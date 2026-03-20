03. 20.
péntek
G. Fodor Gábor nézőpont intézet tisza párt mandiner mráz ágoston sámuel országgyűlési választás 2026 brüsszel mesterterv Kereki Gergő

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

2026. március 20. 15:59

Orbán Viktor nem hátrált meg, vétózott Brüsszelben, érzi, hogy mögötte van az utca. A Tisza jelöltjei folyamatosan hibáznak, Magyar Péter okkal ideges. Itt a Mesterterv legújabb adása.

2026. március 20. 15:59
Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A hazai és nemzetközi politika frontvonala egyszerre feszül egymásnak: Brüsszelben kiéleződött a vita az Ukrajnának szánt hitelről és az energiaellátásról, miközben a magyar vétó komoly diplomáciai hullámokat vetett. 

Egyre nagyobb a nyomás a kormányon, miközben egyes uniós szereplők már nyíltan a hazai politikai változás lehetőségével számolnak. Előtérbe kerültek a Tisza Párt energiapolitikai tervei is – kérdés, hogy ez tudatos stratégia vagy kockázatos előre menekülés?

Itthon látványos erőpróbává vált a Békemenet és a Tisza megmozdulása, ahol nemcsak a tömeg nagysága, hanem az üzenetek is élesen ütköztek. Orbán Viktor országjárása új szakaszba lépett, a nyílt utcai fórumokkal felpörgött a mozgósítás. A kampány egyre inkább képi és számháborúvá alakul, ahol minden fotó politikai jelentést kap. Közben a Tisza jelöltjei körüli botrányok is erősítik a feszültséget.

A tét egyre nagyobb, a tempó gyorsul – a kérdés már csak az, ki tudja jobban kihasználni az utolsó napokat, és merre billen az egyensúly a finisben.

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Búvár Kund
2026. március 20. 16:14
A "baj" nem is azzal a néhány hülyével van, akik azt hiszik, hogy most képviselők lehetnek, mert azokat a földbe döngölik a fideszes jelöltek, hanem azzal a sokasággal, akik mögöttük állnak, és azt képzelik az életük minden kudarcának, minden keserűségének az okozója Orbán. Mert ezt sulykolja beléjük az a néhány száz ember, aki fejedelmi módon megél ebből.
borsos-2
2026. március 20. 16:08
Azt újra megkérdezem, hogy a kicsitót az vajon miért nem vétózott velünk együtt? Mintha ficakról nem esne szó abban a szaráradatban, amit az EU idiótái fröcsögnek ki magukból. Vajon miért?
Fck fcbk
2026. március 20. 16:08 Szerkesztve
Hogy repül az idő. Pont egy éve tett feljelentést az ÁSZ az MNB-ban történt büncselekmények miatt. Meggyanúsitottak vagy esetleg kihallgattak már valakit?
Búvár Kund
2026. március 20. 16:07
Hát haljál kisköcsög! Irány a front! Ezek a kis buzik azt hiszik a háború vmi videojáték, amiben vmi extra erőt meg extra életet szerezhetnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!