Szerződésszegés, feljelentés, távozás – új csapat után kell néznie a magyar válogatott játékosnak

A Nemzeti Sport értesülései szerint a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Genclerbirligi kéthavi fizetéssel tartozik a magyar válogatott Csoboth Kevinnek, és mivel lejárt a fizetési határidő, a játékos egyoldalúan szerződést bont és feljelenti az ankarai klubot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA-nál).

„A 25 éves, 19-szeres válogatott Csoboth Kevin szeptemberben került a svájci St. Gallentől kölcsönbe a török élvonalbeli Genclerbirligihez, amelynél azóta teljes a felfordulás, már a harmadik vezetőedző, illetve a második elnök irányítja a klubot, de a sportigazgató személye is többször változott” – írja az NSO, amely hozzátette, hogy a magyar játékos a szerződtetése után rögtön megkapta a lehetőséget Hüseyin Eroglu vezetőedzőtől, aki javasolta a szerződtetését, négy meccsen is játszott csereként, utána viszont érkezett az új edző, Volkan Demirel, akinél már csak egy meccsen kapott lehetőséget, egyszer küldte be a pályára csereként.