Magyar–örmény: a kezdőcsapatba került Lukács kis híján vezetést szerzett a sorsdöntő vb-selejtezőn

Szoboszlai még szögletből is megpróbálkozott a gólszerzéssel, de tekerése elment a kapu előtt. Az örmények első kapura lövésére a 18. percig kellett várni, ekkor azonban Tóth magabiztosan bokszolta ki a Zelarayan lövését. Egy rossz becsúszás után Styles maradt a földön a félidő derekán, ápolása alatt sokan kaptak a szívükhöz, de angliai légiósunk végül folytatni tudta a játékot. Az örmények a kapujuk elé húzódva roppant harcosan védik a döntetlent, nem riadnak meg olykor az időhúzástól sem. Kellemetlen az ellenfél, de a magyarok rendkívül elszántak: egy hosszú indítás után Lukács ismét helyzetbe került, de az ötös sarkáról leadott lövését ezúttal is védte az ellenfél kapusa. Nem sokkal később, a 38. percben egy jobb oldalról érkező beadásra Szoboszlai érkezett a kapu előterében, de lapos lövése centiméterekkel mellé ment. A meccs első 40 percében 72 százalékos volt a magyar labdabirtoklás, megvoltak a helyzetek is, egyedül a gól hiányzott.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. – Nego, Szalai, Orbán, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács

szövetségi kapitány: Marco Rossi

Örményország kezdőcsapata: Avagyan – Hovhannisyan, Muradyan, Harutyunyan, Piloyan – Bichakhchyan, Iwu, Spertsyan – Barseghyan, Zelarayan, Tiknizyan

szövetségi kapitány: Eghishe Melikyan

Világbajnoki selejtező, F-csoport, 3. forduló

Magyarország–Örményország 0–0

október 11., szombat 18:00, Puskás Aréna

játékvezető: Chris Kavanagh (angol) asszisztensek: Ian Hussin, Daniel Cook

Fotó: MTI/Purger Tamás