Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Friss adatok érkeztek három kulcskörzetből: ettől fogni fogja a fejét Magyar Péter
Pócs János és Koncz Zsófia körzetben is stabilan vezet a Fidesz.
Orbán Viktor nem hátrált meg, vétózott Brüsszelben, érzi, hogy mögötte van az utca. A Tisza jelöltjei folyamatosan hibáznak, Magyar Péter okkal ideges. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a belpolitika legfrissebb fejleményeit.
A hazai és nemzetközi politika frontvonala egyszerre feszül egymásnak: Brüsszelben kiéleződött a vita az Ukrajnának szánt hitelről és az energiaellátásról, miközben a magyar vétó komoly diplomáciai hullámokat vetett.
Egyre nagyobb a nyomás a kormányon, miközben egyes uniós szereplők már nyíltan a hazai politikai változás lehetőségével számolnak. Előtérbe kerültek a Tisza Párt energiapolitikai tervei is – kérdés, hogy ez tudatos stratégia vagy kockázatos előre menekülés?
Itthon látványos erőpróbává vált a Békemenet és a Tisza megmozdulása, ahol nemcsak a tömeg nagysága, hanem az üzenetek is élesen ütköztek. Orbán Viktor országjárása új szakaszba lépett, a nyílt utcai fórumokkal felpörgött a mozgósítás. A kampány egyre inkább képi és számháborúvá alakul, ahol minden fotó politikai jelentést kap. Közben a Tisza jelöltjei körüli botrányok is erősítik a feszültséget.
A tét egyre nagyobb, a tempó gyorsul – a kérdés már csak az, ki tudja jobban kihasználni az utolsó napokat, és merre billen az egyensúly a finisben.