„Retro” – Szoboszlaiék bemutatták a magyar válogatott új mezét (FOTÓK)

Dibusz visszatért, mindkét Szalai és Gruber is bekerült – ez a csapat szállna szembe Rossi válogatottjával
A szurkolókat megosztja a dizájn. Szoboszlaiék bemutatták az új vendégmezt.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az Instagram-oldalán bemutatta a magyar válogatott új idegenbeli mezét. Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és Schäfer András is pózolt a fehér felsőben.
Megérkezett a magyar válogatott új idegenbeli meze, amely megkapta az adidas Originals logót.
– olvasható az MLSZ közösségi oldalán.
Sok szurkoló az új mezzel kapcsolatban a retro kifejezést használta. Vannak, akiknek bejön, viszont vannak olyanok is, akik azt nehezményezik, hogy túl egyszerű a dizájn.
A magyar válogatottra egymás után négy edzőmérkőzés vár, az első hármat pedig itthon játssza. Március 28-án Szlovéniát, március 31-én Görögországot, míg június 5-én Finnországot fogadja, majd négy nappal később Kazahsztán vendége lesz.
A mieink legközelebb tétmeccset majd csak a nélkülünk megrendezendő világbajnokság után, szeptemberben játszanak, akkor kezdődik ugyanis a Nemzetek Ligája új kiírása. Marco Rossi együttese ezúttal a B-divízióban szerepel.
Felkészülési mérkőzések
03.28.: Magyarország–Szlovénia
03.31.: Magyarország–Görögország
06.05.: Magyarország–Finnország
06.09.: Kazahsztán–Magyarország
Nemzetek Ligája-menetrend
Szeptember 25.
20:45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20:45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20:45: Magyarország–Georgia
Október 5.
20:45: Ukrajna–Magyarország
November 14.
18:00: Georgia–Magyarország
November 17.
20:45: Magyarország–Észak-Írország
