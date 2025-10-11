Magyar–örmény: a kezdőcsapatba került Lukács kis híján vezetést szerzett a sorsdöntő vb-selejtezőn

Marco Rossi: A top 3 góllövőnkből 2 fog hiányozni az örmények ellen, csak Szoboszlai maradt
A kapitány szerint ez sem lehet kifogás.
Marco Rossi együttese dominálja a találkozót, de egyelőre csak helyzetekig jutottunk. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés a három pont megszerzése.
Komoly fejfájást okozott Marco Rossinak, kivel pótolja a két eltiltott támadóját, Sallai Rolandot és Varga Barnabást az örmények elleni hazai világbajnoki selejtezőn, de labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya végül meghozta a döntését. A magyar–örmény hazai csata a világranglistán elfoglalt helyezések alapján a „kötelező győzelem” kategóriába esett a szakértők és a szurkolók szerint is, a mieink jelenleg a 41., a vendégek a 103. helyet foglalják el a vonatkozó rangsorban.
Ezt is ajánljuk a témában
A kapitány szerint ez sem lehet kifogás.
Mint ismert, Sallait az írek elleni idegenbeli állították ki, amiért kétmeccses eltiltással sújtották, míg Varga a portugálok ellen megkapta második sárga lapját a sorozatban, így kénytelen volt kihagyni az örmények elleni sorsdöntő hazai csatát. Sallai Roland hiányzása és Varga Barnabás eltiltása után nagy dilemma bontakozott ki a szakmai stáb körében, a kérdés minden hazai futballszurkolót foglalkoztatott az elmúlt hetekben,
a magyar–örmény találkozó kezdőcsapatainak kihirdetésekor végül kiderült, a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel kapott lehetőséget a frontvonalban.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nagyon erős, jól fejel, két védőt simán le tud kötni a tizenhatoson belül.”
A mieink a szokásos piros felső, fehér nadrág, zöld sportszár összeállításban, míg az örmények tiszta kékben léptek pályára. A héten elhunyt mesteredző, Mezey György emlékére egyperces gyászszünettel kezdődött a találkozó, amelyet a szurkolók vastapsa tett meghatóvá. Agilisan kezdett a magyar csapat, néhány percen belül több szögletet is elvégeztünk, de különösebb veszélyt egyik sem hordozott magában. Öt perc után megérkezett a kapu mögötti tábor is a meccsbe, az addigi figyelemfelhívó tiltakozásukkal a szövetségnek akartak üzenni. A helyükön a „MLSZ - Csak együtt, vagy mégsem” drapéria virított.
A 11. perc végén egy remek labdaszerzés után Lukács került ordító helyzetbe a tizenhatoson belül, de lapos lövését Avagyan lábbal hárítani tudta.
Szoboszlai még szögletből is megpróbálkozott a gólszerzéssel, de tekerése elment a kapu előtt. Az örmények első kapura lövésére a 18. percig kellett várni, ekkor azonban Tóth magabiztosan bokszolta ki a Zelarayan lövését. Egy rossz becsúszás után Styles maradt a földön a félidő derekán, ápolása alatt sokan kaptak a szívükhöz, de angliai légiósunk végül folytatni tudta a játékot. Az örmények a kapujuk elé húzódva roppant harcosan védik a döntetlent, nem riadnak meg olykor az időhúzástól sem. Kellemetlen az ellenfél, de a magyarok rendkívül elszántak: egy hosszú indítás után Lukács ismét helyzetbe került, de az ötös sarkáról leadott lövését ezúttal is védte az ellenfél kapusa. Nem sokkal később, a 38. percben egy jobb oldalról érkező beadásra Szoboszlai érkezett a kapu előterében, de lapos lövése centiméterekkel mellé ment. A meccs első 40 percében 72 százalékos volt a magyar labdabirtoklás, megvoltak a helyzetek is, egyedül a gól hiányzott.
A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. – Nego, Szalai, Orbán, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács
szövetségi kapitány: Marco Rossi
Örményország kezdőcsapata: Avagyan – Hovhannisyan, Muradyan, Harutyunyan, Piloyan – Bichakhchyan, Iwu, Spertsyan – Barseghyan, Zelarayan, Tiknizyan
szövetségi kapitány: Eghishe Melikyan
Világbajnoki selejtező, F-csoport, 3. forduló
Magyarország–Örményország 0–0
október 11., szombat 18:00, Puskás Aréna
játékvezető: Chris Kavanagh (angol) asszisztensek: Ian Hussin, Daniel Cook
Fotó: MTI/Purger Tamás