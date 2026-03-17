Ezért nem jön Budapestre az Atlético szupersztárja

Egyik legnevesebb játékosa, a kapus Jan Oblak nélkül lép majd pályára a szlovén labdarúgó-válogatott jövő szombaton Budapesten, a magyar csapat elleni felkészülési mérkőzésen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt, sajtótájékoztatón ismertette a magyar és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni összecsapásokra összeállított keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madrid kapusa sérülés miatt nem számíthat.