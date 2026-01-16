Ft
Szerződésszegés, feljelentés, távozás – új csapat után kell néznie a magyar válogatott játékosnak

2026. január 16. 15:43

Csoboth Kevin távozik a török csapatától. A magyar válogatott játékos egyelőre visszatér Svájcba.

2026. január 16. 15:43
null

A Nemzeti Sport értesülései szerint a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Genclerbirligi kéthavi fizetéssel tartozik a magyar válogatott Csoboth Kevinnek, és mivel lejárt a fizetési határidő, a játékos egyoldalúan szerződést bont és feljelenti az ankarai klubot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA-nál).

„A 25 éves, 19-szeres válogatott Csoboth Kevin szeptemberben került a svájci St. Gallentől kölcsönbe a török élvonalbeli Genclerbirligihez, amelynél azóta teljes a felfordulás, már a harmadik vezetőedző, illetve a második elnök irányítja a klubot, de a sportigazgató személye is többször változott” – írja az NSO, amely hozzátette, hogy a magyar játékos a szerződtetése után rögtön megkapta a lehetőséget Hüseyin Eroglu vezetőedzőtől, aki javasolta a szerződtetését, négy meccsen is játszott csereként, utána viszont érkezett az új edző, Volkan Demirel, akinél már csak egy meccsen kapott lehetőséget, egyszer küldte be a pályára csereként.

Szerződést bont a magyar válogatott játékosa
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Genclerbirligi a 18 csapatos török bajnokság 11. helyén áll, a kiesőzónától viszont csak három pontra van. A gárda decemberben másodszor is edzőt váltott, Metin Diyadinnál pedig Csoboth már nem kapott lehetőséget a bajnokságban (egy kupameccsen játszott, de a 40. percben lecserélték). Török sajtóhírek szerint a szakmai stáb nem is számol vele a tavaszi folytatásban, a napokban külön is edzett a társaktól.

Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal”

– nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Filipovics Vladan.

A magyar válogatott játékos visszatér Svájcba

A cikk hozzátette, hogy Csoboth kölcsönszerződése ezzel megszűnik, vissza kell térnie a svájci St. Gallenhez. A klub ismét kölcsönadná, de mivel ebben az idényben két csapatban már játszott (a Genclerbirligi előtt pályára lépett a St. Gallenben is), így olyan ligába elvileg nem igazolhat, ahol ősszel kezdődött a bajnokság. Viszont az egyoldalú szerződésbontással kérhet külön engedélyt a FIFA-tól arra, hogy egy harmadik klubnál is szerepelhessen, de ha kérvényezi is, nem biztos, hogy ezt az engedélyt a téli átigazolási határidő előtt még megkapja.

A FIFA-nak jelezni fogjuk a történteket és kérvényezzük, hogy Csoboth Kevin egy harmadik csapatban is pályára léphessen ebben az idényben, mert ha ezt az engedélyt nem kapjuk meg, akkor csak olyan bajnokságba igazolhat, amelyben most kezdődik az új idény. Bízunk a kedvező elbírálásban”

– jelentette ki Filipovics.

