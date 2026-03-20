„A buzi MLSZ már-már úriemberi kritika” – Csányi Sándor üzent a magyar ultráknak, de Kubatovot is megemlítette

Mint bankár megszoktam, hogy szidnak, voltam már gyilkos is. Ehhez képest a b@zi MLSZ már-már úriemberi kritika. Remélem a drukkerekkel most megszületett egyezség nem lesz tiszavirág életű.

Sok dologban igazuk volt, amiben indokolatlanul szigorítottunk. Amiben azonban nem tudunk kivételt tenni, az a rasszizmus. Ennek megfelelően a FIFA-szabályainak megfelelően módosítottuk az alapszabályzatunkat. Ezt be kell tartatnunk, ha nem, kikerülhetünk a nemzetközi bajnokságokból” – utalt az ősszel megkezdett párbeszédre a magyar válogatott ultracsoportjának képviselőivel. Kiemelte, 12 év alatt 133 mérkőzésből 41 fegyelmi eljárás született, hét zárt kapus büntetéssel – ezt mindenképpen el kellene kerülni a jövőben.

Csányi a beszédében és a 2025-ös naptári év eredményeiről is beszélt, és megemlítette a Ferencváros elnökét, Kubatov Gábort.

„Jelenleg 5,4 milliárd forint egy átlagos NB I-es klub működési költségkerete idényenként. Ami nem túl biztató, bár stabilnak számít a tőkehelyzetük, az idényeket nullszaldóban vagy mínuszban zárják. A meccsnapi bevételek továbbra is alacsonyak. Fontos lenne, hogy minden klub azonos feltételek mellett tudjon gazdálkodni, itt nem a szponzorokra gondolok első sorban, hanem hogy a támogatások egyenlően legyenek elérhetőek. Itt véleményem szerint még van némi aránytalanság – idézte Csányit az Index. –