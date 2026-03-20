Marco Rossi magyar válogatott Gruber Zsombor Szalai Gábor Magyarország Szalai Attila Dibusz Dénes

Dibusz visszatért, mindkét Szalai és Gruber is bekerült – ez a csapat szállna szembe Rossi válogatottjával

Marco Rossi kedden keretet hirdetett a márciusi felkészülési meccsekre. A Mandiner összeállította a kimaradó játékosok magyar válogatottját.

2026. március 20. 05:48
Murányi Domonkos

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden kihirdette 25 fős keretét a Szlovénia és Görögország elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre. A meghívottak között szerepelnek újoncok (Yaakobishvili Áron, Csinger Márk, Szűcs Tamás) és visszatérők (Tóth Balázs, Baráth Péter, Schön Szabolcs) is, ugyanakkor több olyan labdarúgó kimaradt, aki az elmúlt években rendszeresen szerepelt a nemzeti csapatban vagy legalábbis bemutatkozhatott már a címeres mezben. A Mandiner ezekből a játékosokból összeállított egy alternatív magyar válogatottat.

Marco Rossi, magyar válogatott, keret, magyar keret, MLSZ, labdarúgás, Telki
Marco Rossi kedden kihirdette a magyar válogatott idei első keretét / Fotó: MTI / Hegedüs Róbert

A kapusok között nincs ott a keretben Dibusz Dénes, aki az ujjsérülése miatti három hónapos kihagyása után a Magyar Kupában és a bajnokságban már újra védett a Ferencvárosnál, az Európa-ligára nevezettek közé azonban nem került vissza, ott továbbra is Gróf Dávid élvezi a bizalmat. Nem kapott meghívót Demjén Patrik sem, aki a télen klubot váltott, az MTK-ból a DVSC-hez igazolt, ám új csapatában hivatalos meccsen még nem lépett pályára.

A védők közül kimaradt Szalai Gábor és Szalai Attila is. Utóbbi hiánya azért lehet meglepő, mert Rossi eddig mindig megbízott benne, amikor az aktuális klubjában állandó lehetőséghez jutott, márpedig mostanság a Hoffenheim kölcsönjátékosaként a lengyel Pogon Szczecinnél rendszeresen szerepet kap. Nem tagja a keretnek a török Rizespor légiósa, Mocsi Attila sem, aki az eddigi három válogatott meccséből kettőt tavaly ősszel az írek ellen játszott a világbajnoki selejtezősorozatban, és becserélése után a mieink mindkét találkozón gólt kaptak a hosszabbításban.

Ami a belső középpályásokat illeti: nincs ott a meghívottak között 

  • a stockholmi AIK februári és márciusi négy Svéd Kupa-meccsét végigjátszó Csongvai Áron, 
  • a portugál élvonalbeli Rio Avénál egyre jobb formába lendülő, a kezdőcsapatba magát bejátszó Nikitscher Tamás, és
  • a Speziával az olasz másodosztályban kieső helyen álló Nagy Ádám sem. 

A szárnyvédők közül kimaradt a Puskás Akadémia ballábas játékosa, Nagy Zsolt, akinek a teljesítménye a gólok és a gólpasszok számát tekintve jelentősen visszaesett az előző idényhez képest (21 meccs után öt találatnál jár az NB I mostani kiírásában, asszisztja még nincs), valamint Gera Dániel is, aki a legutóbbi, március eleji hírek szerint biztonságban hazaért a háború sújtotta Iránból, és most itthon várja a fejleményeket.

A támadósorban a legnagyobb hiányzó kétségkívül Gruber Zsombor, az FTC játékosa, aki októberben gólt szerzett az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn (2–0), de nem kapott meghívót Rossi korábbi nagy kedvence, a tavaly áprilisi klubváltása után a Columbus Crew-nál eddig jócskán a várakozások alatt teljesítő, a csapat eddigi négy idei bajnokiján csak egyszer kezdő, a legutóbbi két összecsapáson már be sem cserélt Gazdag Dániel és a török Genclerbirligitől januárban távozó Csoboth Kevin sem.

Gazdag Dániel legutóbb tavaly nyáron, a svédek elleni felkészülési meccsen lépett pályára a magyar válogatottban / Fotó: Facebook / Columbus Crew

Újoncként bekerülhetett volna a keretbe a skót élvonalbeli Dundee United védelmének oszlopa, Keresztes Krisztián, a jelenleg szünetelő izraeli bajnokság mostani idényében már nyolcszor eredményes Koszta Márk, valamint az AZ Alkmaar U19-es együttesének csatárreménysége, a 18 éves Kovács Bendegúz, aki a holland másodosztályban szereplő második számú csapatban is lőtt már gólokat, de őket nem hívta be az olasz szakember, a Wolfsburgban futballozó Dárdai Bence, a Ferencvárost erősítő Ötvös Bence és a Pogonnál szereplő Molnár Rajmund pedig súlyos térdsérülés miatt hiányzik.

A Mandiner válogatottja a kimaradó játékosokból

Dibusz Dénes (47-szeres válogatott) – Mocsi Attila (3), Szalai Attila (53), Szalai Gábor (1) – Gera Dániel (4), Csongvai Áron (2), Nikitscher Tamás (9), Nagy Zsolt (35) – Gruber Zsombor (3), Gazdag Dániel (30), Csoboth Kevin (19)

A magyar válogatott – amely jelenleg 41. a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján – március 28-án, szombaton Szlovéniát (57.), három nappal később pedig Görögországot (46.) fogadja a Puskás Arénában. Júniusban a Finnország elleni hazai és a Kazahsztán elleni idegenbeli mérkőzés vár a mieinkre, majd ősszel jön a Nemzetek Ligája-sorozat új kiírása, melynek B-divíziójában Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal szerepelnek azonos csoportban Szoboszlai Dominikék.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI MECCSEKRE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Nego Loic (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencváros), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg – Ausztria), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. március 20. 06:44
Nagyon fakó ez a fakó. :( Kb, mint a Braga és a Fradika közti különbség. :D
