Történelmi triplára készül Magyarország: benyújtottuk a pályázatunkat

„A buzi MLSZ már-már úriemberi kritika” – Csányi Sándor üzent a magyar ultráknak, de Kubatovot is megemlítette
„Most nagyon jól tudnék vitatkozni Kubatov Gáborral, de nem akarok. Azt gondolom, nem érdemli meg.”
Csányi Sándor benyújtotta a jelentkezésünket. Magyarország Konferencia-liga-döntőt is rendezne a Puskás Arénában.
Mint megírtuk, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteken megtartotta éves rendes közgyűlését Telkiben. Csányi Sándor elnök az eseményt követő sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére elárulta, a szervezet leadta a jelentkezését a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga döntőjének rendezésére, amivel a Puskás Arénának – a 2020-as európai Szuperkupa-mérkőzés, a 2023-as Európa-liga-finálé és az idei Bajnokok Ligája-döntő után – teljessé válna a palettája a nemzetközi színtéren – írja a Magyar Távirati Iroda.
A Mandiner október végén hívta fel arra a figyelmet, hogy az MLSZ azt tervezi, hogy megpályázza a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő rendezését. Ez az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat fináléja, amely még nem került Budapestre. A helyszín a legnagyobb befogadóképességű, sport-, illetve zenei rendezvények lebonyolítására egyaránt alkalmas létesítményünk, a magyar válogatott elsődleges hazai pályája,
a 67 155 férőhelyes Puskás Aréna lenne.
Az akkori közlemény szerint a 2028-as finálé megrendezésére hazánkon kívül
A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.
2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-mérkőzést, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak, míg 2023-ban három fontos UEFA-rendezvénynek adtunk otthont: a férfi U17-es Európa-bajnokságnak, a női futsal-Európa-bajnoki döntőnek és az Európa-liga fináléjának.
Miután idén a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendezünk, kijelenthető, hogy Magyarországnak meghatározó szerep jut a sportág vérkeringésében.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA
***
