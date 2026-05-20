Megúszhatja a nyári meccseket a Ferencváros – így juthat be selejtező nélkül az Európa-ligába, Szoboszlaiékon is múlik

Lényegében az Aston Villán és a Liverpoolon múlik a Fradi a sorsa. A birminghamiek már biztosan Bajnokok Ligája-résztvevők, mivel az ötödik helynél lejjebb már nem végezhetnek az angol élvonalban. Márpedig Angliában az első négyen túl még egy csapat elindulhat a bajnokság végeredménye alapján Európa legrangosabb kupasorozatából. A Villa azonban szerdán Európa-liga-döntőt játszik a Freiburggal, a győztes pedig külön indulási jogot kap. A német gárda csak a sorozat megnyerésével tud kvalifikálni, és ha nyer, akkor ötödik német csapatként csatlakozhat a BL-be.

Ha viszont a Villa nyer, akkor két dolog történhet. De előtte még: az angol bajnokságnak alanyi jogon négy hely jár a Bajnokok Ligájába, tehát ha a BL-győztes vagy az El-győztes az első négy hely valamelyikén zár, akkor amiatt nem lesz plusz egy angol csapat a BL-ben, akkor nem fog az ötödik is indulni. Ha viszont az alanyi jogon kiosztott helyek alatt végezve nyeri meg az első vagy második számú kupasorozatot, akkor igen.

Igen ám, csakhogy az UEFA külön jutalmazza a két legjobban teljesítő bajnokságot, és ez most is Anglia és Spanyolország lesz, így ez a két nemzet élvonala plusz egy kvótát kap. De ezt nem automatikusan az ötödik helyezett kapja meg, hanem a teljes klubidény lezárása végén Anglia esetében a Premier League-en belül a legjobb olyan csapat, amely nem tudta Európából vagy otthonról kiharcolni a BL-indulását.