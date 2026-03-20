magyar válogatott Magyarország Schäfer András Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Retro” – Szoboszlaiék bemutatták a magyar válogatott új mezét (FOTÓK)

2026. március 20. 09:32

A szurkolókat megosztja a dizájn. Szoboszlaiék bemutatták az új vendégmezt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az Instagram-oldalán bemutatta a magyar válogatott új idegenbeli mezét. Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és Schäfer András is pózolt a fehér felsőben.

Megérkezett a magyar válogatott új idegenbeli meze, amely megkapta az adidas Originals logót. Egy igazi klasszikus! Elérhető az MLSZ webshopjában ma 10:00-tól!”

– olvasható az MLSZ közösségi oldalán.

Sok szurkoló az új mezzel kapcsolatban a retro kifejezést használta. Vannak, akiknek bejön, viszont vannak olyanok is, akik azt nehezményezik, hogy túl egyszerű a dizájn.


 

Szoboszlaiék visszatérnek a Puskás Arénába
Szoboszlaiék visszatérnek a Puskás Arénába (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Szoboszlaiék újra a Puskásban

A magyar válogatottra egymás után négy edzőmérkőzés vár, az első hármat pedig itthon játssza. Március 28-án Szlovéniát, március 31-én Görögországot, míg június 5-én Finnországot fogadja, majd négy nappal később Kazahsztán vendége lesz.

A mieink legközelebb tétmeccset majd csak a nélkülünk megrendezendő világbajnokság után, szeptemberben játszanak, akkor kezdődik ugyanis a Nemzetek Ligája új kiírása. Marco Rossi együttese ezúttal a B-divízióban szerepel.

A magyar válogatott 2026-os programja

Felkészülési mérkőzések
03.28.: Magyarország–Szlovénia
03.31.: Magyarország–Görögország
06.05.: Magyarország–Finnország
06.09.: Kazahsztán–Magyarország

Nemzetek Ligája-menetrend
Szeptember 25.
20:45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20:45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20:45: Magyarország–Georgia
Október 5.
20:45: Ukrajna–Magyarország
November 14.
18:00: Georgia–Magyarország
November 17.
20:45: Magyarország–Észak-Írország

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 20. 10:51
szep mez
dave
2026. március 20. 10:39
Ez egy mezei kínai póló a piacról.
háziasszony
2026. március 20. 10:23
Nekem a legjobb: meggypiros felső,fehér nadrág,zöld sportszár!
