Megúszhatja a nyári meccseket a Ferencváros – így juthat be selejtező nélkül az Európa-ligába, Szoboszlaiékon is múlik

Anglia még egy helyet kapott Európában – csodagóllal nyert újabb kupát a Manchester City (VIDEÓ)
Guardioláék sikerével Anglia plusz egy helyet kapott Európában.
A Magyar Kupa-győztes egyből bejuthat az Európa-liga főtáblájára. A Ferencváros sorsára első sorban az Aston Villa van hatással, de Szoboszlai Dominikéknak is tenniük kell érte. Mutatjuk, hogyan!
A Magyar Kupát megnyerő Ferencvárosnak papíron esélye van arra, hogy a selejtezőket kihagyva egyből az Európa-liga főtáblájára kvalifikáljon – hívta fel a figyelmet az Öltözőn Túl.
A képlet nem egyszerű, de megpróbáljuk a legegyszerűbben elmagyarázni. Mivel a Ferencváros csak második lett a bajnokságban, de megnyerte a Magyar Kupát, így jelen pillanatban az Európa-liga selejtezőjébe szerzett indulási jogot. De ez más csapatok eredményei miatt még változhat.
Lényegében az Aston Villán és a Liverpoolon múlik a Fradi a sorsa. A birminghamiek már biztosan Bajnokok Ligája-résztvevők, mivel az ötödik helynél lejjebb már nem végezhetnek az angol élvonalban. Márpedig Angliában az első négyen túl még egy csapat elindulhat a bajnokság végeredménye alapján Európa legrangosabb kupasorozatából. A Villa azonban szerdán Európa-liga-döntőt játszik a Freiburggal, a győztes pedig külön indulási jogot kap. A német gárda csak a sorozat megnyerésével tud kvalifikálni, és ha nyer, akkor ötödik német csapatként csatlakozhat a BL-be.
Ha viszont a Villa nyer, akkor két dolog történhet. De előtte még: az angol bajnokságnak alanyi jogon négy hely jár a Bajnokok Ligájába, tehát ha a BL-győztes vagy az El-győztes az első négy hely valamelyikén zár, akkor amiatt nem lesz plusz egy angol csapat a BL-ben, akkor nem fog az ötödik is indulni. Ha viszont az alanyi jogon kiosztott helyek alatt végezve nyeri meg az első vagy második számú kupasorozatot, akkor igen.
Igen ám, csakhogy az UEFA külön jutalmazza a két legjobban teljesítő bajnokságot, és ez most is Anglia és Spanyolország lesz, így ez a két nemzet élvonala plusz egy kvótát kap. De ezt nem automatikusan az ötödik helyezett kapja meg, hanem a teljes klubidény lezárása végén Anglia esetében a Premier League-en belül a legjobb olyan csapat, amely nem tudta Európából vagy otthonról kiharcolni a BL-indulását.
Tehát ha a Villa megnyeri az El-t, de az ötödik helyen zár, az azt jelenti, hogy a bajnokságból nem tudta kiharcolni az indulását, csak az El-ből, és emiatt az UEFA pluszkvótája a hatodik helyezettre száll (jelen pillanatban ez a csapat a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth). Úgy is lehet erre tekinteni, hogy Anglia idény közben nyert egy kvótát, amit majd a legjobb nem BL-be kvalifikáló csapat kap meg.
Ha ez megtörténik, attól még Anglia nem kap plusz európai kvótát, hanem egész egyszerűen a hatodik helyezettje az Európa-liga helyett a Bajnokok Ligájában indulhat. A bajnoki helyezés alapján megüresedett angol El-helyet pedig a ligaszakaszban az a klub kapná meg, amely az Európa-liga selejtezőjébe bejutó összes kupagyőztes csapat (vagy az ezeket az együtteseket helyettesítő csapatok, ha ők a Bajnokok Ligájába kvalifikálták magukat) közül a legmagasabb együtthatóval (koefficienssel) rendelkezik, feltéve, hogy a saját hazai bajnokságából ők a legmagasabban rangsorolt csapat az El selejtezőjében.
Jelen állás szerint ez az együttes a Ferencváros!
Tehát a Fradi El-főtáblájához az kell, hogy az Aston Villa megnyerje az El-t, és hazájában ötödik legyen. A PL-ben az utolsó forduló előtt a birminghamiek a negyedik helyen állnak, a Liverpool három pontra van mögöttük, ám jobb a gólkülönbsége, így a realitások talaján maradva, ha
akkor helycsere történik.
Az Aston Villa szerdán El-döntőt játszik, így pár óra múlva már többet tudunk.
