Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott Örményország

Magyar–örmény: a kezdőcsapatba került Lukács kis híján vezetést szerzett a sorsdöntő vb-selejtezőn

2025. október 11. 16:32

Marco Rossi együttese dominálja a találkozót, de egyelőre csak helyzetekig jutottunk. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés a három pont megszerzése.

2025. október 11. 16:32
null
Szabó Péter

Komoly fejfájást okozott Marco Rossinak, kivel pótolja a két eltiltott támadóját, Sallai Rolandot és Varga Barnabást az örmények elleni hazai világbajnoki selejtezőn, de labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya végül meghozta a döntését. A magyar–örmény hazai csata a világranglistán elfoglalt helyezések alapján a „kötelező győzelem” kategóriába esett a szakértők és a szurkolók szerint is, a mieink jelenleg a 41., a vendégek a 103. helyet foglalják el a vonatkozó rangsorban.

magyar–örmény, Szoboszlai Dominik
A magyar válogatott csapatkapitányára, Szoboszlai Dominikra kulcsszerep hárul a magyar–örmény összecsapáson
Fotó: AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar–örmény: kötelező a három pont

Mint ismert, Sallait az írek elleni idegenbeli állították ki, amiért kétmeccses eltiltással sújtották, míg Varga a portugálok ellen megkapta második sárga lapját a sorozatban, így kénytelen volt kihagyni az örmények elleni sorsdöntő hazai csatát. Sallai Roland hiányzása és Varga Barnabás eltiltása után nagy dilemma bontakozott ki a szakmai stáb körében, a kérdés minden hazai futballszurkolót foglalkoztatott az elmúlt hetekben,

a magyar–örmény találkozó kezdőcsapatainak kihirdetésekor végül kiderült, a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel kapott lehetőséget a frontvonalban.

Ezt is ajánljuk a témában

A mieink a szokásos piros felső, fehér nadrág, zöld sportszár összeállításban, míg az örmények tiszta kékben léptek pályára. A héten elhunyt mesteredző, Mezey György emlékére egyperces gyászszünettel kezdődött a találkozó, amelyet a szurkolók vastapsa tett meghatóvá. Agilisan kezdett a magyar csapat, néhány percen belül több szögletet is elvégeztünk, de különösebb veszélyt egyik sem hordozott magában. Öt perc után megérkezett a kapu mögötti tábor is a meccsbe, az addigi figyelemfelhívó tiltakozásukkal a szövetségnek akartak üzenni. A helyükön a „MLSZ - Csak együtt, vagy mégsem” drapéria virított.

A 11. perc végén egy remek labdaszerzés után Lukács került ordító helyzetbe a tizenhatoson belül, de lapos lövését Avagyan lábbal hárítani tudta.

Szoboszlai még szögletből is megpróbálkozott a gólszerzéssel, de tekerése elment a kapu előtt. Az örmények első kapura lövésére a 18. percig kellett várni, ekkor azonban Tóth magabiztosan bokszolta ki a Zelarayan lövését. Egy rossz becsúszás után Styles maradt a földön a félidő derekán, ápolása alatt sokan kaptak a szívükhöz, de angliai légiósunk végül folytatni tudta a játékot. Az örmények a kapujuk elé húzódva roppant harcosan védik a döntetlent, nem riadnak meg olykor az időhúzástól sem. Kellemetlen az ellenfél, de a magyarok rendkívül elszántak: egy hosszú indítás után Lukács ismét helyzetbe került, de az ötös sarkáról leadott lövését ezúttal is védte az ellenfél kapusa. Nem sokkal később, a 38. percben egy jobb oldalról érkező beadásra Szoboszlai érkezett a kapu előterében, de lapos lövése centiméterekkel mellé ment. A meccs első 40 percében 72 százalékos volt a magyar labdabirtoklás, megvoltak a helyzetek is, egyedül a gól hiányzott.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. – Nego, Szalai, Orbán, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács
szövetségi kapitány: Marco Rossi
Örményország kezdőcsapata: Avagyan – Hovhannisyan, Muradyan, Harutyunyan, Piloyan – Bichakhchyan, Iwu, Spertsyan – Barseghyan, Zelarayan, Tiknizyan
szövetségi kapitány: Eghishe Melikyan

Világbajnoki selejtező, F-csoport, 3. forduló
Magyarország–Örményország 0–0
október 11., szombat 18:00, Puskás Aréna
játékvezető: Chris Kavanagh (angol) asszisztensek: Ian Hussin, Daniel Cook

Fotó: MTI/Purger Tamás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 11. 18:44
Domina hozza a formáját.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. október 11. 18:33
De nem szerzett, mert egy nyavalyás lúzer. Most már a csapat is. 55 000 néző előtt nincs tűz bennük!
Válasz erre
0
0
wwoman-2
2025. október 11. 18:03
Hajrá magyarok!
Válasz erre
2
0
hernadvolgyi-2
2025. október 11. 17:48
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! Hajrá Rossi!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!