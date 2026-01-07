Miért skandálják újra Ceaușescu nevét? A nacionálkommunista nosztalgia járványa terjed Romániában

a kommunizmus iránti nosztalgia nem ártalmatlan jelenség, hanem a napjainkban „rendet” ígérő szélsőséges áramlatok egyik hajtóereje.

A jogszabály célja gátat szabni a terrorrezsim rehabilitálásának, és biztosítani, hogy Románia egyértelműen az európai értékekhez kötődjön. Egy másik politikus „mentális betegségként” jellemezte a „ceaușizmust”, amelyet szerinte 1989 után a szekus rendszer nevelt ki.

A jelenség látványos megnyilvánulására az idei costinești-i Beach, Please fesztiválon került sor, ahol egy csoport tinédzser egy ponton azt kezdte skandálni: „Ceaușescu, Ceaușescu!”.

Harmincöt évvel a diktátor kivégzése után nehezen értelmezhető ennek a nosztalgiának az intenzitása, hiszen ezek a fiatalok már nem éltek az előző rendszer idején, mégis az egykori vezető nevét éltették.

Remus Ștefureac szociológus szerint dezinformációs hullámok, hazugságok és durva manipulációk terjednek az információs csatornákon, különösen a közösségi médiában. Értelmezése szerint egy társadalmat destabilizáló, sebezhetővé tevő kampány figyelhető meg, amelyet sem az állam, sem a társadalom, sem a közszféra, sem a civil szféra nem kezelt megfelelően.