Csányi Sándor kockázatos kijelentést tett – rajta csattanhat az ostor, ha nem lesz igaza

„A buzi MLSZ már-már úriemberi kritika” – Csányi Sándor üzent a magyar ultráknak, de Kubatovot is megemlítette
„Most nagyon jól tudnék vitatkozni Kubatov Gáborral, de nem akarok. Azt gondolom, nem érdemli meg.”
A Magyar Labdarúgó-szövetség pénteken tartotta meg az éves rendes közgyűlését. Az eseményt követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor kijelentette, nemzeti válogatottunk kijut majd a 2030-as világbajnokságra.
Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón elmondta, a honi futballszurkolók minden sebére gyógyírt jelentene, ha válogatottunk a négy év múlva esedékes, 2030-as világbajnokságra kijutna, sőt vállalja érte a felelősséget, ha ez mégsem történik meg.
Kijutunk a vébére! Eddig ezt nem mondtam, de most vállalom ezért a felelősséget
– idézte a Nemzeti Sport az MLSZ első emberét, aki éppen pénteken töltötte be a 73. életévét.
Kifejtette, erre azért lát a korábbiaknál nagyobb esélyt, mert egyre több a külföldön játszó futballista és javult a magyar bajnokság színvonala. Marco Rossi szövetségi kapitány kapcsán kijelentette, nemcsak ők bíznak benne, hanem a játékosok is. Szerinte nem a magyar-olasz szakember rontotta el a három mérkőzést a vb-selejtezők során. Azt ugyanakkor megemlítette, hogy a jövőben már lesz sportpszichológus a válogatott mellett, eddig azért nem volt, mert Rossi azt mondta, megoldja ezt.
„Most nagyon jól tudnék vitatkozni Kubatov Gáborral, de nem akarok. Azt gondolom, nem érdemli meg.”
Csányi elárulta, az NB I lebonyolításán egyelőre nem terveznek módosítani.
Hiába nem teljesen igazságos az NB I versenykiírása, marad a lebonyolítás, mert a csapatok ezt szavazták meg. De egyszer elérjük, hogy újra tizenhat csapat legyen az élvonalban, ehhez a kluboknak több bevételt kell generálni jegyből, játékoseladásból
– közölte.
Az idei budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán Csányi bejelentette, hogy Juhász Roland korábbi válogatott védő lesz a hazai nagykövete, ahogy az Európa-liga-finálé esetében Gera Zoltán volt.
A közgyűlésen a válogatott korábbi csapatkapitányát,
Szalai Ádámot megválasztották az MLSZ harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének.
A 86-szoros válogatott Szalai célként azt jelölte meg, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget az NB I-ben, külföldi bajnokságban és a válogatottban. Ahogy fogalmazott, pályafutása során már sokszor bebizonyította, nehéz nála elérni, hogy feladja a kitűzött céljait.
Nyitókép: MTI / Kocsis Zoltán
