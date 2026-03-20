Történelmi triplára készül Magyarország: benyújtottuk a pályázatunkat

Magyarország egy újabb nagy döntőnek lehet házigazdája / Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Magyarország 2010 óta számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt

2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-mérkőzést, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak, míg 2023-ban három fontos UEFA-rendezvénynek adtunk otthont: a férfi U17-es Európa-bajnokságnak, a női futsal-Európa-bajnoki döntőnek és az Európa-liga fináléjának.

Miután idén a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendezünk, kijelenthető, hogy Magyarországnak meghatározó szerep jut a sportág vérkeringésében.