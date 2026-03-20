Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Magyarország közgyűlés Szalai Ádám MLSZ

Nagy bejelentés: Szalai Ádám elnökségi tag lesz az MLSZ-ben – ezt a feladatot kapja

2026. március 20. 12:08

Megtartotta éves rendes közgyűlését az MLSZ. A 86-szoros magyar válogatott Szalai Ádám elnökségi tag lesz.

null

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteken Telkiben megtartotta éves rendes közgyűlését, amely során többek között arról döntöttek a küldöttek, hogy a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi segédedzőjét, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet módszertani igazgatóhelyettesét, Szalai Ádámot – egyhangúlag – beválasztják az MLSZ elnökségébe – számolt be az Index.

A portál hozzátette: Szalai alighanem kiemelt szerepet kaphat majd a 2026-os szakmai és pénzügyi terv részeként elfogadott, a preakadémiai korosztállyal (hét és tizennégy év közti gyermekek) végzett szakmai munka minőségének biztosítása érdekében bővíteni tervezett, már 2024-ben elindult programban. A Real Madrid, a Schalke és az FC Basel korábbi labdarúgója az Indexnek adott decemberi interjújában is kiemelte a korosztályos szakterület jelentőségét, az akadémiai képzéssel történő integráció elősegítését, illetve az azokéhoz hasonló egységes képzési alapok kialakításának fontosságát. Utóbbi törekvést Csányi Sándor is megerősítette, jelezve, hogy javasolja az elnökségnek, hogy Szalai harmadik alelnökként, dedikáltan az utánpótlás-nevelésért felelős szakemberként csatlakozzon a grémiumhoz.

Szalai Ádám elnökségi tag lesz (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

Szalai Ádám a fiatalokért dolgozik

A célom, hogy sokkal több fiatalnak adódjon lehetősége az NB I-ben, külföldön és a válogatottban bemutatkozni.

Az elmúlt két évben rájöttem, tudom, ez nem egy egyszerű feladat. De a válogatott-karrieremmel is igyekeztem bizonyítani, nagyon nehéz nálam elérni, hogy feladjam a céljaimat, ez ezúttal is így lesz. Nyitott vagyok minden meglátásra, bízom a közös munkában, ugyanis egyetlen célom van: hogy ennél is sikeresebb legyen a magyar labdarúgás” – mondta a megválasztása után Szalai.

A Magyar Távirati Iroda szerint a 74 mandátummal rendelkező küldöttből megjelent 64, akik egyhangúlag szavazták meg a 38 éves, 86-szoros válogatott sportvezető új megbízatását. Szintén egyhangúlag választották meg az elnökség tiszteletbeli tagjának Nyilasi Tibort és Berzi Sándort. 
 

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bozzio-2
2026. március 20. 13:32
Török Gábor maradt elnöségi tag ? Mit keres ott, ki jelölte, miért nem mond le ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!