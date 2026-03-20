magyar válogatott Magyarország Csányi Sándor MLSZ Írország

Még egy következménye lett az Írország elleni vereségnek – Csányi Sándor ilyet többet nem akar látni

2026. március 20. 13:11

Bővült Marco Rossi stábja. Csányi Sándor elárulta: sportpszichológust kapott a csapat.

Mint megírtuk, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteken Telkiben megtartotta éves rendes közgyűlését. Csányi Sándor elnök elárulta, egy sportpszichológussal bővült a stáb.

Az Index cikke idézte Csányit, és azt írta, hogy MLSZ első embere szerint az ország legfontosabb futballcsapata a válogatott, és ha erről készülne egy felmérés, a többi klubcsapat csak mögötte jöhetne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron
Csányi Sándor bízik a magyar válogatottban
Csányi Sándor bízik a magyar válogatottban (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Csányi hisz Rossiban

Csányi a nemzeti együttes szereplése kapcsán kifejtette, voltak a jelenleginél sikeresebb időszakok, és most sem feltétlenül ért minden lépésben egyet Marco Rossival, ám ő és az elnökségi tagok is töretlenül hisznek abban, hogy ő a legjobb ember a szövetségi kapitányi tisztségre. Megjegyezte, az írek elleni vereségnek lett eddig a közvélemény előtt kevésbé ismert következménye:

például a jövőben lesz a válogatott mellett egy dedikált sportpszichológus. Ettől remélik, hogy a meccshajrákban eredményesebbek lehetünk.

Szalai a fedélzeten

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi segédedzőjét, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet módszertani igazgatóhelyettesét, Szalai Ádámot – egyhangúlag – beválasztják az MLSZ elnökségébe. A 86-szoros válogatott alighanem kiemelt szerepet kaphat majd a 2026-os szakmai és pénzügyi terv részeként elfogadott, a preakadémiai korosztállyal (hét és tizennégy év közti gyermekek) végzett szakmai munka minőségének biztosítása érdekében bővíteni tervezett, már 2024-ben elindult programban. A Real Madrid, a Schalke és az FC Basel korábbi labdarúgója az Indexnek adott decemberi interjújában is kiemelte a korosztályos szakterület jelentőségét, az akadémiai képzéssel történő integráció elősegítését, illetve az azokéhoz hasonló egységes képzési alapok kialakításának fontosságát. Utóbbi törekvést Csányi Sándor is megerősítette, jelezve, hogy javasolja az elnökségnek, hogy Szalai harmadik alelnökként, dedikáltan az utánpótlás-nevelésért felelős szakemberként csatlakozzon a grémiumhoz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Búvár Kund
2026. március 20. 13:41
Pszihológust már régen kellett volna foglalkoztatni. Évtizedes elmaradásban vagyunk ezen a téren. De nem csak fociban, hanem a többi csapatsportágban is. Kézilabdában is már legalább 25 éve kellene egy sportpszihológusnak is a stábban.
gullwing
2026. március 20. 13:39
Ha kell akkor kell. Remélem nem Csernus Imre lesz a kiválasztott...
