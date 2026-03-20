Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Kubatov Gábor Magyarország Csányi Sándor szurkolók MLSZ

„A buzi MLSZ már-már úriemberi kritika” – Csányi Sándor üzent a magyar ultráknak, de Kubatovot is megemlítette

2026. március 20. 13:31

Megszokta, hogy szidják. Csányi Sándor az ultrákkal való kapcsolatáról is beszélt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség ma (pénteken) megtartotta éves rendes közgyűlését Telkiben. Szalai Ádám elnökségi tagságáról és az írek elleni kudarc eddig nem ismert következményéről már beszámoltunk, most pedig Csányi Sándor elnök ultrákkal kapcsolatos gondolatait idézzük az Indexről.

Csányi elmondta, bizakodó a következő időszak eredményeit illetően, és reméli, a jövőben is az lesz a legnagyobb problémájuk a válogatott meccsek jegyértékesítésénél, hogy miért nem jóval nagyobb a Puskás Aréna befogadóképessége.

Csányi Sándor bízik a magyar válogatottban
Csányi Sándor bízik a magyar válogatottban

Csányi üzenete

Mint bankár megszoktam, hogy szidnak, voltam már gyilkos is. Ehhez képest a b@zi MLSZ már-már úriemberi kritika. Remélem a drukkerekkel most megszületett egyezség nem lesz tiszavirág életű.

Sok dologban igazuk volt, amiben indokolatlanul szigorítottunk. Amiben azonban nem tudunk kivételt tenni, az a rasszizmus. Ennek megfelelően a FIFA-szabályainak megfelelően módosítottuk az alapszabályzatunkat. Ezt be kell tartatnunk, ha nem, kikerülhetünk a nemzetközi bajnokságokból” – utalt az ősszel megkezdett párbeszédre a magyar válogatott ultracsoportjának képviselőivel. Kiemelte, 12 év alatt 133 mérkőzésből 41 fegyelmi eljárás született, hét zárt kapus büntetéssel – ezt mindenképpen el kellene kerülni a jövőben.

Csányi a beszédében és a 2025-ös naptári év eredményeiről is beszélt, és megemlítette a Ferencváros elnökét, Kubatov Gábort.

„Jelenleg 5,4 milliárd forint egy átlagos NB I-es klub működési költségkerete idényenként. Ami nem túl biztató, bár stabilnak számít a tőkehelyzetük, az idényeket nullszaldóban vagy mínuszban zárják. A meccsnapi bevételek továbbra is alacsonyak. Fontos lenne, hogy minden klub azonos feltételek mellett tudjon gazdálkodni, itt nem a szponzorokra gondolok első sorban, hanem hogy a támogatások egyenlően legyenek elérhetőek. Itt véleményem szerint még van némi aránytalanság – idézte Csányit az Index. –

Most nagyon jól tudnék vitatkozni Kubatov Gáborral, de nem akarok. Azt gondolom, nem érdemli meg. A Ferencváros sokat tett a magyar futballért, abban, hogy a liga 22. a világon, nagy érdemeik vannak. Ezzel együtt vannak pontok, amikben nem értünk egyet.”

Később Csányi így folytatta:

Az nem megy, hogy az ülésen megszavazzuk egyhangúlag a döntést, majd az újságokban háborgunk. Volt erre konkrét példa bizottsági szinten. A klub felhatalmazott ügyvezetője megjelent, megszületett a kompromisszum, majd a klub tulajdonosa háborgott, hogy lehet ilyen hülye döntést hozni”

– tért ki az elmúlt időszakok vitás kérdéseire. Hangsúlyozta, nem maradhat fenn tartósan az a bevételi struktúra, amit ismertetett.

„Nem értem, miért vita tárgya, hogy a klubok elemi érdeke minél több fiatal bevetése. Nőnie kell a jegybevételeknek, nőnie kell a játékosértékesítési bevételeknek. Azt gondolom, az a rendszer, amit üzemeltetünk, hogy tizenhat éves kortól huszonöt éves korig bevételhez juthat bárki, aki profi játékost nevelt, elég korrekt. A profi és nevelőklubok érdekeit is képviseli. Van olyan nevelőegyesület, amely évi 180 millió forinthoz tud jutni csak így.”

Szalai a fedélzeten

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi segédedzőjét, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet módszertani igazgatóhelyettesét, Szalai Ádámot – egyhangúlag – beválasztják az MLSZ elnökségébe. A 86-szoros válogatott alighanem kiemelt szerepet kaphat majd a 2026-os szakmai és pénzügyi terv részeként elfogadott, a preakadémiai korosztállyal (hét és tizennégy év közti gyermekek) végzett szakmai munka minőségének biztosítása érdekében bővíteni tervezett, már 2024-ben elindult programban. A Real Madrid, a Schalke és az FC Basel korábbi labdarúgója az Indexnek adott decemberi interjújában is kiemelte a korosztályos szakterület jelentőségét, az akadémiai képzéssel történő integráció elősegítését, illetve az azokéhoz hasonló egységes képzési alapok kialakításának fontosságát. Utóbbi törekvést Csányi Sándor is megerősítette, jelezve, hogy javasolja az elnökségnek, hogy Szalai harmadik alelnökként, dedikáltan az utánpótlás-nevelésért felelős szakemberként csatlakozzon a grémiumhoz.

Csányi az új szakemberről

Az MLSZ elnöke elárulta, az írek elleni vereségnek lett eddig a közvélemény előtt kevésbé ismert következménye: például a jövőben lesz a válogatott mellett egy dedikált sportpszichológus. Ettől remélik, hogy a meccshajrákban eredményesebbek lehetünk.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. március 20. 15:51
Na igen, a bankár múltja, s mivolta meghatározza a mentalitását is s a viselkedését! Az FTC betartotta mind a "magyar", mind a "fiatal" szabály elvárásait, de azt elvárta volna, hogy az MLSZ méltányolja azt a kérést, hogy arra az idényre , amikor bekerül az egyik főtáblára, mérsékeljék/felmentsék ezek alól! Jelen helyzetben, a magyar játékosok ki vannak zsigerelve, a légiósok meg nincsenek kihasználva a bajnokságban! S hátrányban vannak a többi klubbal szemben, miközben egyedül teljesítenek nemzetközi szinten, s nem is akárhogyan. Csányi ezt képtelen értelmezni.
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. március 20. 15:40
Ha sértőnek találja Csányi a " buzi" jelzőt, akkor nácistafasiszta!
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. március 20. 14:07
"Mint bankár megszoktam..." Én mint "betétes kispolgár" a betéti kamatot megxxoptam.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!