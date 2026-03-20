Még egy következménye lett az Írország elleni vereségnek – Csányi Sándor ilyet többet nem akar látni

Csányi a nemzeti együttes szereplése kapcsán kifejtette, voltak a jelenleginél sikeresebb időszakok, és most sem feltétlenül ért minden lépésben egyet Marco Rossival, ám ő és az elnökségi tagok is töretlenül hisznek abban, hogy ő a legjobb ember a szövetségi kapitányi tisztségre. Megjegyezte, az írek elleni vereségnek lett eddig a közvélemény előtt kevésbé ismert következménye:

például a jövőben lesz a válogatott mellett egy dedikált sportpszichológus. Ettől remélik, hogy a meccshajrákban eredményesebbek lehetünk.

Szalai a fedélzeten

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi segédedzőjét, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet módszertani igazgatóhelyettesét, Szalai Ádámot – egyhangúlag – beválasztják az MLSZ elnökségébe. A 86-szoros válogatott alighanem kiemelt szerepet kaphat majd a 2026-os szakmai és pénzügyi terv részeként elfogadott, a preakadémiai korosztállyal (hét és tizennégy év közti gyermekek) végzett szakmai munka minőségének biztosítása érdekében bővíteni tervezett, már 2024-ben elindult programban. A Real Madrid, a Schalke és az FC Basel korábbi labdarúgója az Indexnek adott decemberi interjújában is kiemelte a korosztályos szakterület jelentőségét, az akadémiai képzéssel történő integráció elősegítését, illetve az azokéhoz hasonló egységes képzési alapok kialakításának fontosságát. Utóbbi törekvést Csányi Sándor is megerősítette, jelezve, hogy javasolja az elnökségnek, hogy Szalai harmadik alelnökként, dedikáltan az utánpótlás-nevelésért felelős szakemberként csatlakozzon a grémiumhoz.