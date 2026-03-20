magyar válogatott világbajnokság Csányi Sándor Szalai Ádám MLSZ NB I

Csányi Sándor kockázatos kijelentést tett – rajta csattanhat az ostor, ha nem lesz igaza

2026. március 20. 17:19

A Magyar Labdarúgó-szövetség pénteken tartotta meg az éves rendes közgyűlését. Az eseményt követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor kijelentette, nemzeti válogatottunk kijut majd a 2030-as világbajnokságra.

Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón elmondta, a honi futballszurkolók minden sebére gyógyírt jelentene, ha válogatottunk a négy év múlva esedékes, 2030-as világbajnokságra kijutna, sőt vállalja érte a felelősséget, ha ez mégsem történik meg.

Kijutunk a vébére! Eddig ezt nem mondtam, de most vállalom ezért a felelősséget

– idézte a Nemzeti Sport az MLSZ első emberét, aki éppen pénteken töltötte be a 73. életévét.

Kifejtette, erre azért lát a korábbiaknál nagyobb esélyt, mert egyre több a külföldön játszó futballista és javult a magyar bajnokság színvonala. Marco Rossi szövetségi kapitány kapcsán kijelentette, nemcsak ők bíznak benne, hanem a játékosok is. Szerinte nem a magyar-olasz szakember rontotta el a három mérkőzést a vb-selejtezők során. Azt ugyanakkor megemlítette, hogy a jövőben már lesz sportpszichológus a válogatott mellett, eddig azért nem volt, mert Rossi azt mondta, megoldja ezt.

Csányi elárulta, az NB I lebonyolításán egyelőre nem terveznek módosítani.

Hiába nem teljesen igazságos az NB I versenykiírása, marad a lebonyolítás, mert a csapatok ezt szavazták meg. De egyszer elérjük, hogy újra tizenhat csapat legyen az élvonalban, ehhez a kluboknak több bevételt kell generálni jegyből, játékoseladásból

– közölte.

Az idei budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán Csányi bejelentette, hogy Juhász Roland korábbi válogatott védő lesz a hazai nagykövete, ahogy az Európa-liga-finálé esetében Gera Zoltán volt.

A közgyűlésen a válogatott korábbi csapatkapitányát, 

Szalai Ádámot megválasztották az MLSZ harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének.

A 86-szoros válogatott Szalai célként azt jelölte meg, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget az NB I-ben, külföldi bajnokságban és a válogatottban. Ahogy fogalmazott, pályafutása során már sokszor bebizonyította, nehéz nála elérni, hogy feladja a kitűzött céljait.

Nyitókép: MTI / Kocsis Zoltán

