Csányi Sándor kockázatos kijelentést tett – rajta csattanhat az ostor, ha nem lesz igaza

Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón elmondta, a honi futballszurkolók minden sebére gyógyírt jelentene, ha válogatottunk a négy év múlva esedékes, 2030-as világbajnokságra kijutna, sőt vállalja érte a felelősséget, ha ez mégsem történik meg.

Kijutunk a vébére! Eddig ezt nem mondtam, de most vállalom ezért a felelősséget

– idézte a Nemzeti Sport az MLSZ első emberét, aki éppen pénteken töltötte be a 73. életévét.