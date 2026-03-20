Magyarország Csányi Sándor Konferencia-liga Puskás aréna MLSZ

Történelmi triplára készül Magyarország: benyújtottuk a pályázatunkat

2026. március 20. 15:00

Csányi Sándor benyújtotta a jelentkezésünket. Magyarország Konferencia-liga-döntőt is rendezne a Puskás Arénában.

null

Mint megírtuk, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteken megtartotta éves rendes közgyűlését Telkiben. Csányi Sándor elnök az eseményt követő sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére elárulta, a szervezet leadta a jelentkezését a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga döntőjének rendezésére, amivel a Puskás Arénának – a 2020-as európai Szuperkupa-mérkőzés, a 2023-as Európa-liga-finálé és az idei Bajnokok Ligája-döntő után – teljessé válna a palettája a nemzetközi színtéren – írja a Magyar Távirati Iroda.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Mandiner október végén hívta fel arra a figyelmet, hogy az MLSZ azt tervezi, hogy megpályázza a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő rendezését. Ez az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat fináléja, amely még nem került Budapestre. A helyszín a legnagyobb befogadóképességű, sport-, illetve zenei rendezvények lebonyolítására egyaránt alkalmas létesítményünk, a magyar válogatott elsődleges hazai pályája,

a 67 155 férőhelyes Puskás Aréna lenne.

Az akkori közlemény szerint a 2028-as finálé megrendezésére hazánkon kívül

  • Franciaország (Lille), 
  • Olaszország (Torinó), 
  • Kazahsztán (Asztana) és 
  • Lengyelország (Gdansk) jelezte eddig a szándékát, 
  • a 2029-es döntő iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődött.

A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

Magyarország egy újabb nagy döntőnek lehet házigazdája / Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Magyarország 2010 óta számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt

2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-mérkőzést, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak, míg 2023-ban három fontos UEFA-rendezvénynek adtunk otthont: a férfi U17-es Európa-bajnokságnak, a női futsal-Európa-bajnoki döntőnek és az Európa-liga fináléjának.

Miután idén a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendezünk, kijelenthető, hogy Magyarországnak meghatározó szerep jut a sportág vérkeringésében.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

