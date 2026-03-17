Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szlovénia magyar válogatott labdarúgás szlovén válogatott Jan Oblak Magyarország

Ezért nem jön Budapestre az Atlético szupersztárja

2026. március 17. 15:53

Jan Oblak nélkül érkezik a szlovén válogatott. Marco Rossi együttese március 28-án fogadja riválisát Budapesten.

Egyik legnevesebb játékosa, a kapus Jan Oblak nélkül lép majd pályára a szlovén labdarúgó-válogatott jövő szombaton Budapesten, a magyar csapat elleni felkészülési mérkőzésen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt, sajtótájékoztatón ismertette a magyar és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni összecsapásokra összeállított keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madrid kapusa sérülés miatt nem számíthat.

Jan Oblak azért nincs a listán, mert sérüléssel küzd, de beszéltem vele, és azt ígérte, hogy eljön majd az edzőtáborunkba és egy pár napot velünk tölt”

– mondta a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időszakban sokat elemezték kollégáival a magyar és a montenegrói válogatott játékát, ahogy saját játékosaikat is figyelték.

Az idén kinevezett, azaz első kapitányi meccsére készülő szakember úgy látja, jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő mentalitást és hozzáállást érjenek el a futballistáknál, mert a közelmúltban ez nem volt megfelelő a válogatottnál.

„Azt szeretném, ha mindkét találkozóra jól felkészülnénk, ha a játékosok az első perctől koncentráltan futballoznának és betartanák az előre megbeszélt taktikát” – jegyezte meg a 101-szeres válogatott korábbi kiváló középpályás, akinek keretébe két Magyarországon játszó labdarúgó, Adrian Zeljkovic (MTK Budapest) és Aljosa Matko (Újpest) is bekerült.

A Magyarország–Szlovénia összecsapást jövő szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.

Benjamin Seskót (30), a Manchester United csatárát viszont láthatjuk Budapesten (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Ezzel a kerettel érkezik Szlovénia Budapestre

kapusok: Igor Vekic (Velje), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)

hátvédek: Jaka Bijol (Leeds), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)

középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)

csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Benjamin Sesko (Manchester United), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest)

Nyitókép: Thomas Coex/AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!