályán BL-döntőt játszani!” – zárta szavait Juhász Roland, aki a Decathlon és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) budaörsi közönségtalálkozóján óriási tapsot kapott a Barcelona nevének említése miatt.

Fotó: mlsz.hu

